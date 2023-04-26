Thực hư chuyện lộ loạt tin nhắn chửi phụ huynh của giáo viên mầm non ở Nghệ An

Đời sống 26/04/2023 15:24

Mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn tin nhắn được cho là của các giáo viên đang công tác tại một cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, khiến dư luận "dậy sóng".

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng 26/4, ông Trần Xuân Nhương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, phía đơn vị đã nắm được thông tin các giáo viên đang công tác tại một cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, khiến dư luận không khỏi bàn tán xôn xao.

Việc này không phải xảy ra ở trường mầm non công lập mà thuộc một nhóm trẻ độc lập thuộc cơ sở tư thục Ngôi Sao (xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu).

Sau khi nắm được thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Lưu đã giao cho đại diện trường mầm non công lập trên địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương để làm việc với chủ cơ sở này, vì cơ sở này thuộc quản lý của ngành và UBND xã Quỳnh Ngọc. Cũng theo Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Lưu, chủ cơ sở này đã nhận lỗi và có báo cáo gửi lên xã và trường mầm non công lập.

Việc những giáo viên đang công tác tại đây đã có những lời lẽ không chuẩn mực trên mạng xã hội không chỉ làm ảnh hưởng đến phụ huynh mà còn làm mất đi hình ảnh của người giáo viên.

Thực hư chuyện lộ loạt tin nhắn chửi phụ huynh của giáo viên mầm non ở Nghệ An - Ảnh 1
Việc này không phải xảy ra ở trường mầm non công lập mà thuộc một nhóm trẻ độc lập thuộc cơ sở tư thục Ngôi Sao (xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu) - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, mạng xã hội lan truyền đoạn tin nhắn được cho là của các giáo viên đang công tác tại một cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, khiến nhiều người bất bình.

Bài đăng này chia sẻ với nội dung như sau: "Hội các ông bố bà mẹ đang có các "chiến thần" không răng và mới mọc răng rần rần chia sẻ bài đăng của một phụ huynh tố các cô giáo trước mặt thì cười nói nhưng sau lưng thì nói xấu, chửi các cháu và phụ huynh "không trượt phát nào".

Ngoài việc chửi phụ huynh, các cô còn mỉa mai, nói xấu và có những lời lẽ không hay đến cả các con. Mà các con - hội những "chiến thần" không răng và mới mọc răng này thì biết gì đâu mà các cô dùng những lời lẽ như thế", nội dung chia sẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Bà Nguyễn Phương Hằng có được tại ngoại sau 10 ngày tạm giam?

Bà Nguyễn Phương Hằng có được tại ngoại sau 10 ngày tạm giam?

Vào ngày 26/4, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM tiếp tục gia hạn tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng thêm 10 ngày (đến ngày 5/5) để thực hiện tiếp các quy trình tố tụng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Từ khóa:   giáo viên chửi phụ huynh tin moi tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 23 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 24 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 32 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 57 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km