Chẳng sợ đấu tranh với mỡ bụng, 5 loại nước ép xanh này tống khứ chất béo dư thừa thần tốc, đẹp dáng sáng da bất ngờ

Mặc dù tất cả những yếu tố này góp phần làm tăng cân, nhưng nguyên nhân phổ biến nhất của mỡ bụng là do dinh dưỡng kém. Để giảm cân, điều cần thiết là phát triển lối sống kết hợp cả tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống lành mạnh.

Tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng mỡ bụng là khó giảm nhất. Có nhiều lý do tại sao mọi người phải vật lộn với mỡ bụng, bao gồm chế độ ăn uống kém, thiếu tập thể dục, thiếu ngủ, di truyền và căng thẳng.

Nước ép này được làm từ rau bina và cải xoăn. Rau bina hỗ trợ giảm cân vì nó ít calo và nhiều chất xơ. Nó cũng được coi là một trong những loại rau tốt nhất để ăn trong mùa đông. Cải xoăn cũng chứa chất xơ và có hàm lượng nước cao nên rất lý tưởng để giảm cân.

2. Nước ép dưa chuột và Kiwi

Dưa chuột và kiwi đều chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Dưa chuột bao gồm khoảng 95% nước và rất giàu vitamin K. Dưa chuột nhẹ và có thể giúp bạn giảm thêm vài kg. Kiwi rất giàu vitamin C và là loại trái cây tốt nhất để xây dựng khả năng miễn dịch và giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Khi kết hợp với nhau, loại nước ép này sẽ tạo nên một thức uống giải độc lành mạnh để đốt cháy mỡ bụng.

3. Nước ép bầu

Một loại nước ép xanh khác có thể giúp bạn giải quyết tình trạng phình to mỡ bụng đó là nước ép bầu. Bầu chứa ít calo và nhiều chất xơ nên rất lý tưởng để giảm cân. Nó cũng giúp bạn no lâu hơn. Việc bổ sung dứa và cam trong công thức này thậm chí còn tốt cho sức khỏe hơn vì cả hai loại trái cây này đều là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời.

4. Nước ép quả lý gai

Amla, còn được gọi là lý gai Ấn Độ, từ lâu đã được sử dụng như một nguyên liệu tự nhiên trong các phương pháp điều trị tại nhà và được đánh giá cao về đặc tính chữa bệnh. Nhưng bạn có biết rằng nước ép amla cũng có thể giúp bạn giảm cân?

Nước ép Amla có tính kiềm tự nhiên và giúp tăng cường hệ thống tiêu hóa, do đó cải thiện quá trình trao đổi chất của chúng ta. Nó cũng giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể chúng ta.

5. Nước ép bắp cải

Bắp cải là nguồn cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Nếu bạn là người đang trong hành trình giảm cân, thì nước ép bắp cải này có thể là giải pháp tốt cho sức khỏe của bạn. Nó không chỉ giúp bạn cảm thấy sảng khoái mà còn theo dõi các vấn đề liên quan đến béo phì. Tiến sĩ Komal nói: "Nước ép bắp cải có thể rất hiệu quả trong việc giúp bạn giảm số kg nếu bạn uống nó hàng ngày. Nó giúp thanh lọc phần trên của ruột, giúp loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể dễ dàng, do đó giúp tiêu hóa."

Theo NDTV