Cách nấu đuôi bò sốt vang thơm ngon, nóng hổi, ăn là mê tại nhà!

- Đuôi bò mua về, bạn đem rửa sạch bằng nước lạnh rồi bóp qua với muối. Tiếp đó đem đun một nồi nước sôi cùng vài lát gừng sau đó chần sơ đuôi bò để khử hết mùi hôi. Sau đó, rửa lại đuôi bò một lần nữa cho sạch rồi cắt thành khúc vừa ăn khoảng 2-3 cm.

Cuối tuần có lẽ là thời gian cả gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng sau một tuần học tập và làm việc vất vả. Nếu bạn đang cần tìm một món ngon nóng hổi, dinh dưỡng và siêu bắt cơm tại nhà, thì món Đuôi bò sốt vang chắc chắn là một lựa chọn lý tưởng nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay Cách nấu đuôi bò sốt vang đúng điệu cho bữa ăn quây quần cuối tuần này nhé!

- Cà rốt, khoai tây gọt vỏ, rửa sạch rồi bổ thành miếng vuông vừa ăn.

Sơ chế khoai tây, cà rốt!

- Hành tây bóc vỏ, sau đó bổ múi cau vừa ăn.

- Cà chua rửa sạch, thái thành múi cau.

Bước 2: Tiến hành nấu đuôi bò sốt vang

Ở công đoạn này, bạn tiến hành ướp đuôi bò trong 30 phút với một ít gừng băm cùng 3 thìa canh nước mắm, 2 thìa cafe hạt nêm, 2 thìa cafe ngũ vị hương, rượu vang đỏ, 1 thìa canh sốt cà chua và 2 thìa cafe đường.

Kế đến, bạn bắc chảo lên bếp và cho 2 thìa canh dầu ăn vào đun nóng, đợi dầu sôi rồi thả cà chua vào xào nhừ, rồi nêm thêm một thìa cafe hạt nêm cho đậm vị.

Sau đó, cho đuôi bò vào xào cho đến khi săn lại thì cho thêm 2 bát con nước vào nồi để ninh mềm đuôi bò.

Công đoạn ninh nhừ đuôi bò!

Đến đây, khi nước sôi được 30 phút, bạn cho toàn bộ phần khoai tây, hành tây, cà rốt đã sơ chế vào hầm cùng, sau cùng chỉ cần nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, rồi ninh thêm khoảng 15-20 phút cho đến khi phần nước còn lại sền sệt là món đuôi bò sốt vang đã chín mềm và hoàn tất rồi nhé!

Lưu ý khi làm món đuôi bò sốt vang

Để món đuôi bò sốt vang ngon hơn, thay vì nước lọc bạn có thể sử dụng nước dừa để ninh nhừ nguyên liệu.

Bạn nên cho khoai tây và cà rốt vào ninh nhừ trước rồi mới cho hành tây vào bởi hành tây rất nhanh chín.

Nếu thích ăn cay, bạn có thể cho thêm vào một chút ớt băm nhuyễn hoặc sa tế khi ướp đuôi bò.

Món đuôi bò sốt vang mà ăn kèm với cơm, bún hoặc bánh mì thì chuẩn ngon hết ý. Đồng thời, để giữ lại trọn vẹn độ ngon của món ăn, chị em nên thưởng thức ngay khi còn nóng nhé.

Một số món chế biến từ đuôi bò hấp dẫn khác

Ngoài cách làm đuôi bò sốt vang như trên, các bạn có thể tham khảo công thức làm món đuôi bò hầm khoai tây cà rốt cực đơn giản như sau:

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Đuôi bò: 500 gr. Bạn chú ý khi mua đuôi bò, hãy chọn phần thịt trông còn tươi, sờ vào thấy độ đàn hồi. Tránh những miếng đuôi bò đã bị bệnh hay thâm đen.

Khoai tây: 2-4 củ tùy vào kích cỡ của khoai

Cà rốt: 1-2 củ tùy vào kích cỡ cà rốt

Tỏi

Gừng

Hành lá

Gia vị thường dùng: bột canh, hạt nêm, mì chính, nước mắm...

Dầu ăn

Rượu trắng

Các bước tiến hành làm đuôi bò hầm khoai tây cà rốt chuẩn mềm ngon hấp dẫn

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Đầu tiên, đuôi bò mua về, bạn đem rửa sạch với nước lạnh rồi bóp với một chút muối.

- Kế đến, bạn đun một nồi nước sôi cùng vài lát gừng, rượu trắng để chần sơ đuôi bò giúp khử hết mùi hôi.

- Sau khi chần xong, bạn rửa lại đuôi bò một lần nữa cho sạch rồi cắt thành khúc vừa ăn khoảng 2-3 cm và để ráo nước.

- Còn khoai tây, cà rốt thì bạn đem cạo vỏ, rửa sạch, rooig thái thành miếng vuông vừa ăn như hình.

Thái khoai tây, cà rốt thành những miếng vừa ăn!

- Gừng cạo vỏ rồi rửa sạch và băm nhuyễn.

- Tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn.

- Hành lá cắt bỏ phần rễ, rửa sạch rồi cắt thành khúc nhỏ khoảng 2cm là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Tiến hành nấu món đuôi bò hầm khoai tây cà rốt

- Tiến hành ướp đuôi bò với 3 muỗng canh nước mắm, 2 thìa cafe hạt nêm và 1 thìa cafe mì chính trong khoảng 15 phút.

- Bắc một chiếc nồi lên bếp để làm nóng, cho 2 muỗng canh dầu ăn vào nồi chờ sôi già rồi thêm phần gừng, tỏi vào phi thơm. Sau đó cho hết phần đuôi bò đã sơ chế vào nồi xào cho săn.

- Khi đuôi bò đã săn lại, bạn tiến hành cho khoảng 1.5-2 lít nước vào nồi rồi đậy vung, ninh đuôi bò trong 30 phút để đuôi bò chín mềm.

- Tiếp đó cho phần khoai tây, cà rốt vào ninh tiếp khoảng 15 phút. Nêm nếm lại nước dùng cho hợp với khẩu vị gia đình mình và cho thêm phần hành lá thái sẵn vào là có thể tắt bếp rồi nhé.

Canh đuôi bò hầm khoai tây, cà rốt thơm ngon nức mũi!

Trên đây là cách nấu đuôi bò sốt vang và cách làm món đuôi bò hầm khoai tây cà rốt vô cùng đơn giản, thơm ngon và giàu dinh dưỡng tại nhà. Món ngon nóng hổi này mà chọn làm món chính cho những bữa quây quần thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!