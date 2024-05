Hiện tại phòng cảnh sát hình sự đã bắt được 3 nghi phạm đang trốn tại một nhà nghỉ ở thành phố Long Khánh. Công an tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan hành vi giết người trong đêm ở Đà Nẵng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ: Ngày 9-5, Công an Đà Nẵng cho biết đến 5h30 sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 3 nghi phạm để phục vụ điều tra vụ giết người xảy ra tại Đà Nẵng. Đồng thời, cơ quan công an đang tiếp tục truy xét những người liên quan khác.

Vào khoảng 21h30 tối 7-5, trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) xảy ra vụ hỗn chiến.

Vào thời điểm trên có 2 nhóm gồm nhiều người dùng hung khí truy sát lẫn nhau gây náo loạn khu vực này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng công an đã có mặt. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân tử vong là P.T.Đ. (19 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Các nghi phạm bị bắt giữ (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo thông tin từ Công an nhân dân: Tiến hành truy xét, đến 5h30 sáng nay (9/5), lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phối hợp với Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) đã tiến hành bắt giữ đối với Lê Vũ Hoàng Tươi (SN 1995, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam); Trần Văn Sinh (SN 2001, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) và Huỳnh Văn Minh Nhựt (SN 1995, trú phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) là các đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả làm chết Phan Thành Đạt.

Theo điều tra ban đầu, trước đó Tươi và một số đối tượng có mâu thuẫn với nhóm của Đ. nên đã tìm kiếm đối phương để đánh nhau.

Sau khi Đ. tử vong, Tươi cùng Sinh và Nhựt lập tức bỏ trốn vào Đồng Nai và thuê nhà nghỉ tại phường Xuân Thành, TP Long Khánh. Nhưng với sự truy xét quyết liệt, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã nhanh chóng xác định lai lịch, tung tích nhóm đối tượng này và tiến hành bắt giữ.

Ngoài 3 đối tượng nêu trên, Công an Đà Nẵng đã xác định rõ danh tính số đối tượng còn lại tham gia vào vụ việc và đang tiếp tục truy bắt. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng yêu cầu các đối tượng có liên quan đến vụ việc nhanh chóng trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nhậu cùng, ba người đàn ông sống lang thang cướp tiền rồi giết lẫn nhau, một người tử vong Vụ án xảy ra tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Sau Buổi nhậu 2 người trong nhóm đã bàn nhau cướp tiền người còn lại. Sau khi bị cướp, người này dùng dao đâm chết 1 trong 2 người đã cướp tiền của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-khan-cap-3-thanh-nien-giet-nguoi-trong-em-o-a-nang-roi-bo-tron-vao-ong-nai-673844.html