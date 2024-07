Theo báo Dân Việt đưa tin, ngày 21/7, cơ quan Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết, vừa tiếp nhận nghi can tham gia vụ hỗn chiến khiến một người tử vong đến đầu thú là Lý Hoàng (21 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê).

Quá trình truy xét, cơ quan công an xác định nhóm nghi can sau khi gây án thì bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng khẩn trương phối hợp với Công an quận Thanh Khê khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân là Phan Thành Đạt (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê).

Truy theo dấu vết, đến sáng 9/5, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an TP.Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ Lê Vũ Hoàng Tươi (29 tuổi, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), Trần Văn Sinh (23 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) và Huỳnh Văn Minh Nhựt (29 tuổi, trú phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) là những người liên quan đến vụ hỗn chiến khiến Phan Thành Đạt chết tại chỗ.

Đến ngày 16/5, Phan Chỉ Thiên (24 tuổi, anh trai nạn nhân Đạt), Trần Xuân Thịnh (20 tuổi), Lê Minh Long (24 tuổi, trú quận Thanh Khê) đến cơ quan công an đầu thú.

Tiếp tục điều tra, đến ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ nghi can thứ 17 trong vụ án là Phạm Bá Quốc Khánh (22 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) khi đang trốn tại một căn nhà trên đường Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Lý Hoàng bị cáo buộc tham gia vụ hỗn chiến vào tối 7/5 trên đường Nguyễn Tất Thành khiến 1 người tử vong. Do lo sợ nên Hoàng đã bỏ trốn vào thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước).

Khi bỏ trốn, Hoàng có xem trên mạng xã hội và tra thông tin mới biết bị Công an Đà Nẵng truy nã.

Lý Hoàng đã liên hệ với người nhà và biết Công an quận Thanh Khê đến gia đình để vận động ra đầu thú. Thấy vậy, Hoàng nhờ chị ruột đón và đưa đến công an đầu thú.