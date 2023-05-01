Bắt giữ 3 đối tượng giả danh nhà báo, phóng viên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

3 đối tượng giả danh nhà báo, phóng viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bắt giữ.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe Đời Sống, ngày 1/5, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ba đối tượng gồm: Hồ Văn Tam (SN 1986, trú tại thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Phạm Khương Duy (SN 1983) và Phạm Việt Thắng (SN 1987, cùng trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Các đối tượng Hồ Văn Tam (giữa), Phạm Khương Duy và Phạm Việt Thắng - Ảnh: Báo Sức Khỏe Đời Sống

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện trên địa bàn xuất hiện 3 đối tượng tự xưng là nhà báo, phóng viên đến làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện để "hợp tác", viết bài và "vận động" ủng hộ kinh phí nhân dịp lễ 30/4 - 01/5.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, ngày 28/4, ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Quỳ Hợp đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và tiến hành làm việc với 3 người này.

Những người này đã xuất trình giấy giới thiệu được đề tên Tạp chí “Sức khỏe và môi trường” số 98/GGT/SK&MT gửi UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường huyện, xã, giới thiệu Hồ Văn Tam làm việc. Giấy giới thiệu có ký tên, đóng dấu, đề tên Tổng Biên tập là TS. Phạm Thị Mỵ. Hồ Văn Tam không xuất trình được thẻ nhà báo.

Giấy giới thiệu mà các đối tượng sử dụng và công văn của Tạp chí Sức khỏe và môi trường gửi Công an huyện Quỳ Hợp - Ảnh: Trang TTĐT Công An Tỉnh Nghệ An

Ngay sau đó, Công an huyện Quỳ Hợp gửi công văn yêu cầu trả lời xác minh đến Tạp chí Sức khỏe và Môi trường. Ngay trong ngày 28/4, Tạp chí Sức khoẻ và Môi trường đã có công văn trả lời nêu rõ, giấy giới thiệu nói trên là giả, tạp chí chưa phát hành giấy giới thiệu có số như trên. Công văn cũng khẳng định, cả 3 đối tượng nói trên không phải phóng viên của tạp chí này.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Cảnh báo 'sập bẫy' lừa đảo du lịch giá rẻ vào dịp nghỉ lễ Chỉ còn ít ngày nữa, người dân cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý và nhu cầu du lịch của người dân đã tung ra các chiêu trò lừa đảo hết sức tinh vi.

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