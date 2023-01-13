Chế độ ăn thuần chay ban đầu có thể khó khăn hoặc quá hạn chế. Việc tìm kiếm các sản phẩm thay thế thuần chay phù hợp cho các món ăn yêu thích ban đầu khiến rất nhiều người đang nghĩ đến việc ăn chay trường lo lắng. Tuy nhiên, có một số lợi ích mà chế độ ăn thuần chay mang lại mà bạn có thể không đạt được bằng các chế độ ăn kiêng khác.

Ăn chay, từng được coi là một chế độ ăn kiêng đặc biệt, hiện đang được thực hiện rộng rãi. Theo định nghĩa, thuần chay là một lối sống trong đó các cá nhân cố gắng tránh mọi trường hợp ngược đãi và bóc lột động vật.

Ảnh minh họa: Internet

Việc tiêu thụ nhiều trái cây và rau quả, giàu chất xơ, axit folic, chất chống oxy hóa và chất phytochemical giúp duy trì nồng độ cholesterol trong máu thấp hơn, giảm khả năng đột quỵ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

2. Giảm nguy cơ ung thư

Ảnh minh họa: Internet

Người ăn chay tiêu thụ nhiều đậu, trái cây và rau quả, cà chua, rau, chất xơ và vitamin C thông qua chế độ ăn uống dựa trên thực vật của họ, giúp bảo vệ cơ thể con người khỏi khả năng mắc bệnh ung thư.

3. Sức khỏe xương tốt hơn

Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của xương được xây dựng thông qua các chất dinh dưỡng ngoài protein và canxi, chẳng hạn như vitamin D, vitamin K, kali và magiê có trong nhiều loại trái cây và rau quả mà những người theo chế độ ăn thuần chay thường xuyên ăn.

4. Giảm đau do viêm khớp

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm từ động vật thường gây viêm đau, trong khi ăn thực phẩm có nguồn gốc thực vật chứa nhiều vi khuẩn như rau lên men và sữa chua không sữa cung cấp vi khuẩn lành mạnh cho ruột già, giúp tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng và giảm viêm trong cơ thể.

Theo NDTV