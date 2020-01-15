Cách làm bánh chuối hấp nước cốt dừa ngon chuẩn vị

Nói phụ nữ là người giữ gìn ngọn lửa ấm nóng trong gia đình quả không sai. Tình yêu của các thành viên trong gia đình được gắn kết với nhau bằng những bữa ăn thơm ngon, hấp dẫn. Có lẽ cũng chính vì thế mà các bà nội trợ luôn tìm cách nâng cao tay nghề và tìm hiểu cách thức thực hiện những món ăn, món bánh ngon nhất để thêm vào thực đơn mỗi ngày. Bánh chuối hấp không còn là một loại bánh quá xa lạ nữa, nguyên liệu dễ chuẩn bị, thao tác thực hiện cũng nhanh chóng và đặc biệt là đầy đủ chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Cách làm bánh chuối hấp ngon được nhiều bà mẹ lựa chọn và áp dụng để làm mới cho bữa ăn gia đình.

Với những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm, những bà nội trợ có thể biến tấu thực đơn gia đình mình thêm nhiều màu sắc và hấp dẫn hơn với những món bánh ăn chơi lạ miệng. Dưới đây là những cách làm bánh chuối hấp ngon , đơn giản, dễ làm nhưng cũng không kém phần thơm ngon tròn vị.

Nếu ai đã một lần về với Miền Tây sông nước thì chắc chắn không thể quên được hương vị thơm ngon của thứ bánh chuối thơm nức mũi người đi đường. Chính vì thế cách làm bánh chuối hấp miền Tây được rất nhiều mẹ tìm kiếm. Để có được món bánh thơm ngon, chuẩn vị, điều đầu tiên bạn cần lưu ý đó chính là bước lựa chọn nguyên liệu:

Nguyên liệu để làm món bánh chuối thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Chuối tây hoặc chuối ngự chín: 3 đến 4 cho 3 người ăn. Chìa khóa của món bánh chuối này đó chính là cách chọn chuối. Để tạo nên được một món bánh thành phẩm thơm ngon, hãy lựa chọn những quả chuối vàng ươm, bên ngoài căng bóng và đẹp mắt, lớp vỏ mỏng và đặc biệt là không bị dập và không xuất hiện các đốm nâu. Nên chọn những quả chuối có độ chín vừa, không chọn quả quá xanh sẽ chua bánh; cũng không chọn quả quá chín để rồi bánh bị vụn ra trông rất xấu. Chuối ngự là sự ưu tiên hàng đầu cho món bánh chuối này nhé.

Bột năng: 120gr

Cốt dừa ( nên tự ép để đảm bảo độ tươi ngon, sánh mịn và nguyên chất): 150ml

Bột báng

Mè trắng rang vàng

Vani, muối, khuôn và xửng hấp

Để món ăn thơm ngon hấp dẫn thì cần chuẩn bị nguyên liệu cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Bước chế biến món ăn

Trước khi bắt tay vào sơ chế nguyên liệu, hãy dùng một bát nước sạch vừa đủ và khoảng 50gr bột báng vào cho bột nở

Sau đó lột vỏ chuối thật cẩn thận và cắt thành những miếng tròn hoặc dẹt vừa ăn tùy thích. Nên cắt theo kiểu khoanh tròn với độ dày của miếng chuối từ 0,3 đến 0,5ml để bánh thành phẩm khi được bày ra có hình dáng bắt mắt.

Cho bột năng, đường, nước và một chút muối rồi khuấy đều tay cho tan hết hỗn hợp này. Nên áng chừng nước để bột không bị quá lỏng cũng không bị quá đặc.

Sau đó bạn cho chuối vào và khuấy đều tay cẩn thận nát hết chuối nhé.

Cuối cùng bạn cho vào khuôn và đặt vào nồi hấp thôi.

Khuấy bột đều tay - Ảnh minh họa: Internet

Đã xong phần thể xác, bây giờ là đến phần hồn của chiếc bánh, nó nằm ở nước cốt dừa. Bạn đổ phần cốt dừa đã ép được vào nồi rồi cho thêm một chút đường vào khuấy đều cho đến khi tan hết đường. Chú ý khi nấu cốt dừa chỉ nên để lửa nhỏ liu riu và đảo thật đều tay. Sau khi cốt dừa sôi lên thì hãy cho bột báng vào. Cuối cùng cho một ít bột năng đã hòa tan với nước vào và đảo đều tay. Cốt dừa thành phẩm thu được phải sánh và thơm.

Khi bánh chuối đã chín, bạn vớt ra để nguội và cắt từng miếng nhỏ nhỏ vừa ăn, rưới cốt dừa lên trên và cho thêm một ít vừng trắng đã rang vàng lên nữa thì phải nói là tuyệt cú mèo.

Cho vào khuôn và đặt lên bếp hấp - Ảnh minh họa: Internet

Bánh chuối có mùi vị thơm rất đặc trưng, chính vì thế cách làm bánh chuối hấp cốt dừa được chị hết mực yêu chuộng.

Nếu nhà bạn không có nồi hấp thì bạn cũng có thể làm bánh chuối hấp bằng nồi cơm điện cũng được. Nguyên liệu và cách chế biến vẫn thế, chỉ khác là khi hấp bánh, chúng ta quét một lớp dầu ăn mỏng dưới đáy nồi, dàn đều hỗn hợp bột và chuối. Tiến hành bật chế độ nấu cơm khoảng 10 phút sau đó giữ ấm 2 phút. Lặp đi lặp lại như thế khoảng 3 lần thì bánh sẽ chín đều và rất thơm ngon.

Bánh thành phẩm vàng ươm thơm ngon tròn vị - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bánh chuối hấp nước cốt dừa ngon, ai ăn cũng nhớ mãi

Chuẩn bị nguyên liệu:

Chuối sứ chín: 6 - 8 trái

Bột năng: 200g

Nước cốt dừa: 400ml

Đường cát vàng: 100g

Đường cát trắng: 100g

Mè rang: 1 muỗng canh

Bột báng: 10g

Vani: 1 ống

Muối: 1/2 muỗng cà phê

Cách làm:

Bước 1: Chuối lột vỏ, lấy 2 trái cắt thành từng lát mỏng. Bạn đeo bao tay và bóp nát phần chuối còn lại.

Chuối cắt lát mỏng để trang trí mặt bánh - Ảnh: Internet

Bước 2: Bột báng bạn rửa sạch và ngâm trong nước lạnh.

Bước 3: Cho khoảng 50ml nước cốt dừa, nửa chén nước, bột năng, chuối đã bóp nhuyễn, đường cát vàng và vani vào một thau sạch, trộn đều.

Bước 4: Thoa ít dầu ăn vào khuôn inox rồi đổ hỗn hợp trên vào, xếp chuối cắt lát lên mặt bánh cho đẹp mắt.

Bánh chuối hấp có màu vàng tươi đẹp mắt - Ảnh: Internet

Bước 5: Bạn cho khuôn vào nồi hấp cách thủy khoảng 20 phút, dùng tăm xăm vào bánh nếu không bị dính bột là đã chín. Lưu ý: Trong lúc hấp, thỉnh thoảng bạn hãy mở nắp và làm khô nước bám trên nắp nồi.

Bước 6: Trong lúc chờ bánh chín, bạn cho phần nước cốt dừa còn lại vào nồi khác, thêm tí nước cùng 100g đường cát trắng, muối và bột báng đã ngâm, khuấy đều và đun ở lửa nhỏ.

Nên đun nước cốt dừa ở lửa nhỏ để tránh bị khét - Ảnh: Internet

Bước 7: Khi bột báng chuyển sang trong veo, bạn pha bột năng với một ít nước cho vào nồi cốt dừa, khuấy đều đến khi sền sệt thì tắt bếp.

Bước 8: Bánh chuối hấp nguội cắt thành miếng vừa ăn, chan nước cốt dừa lên và rắc thêm ít mè rang là bạn đã có thể thưởng thức ngay.

Món ăn dễ làm những vô cùng thơm ngon, hợp với khẩu vị của mọi người - Ảnh: Internet

Mẹ hãy nhanh chóng áp dụng cách làm bánh chuối hấp ngon đậm đà hương vị miền Tây này cho cả gia đình cùng thưởng thức nhé. Những món ăn tự tay mình làm vừa ngập tràn tình cảm lại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn hẳn những món bánh trái bán sẵn bên ngoài.