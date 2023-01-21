Top 8 thực phẩm là 'chiến thần canxi', ăn nhiều càng tốt cho xương, chặn đứng chứng viêm đau khớp trong mùa lạnh này

Mặc dù không có chế độ ăn uống chữa bệnh viêm khớp, nhưng ăn một số loại thực phẩm cũng có thể giúp xương chắc khỏe và giảm sưng khớp. Hãy xem những siêu thực phẩm lợi hại này:

Đối với những người bị viêm khớp, tập thể dục hàng ngày theo khuyến nghị của bác sĩ, cải thiện tư thế, uống thuốc theo toa và nghỉ ngơi đầy đủ có thể giúp giảm các triệu chứng của bạn.

Các loại cá béo như cá hồi và cá thu rất giàu axit béo omega-3 và vitamin D. Điều này mang lại cho chúng đặc tính chống viêm có thể giúp giảm đau khớp.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung axit béo omega-3 có thể giúp giảm cường độ đau khớp, cứng khớp buổi sáng và số lượng khớp bị đau.

Tỏi

Tỏi và các loại rau củ khác như hành tây có chứa diallyl disulfide, một hợp chất chống viêm. Điều này có thể giúp chống viêm, giảm đau và cải thiện sức khỏe tổng thể của khớp.

Gừng

Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ gừng thường xuyên, ở dạng tươi hoặc khô, có thể giúp giảm viêm khớp. Bạn có thể thêm vào đó trà hàng ngày, nước thịt cũng như trộn với mật ong hoặc thêm vào một cốc nước ấm.

Gừng ngăn chặn việc sản xuất các chất gây viêm nhiễm trong cơ thể.

Quả hạch và hạt

Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt và hạt rất giàu chất béo lành mạnh và axit béo omega-3. Ăn một lượng nhỏ các loại hạt như quả óc chó, hạnh nhân, hạt lanh, hạt chia và hạt thông thường xuyên có thể giúp giảm viêm khớp.

Trái cây và quả mọng

Các loại trái cây như táo, nam việt quất và mơ rất giàu chất chống oxy hóa. Những thứ này có thể giúp cơ thể loại bỏ các gốc tự do có hại và giảm viêm.

Ăn quả anh đào, rất giàu anthocyanin, cũng có thể có hiệu quả trong việc giảm sưng khớp và cơ.

Nước hầm xương

Uống nước luộc thịt cừu hoặc xương gà cũng có thể tăng cường sức khỏe cho xương của bạn. Nó rất giàu glucosamine, chondroitin và axit amin, hỗ trợ sự phát triển của xương. Uống nước hầm xương nóng thường xuyên cũng có thể giúp giảm đau khớp.

Dầu ô liu

Ảnh minh họa: Internet

Dầu ô liu là một chất béo không bão hòa, tốt cho sức khỏe và là nguồn cung cấp Omega-3. Dầu ô liu cũng chứa oleocanthal có thể giúp giảm viêm. Bao gồm dầu ô liu trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn, chẳng hạn như để nấu trứng, sử dụng nó trong món salad, v.v.

Theo Times of India