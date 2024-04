Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Công an xã Tân Xuân lập hồ sơ vụ người đàn ông tử vong sau khi xô xát với con trai.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 17/4, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường trong căn nhà xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 12h cùng ngày, người dân sinh sống trong con hẻm trên đường Lê Thị Hà (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) nghe thấy tiếng cãi vã, la hét tại một căn nhà.

Đến kiểm tra, mọi người phát hiện ông L.Đ.Q. (hơn 50 tuổi) tử vong ở tầng trệt, đồ đạc bên trong xáo trộn và gần đó là con trai của ông Đ.Q. tên là L.A.Q. (khoảng 20 tuổi).

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt, đưa A.Q. về trụ sở để lấy lời khai. Một số người dân cho biết, cha con ông Đ.Q. sinh sống tại căn nhà trên đã lâu và thời gian gần đây có xảy ra mâu thuẫn.

Trưa 17/4, cả hai xô xát và người con trai đã đánh khiến ông Đ.Q. tử vong. Sau khi gây án, người này gọi điện thông báo vụ việc cho Công an xã Tân Xuân.

Cơ quan công an lấy lời khai những người có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Tiền Phong

Hiện Công an xã Tân Xuân đang lập hồ sơ, bàn giao nghi can cho Công an huyện Hóc Môn điều tra theo thẩm quyền.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-con-trai-anh-cha-ruot-tu-vong-o-tphcm-668035.html