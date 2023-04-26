Xu hướng du lịch tiết kiệm cho ngày lễ 30/4 khiến giới trẻ tại HCM háo hức trải nghiệm

Xu hướng du lịch ngày lễ khiến giới trẻ ''săn đón'' không ngừng trong những ngày qua, vừa tiết kiệm lại vừa thú vị.

Gần đây giới trẻ Hồ Chí Minh rầm rộ xu hướng du lịch Staycation. Staycationlà khái niệm được ghép bởi "stay" (ở lại) và "cation" (chuyến du lịch). Nghĩa là một chuyến du lịch tại chính nơi đang sống và không cần phải đi đến bất cứ nơi nào xa. Dẫn tin từ báo Thanh Niên, kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5 cận kề, nhóm bạn Trần Hữu Tiến, Nguyễn Thành Quân, Lê Quốc Nam, Đặng Nguyên Văn, cùng là sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết sẽ không đi du ngoạn ở Đà Lạt, Nha Trang hay Vũng Tàu như những người khác. Thay vào đó, cả nhóm quyết định ở lại thành phố Hồ Chí Minh và… staycation.

Theo đó, hiện tại cả nhóm đang trọ ở đường Lê Hồng Phong, Q.10, TP.HCM nên đã lên lịch du lịch ngay nơi đang sống. Phố đi bộ ẩm thực Nguyễn Tri Phương - Ảnh: Internet Đường sách tại Nguyễn Văn Bình quận 1 - Ảnh: Báo Thanh Niên "Đã có những kế hoạch đã được lập ra. Như những ngày lễ sẽ lang thang ở những con hẻm gần nơi trọ, dạo quanh chợ đồ cũ Nhật Tảo, ghé Vạn Hạnh Mall, tối sẽ tìm đến phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ… Những nơi ấy cũng không kém thú vị để khám phá, mà lâu rồi do bận bịu việc học nên không thực hiện được. Thời điểm nghỉ lễ tới là cơ hội lý tưởng để chúng mình thực hiện", Tiến cho chia sẻ với báo Thanh Niên

Một lý do khác khiến người trẻ muốn du lịch tại chỗ, tức staycation, vì có thể né cảnh kẹt xe, đông đúc, chen lấn, "chặt chém" có thể xảy ra ở những chốn du lịch nổi tiếng. Đồng thời xu hướng du lịch gần cũng phù hợp với phần đông học sinh, sinh viên và giới trẻ nói chung vì tiết kiệm được ngân sách. Hồ con rùa, điểm đến lý tưởng cho hội bạn trẻ Sài Gòn - Ảnh: Internet Các bạn trẻ có thể diện một bộ đồ thật đẹp, bước chân ra khỏi cửa, nếu liệt kê hết các hoạt động thăm thú tại TP.HCM, có khi 5 ngày nghỉ lễ cũng chưa thể đủ. Một chuyến du lịch bằng đường sông tham quan thành phố hoặc xe buýt 2 tầng hóng gió trời lướt nhẹ qua vai. Một chuyến đi khám phá ẩm thực với rất nhiều các món ăn chính, ăn vặt của người Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản... Chụp một bộ ảnh thật đẹp tại các thắng cảnh đặc trưng hoặc một ngày hòa mình vào các khu phố của người Hoa tại quận 5, 6 và 11. Trải nghiệm mới lạ khi du lịch bằng xe buýt hai tầng quanh thành phố - Ảnh: Klook Các gia đình có thể chọn thả diều tại các bãi cỏ ở thành phố Thủ Đức, cùng đạp xe, đi dạo, chạy bộ và tổ chức những bữa tiệc ngay tại nhà cùng người thân và bạn bè. Vi vu một vòng qua những con đường thênh thang, quen thuộc cũng đã là một trải nghiệm thú vị.

Một địa phương yêu cầu người lao động nghỉ lễ ngoài tỉnh về phải test Covid-19 Lãnh đạo tỉnh này cũng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ sắp tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xu-huong-du-lich-tiet-kiem-cho-ngay-le-30-4-khien-gioi-tre-tai-hcm-hao-huc-trai-nghiem-576614.html