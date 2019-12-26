Những cách nấu khoai mỡ thơm ngon nhất cho bữa cơm gia đình bạn

Vào bếp 26/12/2019 16:13

Khoai mỡ là một loại thực phẩm có nhiều công dụng đối với sức khỏe. Dưới đây là những cách nấu khoai mỡ thơm ngon cho bữa cơm gia đình.

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, khoai mỡ là một loại thực phẩm giàu hàm lượng vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe và cơ thể con người. Khoai mỡ có tác dụng ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, điều chỉnh đường huyết, duy trì cân nặng,... Vậy bạn đã biết những cách nấu khoai mỡ thơm ngon, bổ dưỡng cho cả gia đình sẽ được giới thiệu dưới đây chưa? 

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Canh khoai mỡ - Món canh dân dã thơm ngon đầy đủ dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Giá trị mà khoai mỡ mang lại cho sức khỏe con người

  • Phòng ngừa các bệnh về tim mạch: Trong khoai mỡ có chứa một hàm lượng vitamin B6 dồi dào có công dụng gây ức chế và phá vỡ lượng homocysteine trong cơ thể, ngăn chặn những bệnh lý về tim mạch, đặc biệt là hạn chế tối đa tình trạng đột quỵ.
  • Cung cấp một hàm lượng vitamin dồi dào cho cơ thể: Quá trình bóc tách cho thấy trong khoai mỡ có chứa một lượng vitamin B6, vitamin C vô cùng dồi dào. Đây là hai thành phần vitamin hỗ trợ duy trì sức khỏe, hệ miễn dịch và các cơ xương khớp cho cơ thể con người.
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Khoai mỡ cung cấp nguồn vitamin dồi dào cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet
  • Góp phần ổn định xương đường huyết: Lượng carbohydrate và chất xơ có trong khoai mỡ rất cao, đồng thời khoai mỡ cực kỳ giàu chất béo vì thế loại thực phẩm này có vai trò vô cùng to lớn trong việc ổn định đường huyết cho cơ thể. Không những thế, chúng còn góp phần kiểm soát lượng mỡ máu trong cơ thể, giúp giảm cân cực tốt.
  • Tốt cho sức khỏe của phụ nữ tiền mãn kinh: Phụ nữ tiền mãn kinh thường có những triệu chứng rất khó chịu, người hay bốc hỏa, cáu gắt. Tuy nhiên, khoai mỡ sẽ giúp chị em giảm thiểu tối đa các hiện tượng đó.
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Biến tấu khoai mỡ thành canh hoặc các món bánh, chè tùy ý - Ảnh minh họa: Internet

Những cách nấu khoai mỡ ngon nhất cho gia đình

Cách nấu canh khoai mỡ chay

Khác với những bát canh khoai mỡ nấu thịt hay nấu tôm, khoai mỡ chay xuất hiện với tần suất thường xuyên trong thực đơn giảm cân của chị em. Món canh này vừa thơm ngon, tròn vị, lại bổ sung một hàm lượng dưỡng chất vô cùng dồi dào nhưng vẫn giữ eo chuẩn dáng cho các chị em phụ nữ. Cách chế biến vô cùng dễ dàng như sau:

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu

  • Khoai mỡ là một loại khoai khá là khó để sơ chế, chính vì vậy chúng ta phải biết cách cạo vỏ đúng để không bị ăn quá sâu vào phần thịt hoặc còn sót lại mầm và vỏ ở trong các góc cạnh. Khoai mỡ sau khi bỏ vỏ, bạn rửa sạch chất nhờn, nạo ra và cho vào máy sinh tố xay thật nhuyễn.
  • Nấm rơm ngâm 5 phút với nước muối pha loãng và rửa lại với nước sạch thật nhiều lần để đảm bảo không còn mùi. Sau đó bạn thích cắt đôi hay là để nguyên thì tùy vào sở thích của gia đình bạn.
  • Đối với các loại rau thơm, hành ngò mùi gai thì nhặt, rửa sạch và thái nhỏ.
  • Chuẩn bị 1 lít nước lọc và các gia vị bao gồm hạt nêm chay, tiêu, dầu ăn...
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Sơ chế khoai mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Chế biến canh khoai mỡ

  • Trước tiên, bạn phi thơm hành hoặc tỏi bằng dầu ăn rồi cho nấm rơm vào đảo đều cho đến khi nấm săn lại.
  • Tiếp đó cho 1 lít nước lọc vào nồi, đợi sôi thì cho phần khoai đã xay nhuyễn vào.
  • Đảo đều và để sôi thêm lần nữa, nêm gia vị sao cho vừa ăn và bỏ ra bát, rắc một ít rau thơm vào cho dậy mùi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một bát canh khoai mỡ thơm ngon, tròn vị và đầy đủ các chất dinh dưỡng.

>>> Xem thêm:

- Bà bầu ăn khoai mỡ được không? Những thông tin mẹ bầu cần biết về khoai mỡ

- Phụ nữ sau sinh ăn canh khoai mỡ được không?

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Canh khoai mỡ chay hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Canh khoai mỡ nấu thịt bò

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu

  • Với khoai mỡ, bạn loại bỏ sạch phần vỏ và cắt khúc nhỏ vừa ăn;
  • Thịt bò rửa sạch, băm nhỏ;
  • Hành ngò rửa sạch thái nhỏ;
  • Chuẩn bị đầy đủ các loại gia vị đi kèm như muối, tiêu, mắm, hạt nêm, hành, tỏi,...
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Canh khoai mỡ thịt bò - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Chế biến canh khoai mỡ thịt bò

  • Trộn lẫn thịt bò băm nhỏ với các loại gia vị và rau thơm, vo tròn thành những viên nhỏ như viên mọc.
  • Cho 700ml nước lọc (hoặc có thể là nước ninh xương) vào nồi và đun đến khi sôi thì thả những viên thịt bò vào. 
  • Đợi một chút cho thịt săn lại thì cho khoai mỡ vào và tiếp tục đun. Tùy vào mức độ và sở thích ăn khoai mềm hay cứng để điều chỉnh lửa và thời gian nấu.
  • Cuối cùng khi nồi canh đã sôi, nêm nếm lại gia vị một lần nữa rồi bày ra bát, rắc một ít rau thơm đã thái nhỏ lên cho dậy mùi hương.

Canh khoai mỡ nấu tôm

Nguyên liệu:

  • Khoai mỡ 250 gr
  • Tôm 200 gr
  • Hành lá 1 ít
  • Hành tím 3 củ
  • Nước mắm
  • Dầu ăn
  • Gia vị
  • Rau om

Thực hiện

- Nên mua những con tôm tươi, những con tôm còn sống, còn nhảy hoặc những con tôm có thân hơi cong màu tối và có lớp vỏ sáng bóng.

- Những con tôm còn tươi thường có cơ thể cứng chắc chắn (bạn có thể thay thế tôm tươi thành tôm khô)

- Bạn đem tôm đi cắt hết phần râu, sau đó loại bỏ hết phần vỏ, phân và chỉ tôm đi.

- Xay nhuyễn tôm

- Hành lá đem đi rửa sạch rồi cắt nhỏ trộn chung với tôm.

- Sau đó ướp tôm với 1 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng hạt nêm và 1/3 muỗng cà phê tiêu xay trộn đều lên và ướp thịt tôm 5 - 10 phút.

- Khoai mỡ gọt sạch vỏ rồi rửa sạch.

- Dùng muỗng để bào khoai để nấu khoai được dẻo hơn.

- Sau đó cho dầu ăn vào để nóng, cho hành tím vào phi đến khi hành chuyển qua màu vàng và có mùi thơm thì vớt ra.

- Khi khoai được xào sơ thì bạn tăng lửa lên trung bình rồi cho nước lọc vào đun lên.

- Canh sôi thì bạn dùng muỗng cà phê múc từng muỗng tôm xay cho vào nồi canh, để tôm thành những viên nhỏ, lúc này không nên đảo sẽ làm tôm bị nát

- Sau 8 phút cho tôm vào, khi này tôm cũng đã chín, bạn cho thêm 1 muỗng nước mắm và nêm lại cho vừa miệng là có thể tắt bếp.

Lấy canh ra tô, rắc hành phi, rau om và một ít tiêu lên là thưởng thức được.

canh khoai mỡ nấu tôm
canh khoai mỡ nấu tôm - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số kiến thức về giá trị dinh dưỡng có trong khoai mỡ cũng như 2 cách nấu khoai mỡ phổ biến nhất cho chị em phụ nữ tham khảo. Đây là một loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng với sức khỏe con người, chính vì thế hãy chăm biến tấu thành những món ăn ngon cho bữa ăn gia đình bạn thêm phần hấp dẫn.

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