Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động đồng hành nhân dịp 15 thành lập

Dinh dưỡng 26/07/2022 10:52

Đánh dấu cột mốc 15 năm đồng hành cùng với trẻ em Việt Nam (2008-2022), Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đã tổ chức nhiều hoạt động như ngày hội trao tặng sữa, cuộc thi vẽ tranh, chuyến tham quan, vui chơi hay trải nghiệm thực tế... thú vị và ý nghĩa dành cho trẻ em.

Các hoạt động đã mang đến nhiều niềm vui cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp chúc mừng hành trình 15 năm của chương trình.

Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động đồng hành nhân dịp 15 thành lập - Ảnh 1

Hành trình của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam năm 2022, năm thứ 15 của chương trình đã được bắt đầu với những chuyến đi thăm, trao sữa của Vinamilk và đại diện của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Tại Làng trẻ SOS Quy Nhơn (Bình Định) và Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi, các em nhỏ “diện” những bộ đồ đẹp nhất, háo hức đón đoàn công tác đến thăm. Không chỉ mang theo những hộp sữa thơm ngon tặng cho các em mà tất cả cùng nhau tham gia các hoạt động vui chơi, lưu lại nhiều kỉ niệm vui vẻ.

Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động đồng hành nhân dịp 15 thành lập - Ảnh 2

Không khí tại các trung tâm trở nên sôi động bởi tiếng hò reo của các em trong trận thi kéo co, chạy tiếp sức đầy kịch tính. Dưới sự hướng dẫn, cổ vũ của các cô chú, anh chị là nhân viên của Nhà máy sữa Vinamilk Bình Định, các em đã cùng nhau thực hiện các thử thách trong các trò chơi. Bất kể đội nào thắng thua, nụ cười vẫn luôn rạng rỡ trên gương mặt trẻ thơ.

Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động đồng hành nhân dịp 15 thành lập - Ảnh 3

Tại Bình Định, các em nhỏ đã được tổ chức một buổi dã ngoại ở biển Quy Nhơn. Do chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, sau 2 năm, các em tại Làng trẻ SOS Quy Nhơn mới được ra biển vui chơi. Thỏa thích đá bóng, nô đùa và hòa mình vào làn nước mát lạnh, nhiều em không giấu được sự phấn khích.

 Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động đồng hành nhân dịp 15 thành lập - Ảnh 4

Còn ở Quảng Ngãi, các em thiếu nhi tại Trung tâm công tác xã hội đã có chuyến thăm quan trang trại bò sữa Vinamilk Green Farm. Đối với nhiều em, đây là lần đầu tiên các em nhìn thấy bò sữa ngoài đời thật như thế nào, được tự tay cho bò ăn cỏ và tìm hiểu về hộp sữa mà các em được uống mỗi ngày bắt nguồn từ các trang trại này.

 Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động đồng hành nhân dịp 15 thành lập - Ảnh 5

Không gian rộng rãi và mát rượi, những cô bò, cô bê thong dong gặm cỏ vốn chỉ là những hình ảnh được thấy trong sách, tranh vẽ… nay hiện hữu ngay trước mắt các em. Có em còn háo hức vuốt ve các cô bò. Với các em thì đây thực sự là những trải nghiệm hiếm có và vô cùng lý thú.

 

Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động đồng hành nhân dịp 15 thành lập - Ảnh 6

Nhưng có lẽ ấn tượng nhất với các em, chính là khu nhà vắt sữa “siêu to khổng lồ”. Từ đây, sữa sẽ được kiểm tra chất lượng và chuyển đến các nhà máy để sản xuất nên những hộp sữa Vinamilk bổ dưỡng. Tạm biệt trang trại, các em nhỏ đều tíu tít kể về những trải nghiệm thú vị sau một ngày thăm quan, và các cô chú trong đoàn cũng không quên hứa rằng sẽ sớm mời các em đến khám phá các nhà máy của Vinamilk!

 Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động đồng hành nhân dịp 15 thành lập - Ảnh 7

 

Thế là những trải nghiệm với biển, với những cô bò sữa hay niềm vui uống sữa được các em thể hiện ngay trong những bức tranh của mình. Với trí tưởng tượng phong phú, cuộc sống muôn màu và những ước mơ trẻ thơ đã được thể hiện qua những bức tranh đầy màu sắc.

 Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động đồng hành nhân dịp 15 thành lập - Ảnh 8

Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Em vẽ ước mơ vươn cao” cũng là một trong những chương trình được Vinamilk cùng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tổ chức trong những tháng qua, nhằm tạo sân chơi cho các em nhỏ đang sống tại các mái ấm, trung tâm bảo trợ… được sáng tạo, được vẽ về ước mơ của mình. Mỗi bức họa do chính tay các em thực hiện đều là những tác phẩm đầy cảm xúc.

 

Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động đồng hành nhân dịp 15 thành lập - Ảnh 9

Trong ảnh là các em học sinh Trường Tiểu học Tân Thành Bình 1 (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) trong ngày hội đón nhận 106.000 ly sữa từ Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk vào tháng 5/2022. 15 năm qua, mỗi nơi Quỹ sữa dừng chân, nơi ấy đều có những nụ cười trẻ thơ. Niềm vui ấy còn là của những người thực hiện chương trình, không chỉ vì những món quà dinh dưỡng các trẻ em khó khăn, kém may mắn nhận được, mà còn vì hành trình Quỹ sữa đã mang theo cả tình yêu thương và động lực cho các em vượt lên hoàn cảnh, vươn đến ước mơ của mình.

Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động đồng hành nhân dịp 15 thành lập - Ảnh 10

Mỗi nụ cười, mỗi mơ ước của trẻ em đều là động lực để giúp Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam không ngừng nỗ lực để mang đến cho các em một cuộc sống tốt đẹp hơn và khỏe mạnh hơn. Trong suốt hành trình 15 năm qua, với sứ mệnh “để mọi trẻ em Việt Nam đều được uống sữa mỗi ngày”, 40,6 triệu ly sữa Vinamilk đã được Quỹ sữa mang đến cho gần 500.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên cả nước, chung tay cùng xã hội để các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn vẫn được chăm sóc tốt về dinh dưỡng như bao trẻ em bình thường khác.

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Từ khóa:   Vinamilk sữa tươi dinh dưỡng

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