Tăng cường sức mạnh trí nhớ cùng top 6 thực phẩm là 'chiến thần dinh dưỡng', cực tốt cho não bộ

Dù lý do là gì, việc chú ý đến chế độ ăn uống của bạn thực sự có thể mang lại kết quả nếu bạn có ý định cải thiện chế độ dinh dưỡng của mình trong mùa đông. Mặc dù không có một loại thực phẩm cụ thể nào cho não có thể ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tuổi tác như bệnh Alzheimer hoặc chứng mất trí nhớ, nhưng việc lựa chọn thực phẩm sáng suốt sẽ làm tăng cơ hội thu được các chất dinh dưỡng cần thiết cho tâm trạng tốt và chức năng nhận thức.

Ngay cả bộ não, giống như tất cả các cơ quan khác của chúng ta, đều dựa vào dinh dưỡng mà chúng ta cung cấp cho cơ thể để hoạt động bình thường. Chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta ăn những bữa ăn lành mạnh cho não vì thực phẩm là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng chính cho cơ thể chúng ta.

Thực phẩm bổ não: Dưới đây là những thực phẩm mùa đông tốt nhất giúp tăng cường sức khỏe não bộ của bạn:

Mặc dù một số loại thực phẩm có lợi cho một số khía cạnh sức khỏe của chúng ta, nhưng những thực phẩm này cũng có thể có lợi hơn dựa trên thời điểm và cách thức chúng được tiêu thụ. Một số loại thực phẩm khi tiêu thụ trong mùa đông có thể mang lại lợi ích lớn cho bạn.

1. Trứng

Trứng có thể được ăn quanh năm, tuy nhiên, do chất lượng tốt nên chúng được ưa chuộng vào mùa đông và những nơi có nhiệt độ lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều chất dinh dưỡng được tìm thấy trong trứng giúp giảm tỷ lệ mắc các bệnh về não, chấn thương và đột quỵ. Trong mọi trường hợp, bao gồm trứng trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn giảm cân, cải thiện sức khỏe tim mạch và chăm sóc cơ bắp.

2. Cá

Các axit béo thiết yếu (EFA) phải được lấy từ thực phẩm vì cơ thể không thể sản xuất chúng. Những chất béo này rất quan trọng để duy trì một bộ não, tim, khớp khỏe mạnh và sức khỏe tổng thể. Vì những chất béo hoạt động này có trong dầu cá ở dạng chế biến sẵn nên cơ thể có thể dễ dàng sử dụng chúng.

Cá hồi, cá hồi và các loại cá béo khác là những nguồn chính. Nguy cơ sa sút trí tuệ, bệnh Alzheimer và mất trí nhớ cao hơn có thể liên quan đến mức DHA thấp.

3. Sữa chua

Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua là một thực phẩm tuyệt vời cho dạ dày và sức khỏe tiêu hóa của bạn, đồng thời chứa nhiều men vi sinh, nhưng nó cũng rất tốt cho não của bạn. Sữa chua làm tăng mức serotonin, giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và bớt căng thẳng hơn. Magiê và kali đều được tìm thấy trong chúng, giúp tăng lượng oxy trong não của bạn.

4. Rau bina

Mùa đông là mùa lý tưởng cho rau bina. Folate, protein, magiê và vitamin B và C chỉ là một số chất dinh dưỡng và khoáng chất có trong rau bina.

Ảnh minh họa: Internet

Chất chống viêm của rau bina có thể giúp giảm nguy cơ phát triển các vấn đề về não. Để giảm nguy cơ quên và bệnh Alzheimer, folate cũng rất quan trọng.

5. Cà chua

Theo bằng chứng mạnh mẽ, chất lycopene chống oxy hóa mạnh, có nhiều trong cà chua, có thể giúp ngăn ngừa loại tổn thương tế bào gây ra bởi các gốc tự do xảy ra khi bắt đầu chứng mất trí nhớ, đặc biệt là bệnh Alzheimer.

Để tối đa hóa việc sử dụng và hấp thụ của cơ thể, hãy tiêu thụ cà chua nấu chín với một ít dầu ô liu. Những chất này và các chất dinh dưỡng thực vật bảo vệ khác cũng có thể được tìm thấy trong thực phẩm bao gồm đu đủ, dưa hấu và bưởi hồng.

6. Bí ngô

Ảnh minh họa: Internet

Axit béo omega 3, vitamin A, B và C, kali và magiê đều được tìm thấy trong bí ngô, tất cả đều phối hợp với nhau để thúc đẩy các quá trình hoạt động của não và giảm bớt căng thẳng, lo lắng. Ngay cả hạt trái cây, thường được sử dụng làm lớp phủ trên món salad, bánh mì và các loại thực phẩm khác, cũng rất giàu chất dinh dưỡng.

Thêm những thực phẩm bổ dưỡng này vào chế độ ăn uống của bạn để giữ dáng và giữ cho bộ não của bạn khỏe mạnh và hoạt động tốt nhé.

Theo NDTV