Bàng hoàng phát hiện thi thể nữ sinh đại học lênh đênh trên mặt hồ Núi Cốc: Bên cạnh có tiền và điện thoại

Đời sống 04/07/2023 19:35

Ngày 4/7, Công an huyện Đại Từ (Thái Nguyên) thông tin về thi thể nữ sinh trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên trôi dạt tại khu vực đường đôi hồ Núi Cốc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng ngày 4/7, người dân phát hiện một tử thi nổi trên mặt hồ Núi Cốc, thuộc khu vực đường Đôi xóm Gốc Mít. Sau khi trục vớt thi thể, nhân dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Bàng hoàng phát hiện thi thể nữ sinh đại học lênh đênh trên mặt hồ Núi Cốc: Bên cạnh có tiền và điện thoại - Ảnh 1
Khu vực phát hiện thi thể nữ sinh được bảo vệ - Ảnh: Báo Dân trí

Ngay khi nhận được tin báo, các lực lượng của xã Tân Thái đã tiếp cận hiện trường và đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Qua kiểm tra xác định, lực lượng chức năng bước đầu xác định nạn nhân là N.T.T, (sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xóm Đoàn Thắng, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ), là sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên. Trên người nạn nhân vẫn mặc quần áo chống nắng, có điện thoại, giấy tờ tuỳ thân và 300 nghìn tiền mặt.  

Bàng hoàng phát hiện thi thể nữ sinh đại học lênh đênh trên mặt hồ Núi Cốc: Bên cạnh có tiền và điện thoại - Ảnh 2
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường - Ảnh: VietNamNet

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, UBND xã Tân Thái đã chỉ đạo lực lương Công an xã khoanh vùng, bảo vệ hiện trường và báo cáo ngay với Công an huyện Đại Từ để chỉ đạo điều tra. Đồng thời liên hệ với gia đình nạn nhận để phối hợp giải quyết và lo hậu sự.

Hiện Công an huyện Đại Từ đang điều tra, làm rõ nguyên nhân nữ sinh tử vong.

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Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, gia đình và chính quyền địa phương phát hiện thi thể bà L.T.N. ở đồi Văn Vỉ (TP. Lạng Sơn).

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