Cảnh báo 'sập bẫy' lừa đảo du lịch giá rẻ vào dịp nghỉ lễ

Đời sống 27/04/2023 10:32

Chỉ còn ít ngày nữa, người dân cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý và nhu cầu du lịch của người dân đã tung ra các chiêu trò lừa đảo hết sức tinh vi.

Theo thông tin từ VOV, trong bối cảnh du lịch nội địa vào mùa cao điểm chắc chắn sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề như: giá vé máy bay, giá các loại dịch vụ sẽ tăng cao. Nắm bắt tâm lý và nhu cầu của người dân đi du lịch vào ngày cao điểm, nhất là dịp nghỉ lễ dài, nhiều đối tượng đã tung ra các chiêu trò hết sức tinh vi: lập trang web bán vé máy bay giá rẻ, giá phòng hay combo du lịch giá rẻ… trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nhiều người do không có kinh nghiệm và cũng một phần vì ham giá rẻ đã mất cảnh giác và trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo này.

Du lịch đang dần trở thành nhu cầu thiết yếu đối với nhiều gia đình. Mỗi dịp nghỉ lễ, nghỉ hè… nhiều người vẫn tìm kiếm thông tin các tour du lịch, vé máy bay giá rẻ hay “săn sale” các voucher giảm giá trên mạng. Đánh trúng tâm lý "ham rẻ" của du khách nên hiện nay trên mạng xã hội các combo, voucher du lịch với mức giá khác nhau nhiều vô kể, khiến khách hàng lạc vào "ma trận", từ đó dễ bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo, trục lợi.

Cảnh báo 'sập bẫy' lừa đảo du lịch giá rẻ vào dịp nghỉ lễ - Ảnh 1
Đối tượng làm giả ảnh biên lai và đề nghị nạn nhân phải thanh toán trước 30% - 50% phí đặt cọc để giữ chỗ thì mới được “chốt đơn” - Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ trang Văn hóa & Đời sống - Báo Thanh Hóa, sự thuận tiện, nhanh chóng của nền tảng số cũng là điều kiện để các đối tượng mạo danh website/fanpage của một số công ty du lịch uy tín, có thương hiệu để sử dụng tài khoản cá nhân để đăng tải vào hội nhóm thông tin về tour tuyến, phòng khách sạn, du thuyền với những mỹ từ “siêu giảm giá”, “sale sốc” chỉ từ 2 đến 6 triệu cho tour 3 ngày 2 đêm... đánh vào tâm lý muốn đi du lịch giá rẻ của người dân.

Để lấy lòng tin, đối tượng làm giả ảnh biên lai hoặc hóa đơn thanh toán và đề nghị nạn nhân phải thanh toán trước 30% - 50% giá trị gọi là phí đặt cọc để giữ chỗ thì mới được “chốt đơn”. Và dĩ nhiên, sau khi chuyển khoản thành công, người mạo danh nhân viên công ty du lịch cũng mất hút theo cùng số tiền đó và không để lại dấu tích gì.

Mặt khác, các đối tượng còn làm giả/chiếm đoạt tài khoản của người dùng mạng hoặc sử dụng công nghệ Deepfake (công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo) để liên lạc với người thân trong danh sách bạn bè báo tin bị mắc kẹt khi đi du lịch ở nước ngoài và đang cần gấp một khoản tiền. Bên cạnh đó, việc mạo danh đại lý vé máy bay, tiến hành đặt chỗ vé máy bay, gửi mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu khách hàng thanh toán cũng đã khiến nhiều người khốn đốn với các “siêu lừa”.

Cảnh báo 'sập bẫy' lừa đảo du lịch giá rẻ vào dịp nghỉ lễ - Ảnh 2
Người dân cần phải hết sức thận trọng, tỉnh tảo trước các chiêu trò lừa đảo du lịch - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy, mặc dù hành vi chiếm đoạt tài sản trên đã từng xuất hiện và được các cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo; nhưng, với thủ đoạn “móc túi” ngày càng tinh vi, mánh khóe của các đối tượng; biến mạng xã hội thành “chợ lừa đảo” khi liên tục xuất hiện tài khoản tự xưng là nhân viên, cộng tác viên bán hàng của các công ty “ma” mọc lên như nấm thì người dân rất khó để phân biệt “thật - giả”. Điều này, không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn khiến cho kế hoạch du lịch nghỉ dưỡng của du khách có thể bị hoãn hoặc chậm so với dự kiến đề ra.

Để hạn chế tình trạng trên, khách hàng nên tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn tour qua các trang website uy tín, có tích xanh hoặc hoặc đánh giá sao của cộng đồng, lựa chọn người bán có thông tin rõ ràng. Cẩn trọng với tour du lịch giá rẻ, giảm giá; đặc biệt, không được chuyển tiền đặt cọc giữ chỗ khi chưa có đầy đủ xác thực. Nhận biết, website lừa đảo qua tên hoặc logo thông thường sẽ bị thay đổi những chi tiết rất nhỏ để qua mắt người xem và sử dụng tên miền đuôi lạ như .cc, .xyz, .tk… Hơn hết, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân của mình cho bất kỳ ai nhằm tránh gây hậu quả nghiêm trọng.

Xu hướng du lịch tiết kiệm cho ngày lễ 30/4 khiến giới trẻ tại HCM háo hức trải nghiệm

Xu hướng du lịch tiết kiệm cho ngày lễ 30/4 khiến giới trẻ tại HCM háo hức trải nghiệm

Xu hướng du lịch ngày lễ khiến giới trẻ ''săn đón'' không ngừng trong những ngày qua, vừa tiết kiệm lại vừa thú vị.

Xem thêm
Từ khóa:   tin mới tin nóng tin 24h hành vi lừa đảo

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 19 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 20 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 28 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 53 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 56 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km