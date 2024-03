Liên quan đến vụ 'người đàn ông nằm ngủ trên vỉa hè bị xe tải cán tử vong', vào sáng 15-3, ngày 16-3 Cơ quan CSĐT công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tiến hành lấy lời khai tài xế để điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật và Đời sống, vào sáng 15/3, một người đàn ông tuổi trung niên nằm ngủ trên vỉa hè đường ĐT743, thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương bị một xe tải lưu thông quay đầu, leo lên vỉa hè tông trúng nạn nhân gây tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường sáng 15/3 - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Tài xế xe tải sau đó không dừng lại mà lái xe rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh khu vực hiện trường ghi nhận lại, thông tin trên được đăng tải trên báo Bình Dương.

Sau vụ việc, công an đã trích xuất camera và xác minh được chiếc xe tải liên quan, công an đã làm việc với nhà xe, qua đó xác định được tài xế là nam thanh niên 25 tuổi, quê An Giang.

Hình ảnh hiện trường vụ việc do camera quay lại - Ảnh: Báo Pháp luật và Đời sống

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, tài xế xe tải khai nhận, trong lúc ôm cua quay đầu, tài xế này có nhìn thấy loáng thoáng một vật màu đen dưới vỉa hè nhưng nghĩ là bao rác và không nghĩ lại có người nằm ở đây. Cùng với đó là do ôm cua bị lố, vướn cây xanh bên phải và tập trung chú ý xe phía sau nên không nhìn kỹ phía trước.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế vẫn lái xe đi bốc hàng, giao hàng rồi chạy xe về bãi đỗ cho tới khi công an tìm đến.

Qua kiểm tra thì người này không có nồng độ cồn, âm tính với ma tuý.

