100 cảnh sát phối hợp triệt phá đường dây mua bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả trên mạng

Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây buôn bán hàng giả hoạt động trên không gian mạng.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 15/1, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá đường dây mua bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng. Triệt phá đường dây mua bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Trước đó, vào ngày 13/1, lực lượng phá án gồm 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị do Phòng An ninh mạng chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị và Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt khám xét nhiều kho hàng, triệu tập, đấu tranh với Nguyễn Văn Chung (33 tuổi, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Phạm Thị Tuyết (31 tuổi) và Lê Hữu Minh (33 tuổi) cùng trú phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội để làm rõ.

Bước đầu đấu tranh, nhóm này khai nhận, thông qua mối quan hệ quen biết, Phạm Thị Tuyết nhập hàng mỹ phẩm giả các loại do Trung Quốc sản xuất thông qua một người nước ngoài sinh sống tại khu vực cửa khẩu Móng Cái. 25 tấn hàng hóa mỹ phẩm là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được phát hiện, thu giữ. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Sau đó, Tuyết rao bán số mỹ phẩm giả này trên Facebook với giá rẻ cho nhiều người.

Theo thông tin báo Lao Động, đối với Nguyễn Văn Chung, sau khi mua lại số mỹ phẩm giả từ Tuyết, đối tượng đã tạo lập nhiều tài khoản trên sàn thương mại điện tử Shopee để đăng bán các sản phẩm này. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết, Lê Hữu Minh và các kho hàng tại Hà Nội, Ninh Bình, phát hiện, thu giữ hơn 25 tấn mỹ phẩm là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. 2 đối tượng Nguyễn Văn Chung và Lê Hữu Minh. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành triệu tập nhiều người khác liên quan để mở rộng điều tra, xử lý.

