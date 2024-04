Tâm trạng rối bời, người cha kể mọi chuyện bắt đầu từ đầu tháng 1 khi anh vô tình thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường ở phần bụng. Nhiều họ hàng cũng thắc mắc "tại sao bụng cái L. trông to thế".

Đến 7h ngày 6/1, anh Ngọc Anh dẫn con gái ra trình báo Công an xã Tam Hiệp. Gia đình sau đó đưa bé gái đến một bệnh viện ở huyện Thanh Trì, dự định bỏ thai nhi. Tại đây, bác sĩ thông báo thai đã quá lớn, khoảng 24 tuần 2 ngày, không thể bỏ.

Trước ngày về quê Nghệ An lo công việc gia đình, anh Ngọc Anh nhờ em gái mua que thử để kiểm tra cho cháu L. Nhận điện thoại báo con gái mang thai, người đàn ông sốc điếng người, không đứng vững. Hôm sau, anh vội về nhà, nói chuyện với con gái hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Bé L. chỉ nói đúng một cái tên.

Anh A tâm sự về hoàn cảnh của gia đình - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, kể từ khi phát hiện con gái mang thai, anh luôn ở bên con, thủ thỉ tâm sự thì mới biết, người xâm hại con gái mình là người đàn ông hàng xóm. Bởi lẽ, người này thuê trọ ở khu tập thể đã nhiều năm nên khá thân thiết với gia đình. Sau đó anh đã đưa con đến cơ quan công an trình báo, tố giác tội phạm.

Qua lời kể của cháu L, anh A biết được cháu đã bị xâm hại rất nhiều lần không chỉ ở nhà anh, mà còn bị xâm hại tại nhà của người đàn ông tên V – hàng xóm gia đình. “Khi đưa con gái đi khám thì thai nhi đã được 6 tháng tuổi. Như vậy, thời điểm bị xâm hại, con gái tôi mới chỉ 11 tuổi, học lớp 6", anh A nói và cho biết gia đình đang rất hoang mang, lo lắng cho tương lai của con gái.

Bé Y được mổ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - Ảnh: Báo Thanh Niên

Cuối giờ chiều ngày 17/4, lãnh đạo công an huyện Thanh Trì cho biết, đã khởi tố vụ án để điều tra. Theo lãnh đạo công an huyện Thanh Trì, ngoài việc khởi tố vụ án, hiện cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định. Hiện cơ quan công an đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi trú đối với nghi phạm. Tuy nhiên, danh tính của nghi phạm vẫn chưa được công bố.

Sau sự việc, anh đã đưa hai con đi thuê nhà mới, vì sự việc xảy ra trong chính căn nhà của ba bố con, nay đã trở thành nơi ám ảnh nhất với đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi.