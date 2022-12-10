Tokbokki - Món ăn Hàn Quốc đơn giản dễ làm và nhiều người yêu thích

Nghe nói món Tokbokki ngày nay mà chúng ta hay ăn có nguồn gốc từ món Tteok jjim. Đây là một món ăn cung đình được làm từ bánh dày thái mỏng sau đó nướng lên cùng với trứng và gia vị. Món này lần đầu tiên xuất hiện là vào thời Chosun (1382 – 1910). Lúc này được nó được gọi là Ganjang Tokbokki là bánh gạo trộn cùng với thịt, rau và dầu đậu nành nên không có vị cay.

Món tokbokki dường như đã trở thành một trong những hình tượng biểu trưng cho Hàn Quốc trên trường quốc tế. Đây là món ăn siêu ngon được làm từ nguyên liệu đơn giản là bánh gạo. Vì vậy, tokbokki chính là tên gọi của món bánh gạo truyền thống đến từ xứ sở kim chi. Đây là món ăn đường phố vô cùng phổ biến, bạn thể gặp ở bất kỳ đâu trên đường phố của Hàn Quốc. Hiện nay, món bánh gạo này còn được đóng gói sẵn thuận tiện, bạn có thể mua ở bất cứ siêu thị nào và tự chế biến.

Để làm món bánh gạo Tokbokki Hàn Quốc bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau đây:

Đến năm 1950, món Tokbokki mới có vị cay được làm ra từ một người phụ nữ bán đồ ăn trên phố. Người phụ nữ này đã kết hợp bánh gạo với tương ớt, tạo nên hương vị mới hấp dẫn phù hợp với thị hiếu của người dân Hàn Quốc lúc bấy giờ. Lúc này, món bánh gạo Tokbokki cũng phổ biến và được biết đến nhiều hơn. Càng ăn lại càng thích nên người dân bắt đầu bán nhiều trên khắp các con phố. Vào những ngày mưa lạnh, món này bán rất chạy.

600g bánh gạo Hàn Quốc

4 miếng chả cá mòng của Hàn Quốc

Tương ớt Hàn Quốc

Ớt bột Hàn Quốc

500ml nước sôi

1 củ hành tây

2 củ cà rốt

Tỏi, hành tím, hành lá

100g vừng trắng và đen

Dầu ăn

Các loại gia vị: muối, đường, hạt nêm, mì chính, hạt tiêu v…v…

2 quả trứng gà

Bánh gạo Tokbokki là món ăn ngon mà cách làm lại đơn giản

Bước đầu tiên trong công đoạn làm bánh chính là ngâm bánh gạo trong nước lạnh khoảng 1 giờ sau đó vớt ra để ráo. Bạn nhớ ngâm đủ thời gian để bánh gạo đủ mềm. Sau đó cắt bánh gạo và chả cá cho vừa ăn.

Nếu bạn không muốn mua bánh gạo được bán sẵn tại các siêu thị thì có thể tự làm. Bạn hãy lấy 50gr bột gạo, 150gr bột nếp, 25gr bột năng, 5gr muối vào tô to sau đó trộn đều nguyên liệu. Tiếp theo bạn hãy cho thêm nước ấm và trộn đều rồi bắt đầu nhồi bột cho thành 1 khối, lấy bột ra bàn sạch để nhồi cho dễ dàng, nhồi tới khi thấy khối bột mềm, dẻo, mịn màng là được. Cắt khối bột làm 4 phần sau đó lấy từng phần và xoa 1 chút dầu ăn lên tay, dùng 2 bàn tay vê đi vê lại cho thành 1 dải bột dài, to đều nhau. Lấy dao cắt bột thành từng khúc dài cỡ tầm 1 ngón tay rồi để riêng ra đĩa, tiếp tục làm cho hết chỗ bột còn lại. Sau đó, cho nước vào nồi đun sôi và cho thêm 1 xíu dầu ăn, khi nước đã sôi mới thả bánh gạo vào. Bánh gạo luộc tầm 5-7 phút, khi bánh chín nổi lên thì vớt ra, thả ngay vào chậu nước lạnh cho bánh nguội hẳn mới vớt bánh ra để ráo nước.

Sau khi làm xong phần bánh gạo, bạn hãy rửa sạch, cạo vỏ và thái sợi cà rốt. Còn hành tây rửa sạch, bóc vỏ và băm nhỏ. Tỏi và hành tím rửa sạch, bóc vỏ, đập dập rồi băm nhỏ. Hành lá rửa sạch, cắt bỏ rễ rồi cũng thái nhỏ, vừng rang chín. Về phần trứng thì luộc chính hoặc lòng đào tùy khẩu vị.

Sau khi sơ chế xong những nguyên liệu trên, bạn hãy tiến hành làm nước sốt. Món tokbokki có ngon hay không là nhờ vào nước sốt. Nước sốt chính là “linh hồn” của món ăn này. Chính vì vậy, khi làm nước sốt bạn cần chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu và pha đúng tỷ lệ.

Làm nước sốt

Để làm nước sốt, bạn hãy phi hành và tỏi đến khi có mùi thơm. Sau đó đó đổ nước vào khuấy đều rồi nêm nếm cho vừa và đun sôi khoảng 5 phút với lửa nhỏ. Tiếp theo cho thêm 5 thìa canh tương ớt và ba thìa cà phê bột ớt vào đảo đều tay đến khi sốt trở nên đặc sệt là được rồi đó.

Bánh gạo ngon hay không là phụ thuộc nhiều vào nước sốt

Chế biến món bánh gạo

Bây giờ là đến công đoạn chế biến và hoàn tất món bánh gạo Tokbokki. Bạn hãy cho dầu ăn vào chảo cùng với bánh gạo xào đến khi bánh gạo vàng đều thì cho chả cá vào xào thêm khoảng 5 phút. Trong quá trình xào thì hãy đảo thật đều tay. Tiếp theo bạn hãy cho sốt cay vừa làm lúc nãy vào cùng với trứng vào đảo cùng với bánh gạo và chả cá đã chín. Sau đó bạn hãy múc ra bát và cho thêm vừng lên và thưởng thức thôi. Thưởng thức khi còn nóng sẽ ngon hơn là để nguội.

Nếu bạn thích món bánh gạo Tokbokki có hương vị phô mai hay có thêm xúc xích thì trong quá trình xào bạn có thể cho thêm các nguyên liệu vào, làm cho món ăn thêm hấp dẫn.

Hiện nay, Tokbokki là món ăn đường phố nổi tiếng, có mặt ở hầu khắp các xe bán hàng ăn rong ngoài các con phố Seoul. Món bánh này chỉ đơn giản làm từ bột gạo được nặn thành các thanh dài sau đó nấu chung với bột ớt nhưng lại tạo nên hương vị bạn không thể quên một khi đỡ thử. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vị cay cay của bột ớt, mùi thơm của bánh gạo, nấu chung cùng chả cá, trứng… làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của món ăn này. Một khi đã ăn là sẽ nhớ mãi.

Ngoài ra, tokbokki còn có thể làm lẩu. Món này rất thích hợp cho cả gia đình thưởng thức vào ngày cuối tuần. Cách làm này còn đơn giản hơn cả cách làm bánh gạo cay Tokbokki.

Vào ngày cuối tuần mà thưởng thức món bánh gạo tokbokki thì tuyệt vời

Với món này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu: 200g Tokbokki, 300g tương Hàn Quốc, 1 cây xúc xích, 200g cá viên chiên, 150g há cảo, 200g tôm, 200g da heo, 200g thanh cua, 2 lít nước.

Sau khi chuẩn bị xong, bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Đun sôi nước và cho bánh gạo vào luộc chín, sau đó bạn vớt ra cho vào nước lạnh rồi vớt ra để ráo nước.

Bước 2: Nấu sôi 2 lít nước lọc, cho 100g tương ớt, 1 thìa cafe bột canh, 1 thìa cafe đường, 1 thìa cafe hạt nêm vào và khuấy đều. Đây chính là nồi nước dùng để tạo thành lẩu.

Bước 3: Khi nước dùng sôi, bạn hãy cho há cảo, cá viên chiên, tôm, thanh cua, xúc xích vào nấu sôi, nêm nếm gia vị vừa ăn. Trong quá trình nấu bạn chú ý vớt hết bọt nổi lên nếu có.

Bước 4: Sau khi nước sôi, bạn tiếp tục cho Tokbokki vào nấu chín khoảng 5 phút. Cuối cùng là múc lẩu Tokbokki ra chén và thưởng thức.

Món lẩu Tokbokki mà ăn cùng với cơm và kim chi thì ngon hết sảy.

Đặc biệt, món lẩu tokbokki này rất thích hợp cho những người bận rộn mà lại yêu thích công việc nấu ăn. Bởi món này đơn giản, nguyên lý của nó là cho tất cả vào nồi nước. Chính vì vậy nếu bạn quá bận rộn, không có thời gian vào bếp để chế biến những món cầu kỳ thì lẩu Tokbokki cũng là một gợi ý hay.

Lẩu bánh gạo Tokbokki cũng là một món ngon bạn nên làm thử

Hy vọng qua những hướng dẫn sau đây đã giúp bạn biết được cách làm bánh gạo tokbokki chuẩn vị Hàn Quốc. Đồng thời góp phần làm phong phú hơn thực đơn dinh dưỡng trong gia đình. Và qua đây bạn có thể chế biến món này theo nhiều cách, cũng như có thể tự làm bánh gạo mà không phải ra ngoài hàng mua, vừa ngon lại đảm bảo an toàn cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.