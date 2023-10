Mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn tin nhắn được cho là của các giáo viên đang công tác tại một cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, khiến dư luận "dậy sóng".

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng 26/4, ông Trần Xuân Nhương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, phía đơn vị đã nắm được thông tin các giáo viên đang công tác tại một cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, khiến dư luận không khỏi bàn tán xôn xao.

Việc này không phải xảy ra ở trường mầm non công lập mà thuộc một nhóm trẻ độc lập thuộc cơ sở tư thục Ngôi Sao (xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu).

Sau khi nắm được thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Lưu đã giao cho đại diện trường mầm non công lập trên địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương để làm việc với chủ cơ sở này, vì cơ sở này thuộc quản lý của ngành và UBND xã Quỳnh Ngọc. Cũng theo Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Lưu, chủ cơ sở này đã nhận lỗi và có báo cáo gửi lên xã và trường mầm non công lập.

Việc những giáo viên đang công tác tại đây đã có những lời lẽ không chuẩn mực trên mạng xã hội không chỉ làm ảnh hưởng đến phụ huynh mà còn làm mất đi hình ảnh của người giáo viên.

Việc này không phải xảy ra ở trường mầm non công lập mà thuộc một nhóm trẻ độc lập thuộc cơ sở tư thục Ngôi Sao (xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu) - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, mạng xã hội lan truyền đoạn tin nhắn được cho là của các giáo viên đang công tác tại một cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, khiến nhiều người bất bình.

Bài đăng này chia sẻ với nội dung như sau: "Hội các ông bố bà mẹ đang có các "chiến thần" không răng và mới mọc răng rần rần chia sẻ bài đăng của một phụ huynh tố các cô giáo trước mặt thì cười nói nhưng sau lưng thì nói xấu, chửi các cháu và phụ huynh "không trượt phát nào".

Ngoài việc chửi phụ huynh, các cô còn mỉa mai, nói xấu và có những lời lẽ không hay đến cả các con. Mà các con - hội những "chiến thần" không răng và mới mọc răng này thì biết gì đâu mà các cô dùng những lời lẽ như thế", nội dung chia sẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

