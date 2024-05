Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 30/4, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã bắt 2 nghi phạm dùng hung khí thực hiện các vụ cướp giật tài sản trắng trợn trên đường phố Đà Nẵng.

Đến 21h45 phút cùng ngày, chị Nguyễn Thị A. (19 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành nối dài, khi đến khu vực cây xăng Nguyễn Lương Bằng thì bất ngờ cũng bị 2 đối tượng chặn lại, dùng dao hù dọa lấy tài sản. Khi chị A. và người dân phát hiện tri hô thì 1 trong 2 đối tượng cầm dao chém vào tay chị A. rồi bỏ chạy. Hậu quả, chị A. bị gãy xương trụ tay phải.

Đến khoảng 22h ngày 27/4, chị Trần Thị Th. (50 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) đang điều khiển xe máy đi từ đường Đàm Quang Trung đến Nguyễn Tất Thành nối dài cũng bị 2 đối tượng áp sát và giật lấy túi xách (bên trong có 1,9 triệu đồng, 1 điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân) đang đeo rồi bỏ chạy.

Theo thông tin từ báo Công An TP.HCM, sau khi tiếp nhận về 3 vụ cướp trên xảy ra trên địa bàn Q.Liên Chiểu, lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng lập tức chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an Q.Liên Chiểu xác minh, điều tra, truy xét.

Cơ quan Công an tiến hành làm việc với 1 trong 2 nghi phạm - Ảnh: báo Công An TP.HCM

Sau nhiều giờ điều tra, sàng lọc đối tượng, qua truy vết, từ khai báo, đặc điểm nhận dạng của các bị hại và người chứng kiến, đến 19 giờ ngày 29/4, lực lượng Công an xác định được nghi phạm là Đặng Thanh Bình (15 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu).

Qua đấu tranh và Bình thừa nhận đã tham gia vào 3 vụ việc trên. Mở rộng điều tra, tối cùng ngày, công an bắt giữ Phan Văn Điệu (17 tuổi, ngụ xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang). Công an thu giữ xe máy hiệu SH và 1 mã tấu tự chế, 1 ĐTDĐ hiệu iPhone 6 của bị hại.