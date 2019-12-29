Cách nấu ếch xào măng ngon mê ly mà không tanh

Thịt ếch là một thực phẩm được biết đến với rất nhiều công dụng và tốt cho sức khỏe. Vậy cách nấu ếch xào măng thế nào là ngon nhất và không tanh? Cùng tìm hiểu ngay!
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Ếch xào măng có lẽ là một món ăn quá quen thuộc đối với cuộc sống thường ngày của chúng ta. Đây là một món ăn dân giã nhưng lại mang một hương vị vô cùng thơm ngon với hàm lượng chất dinh dưỡng cực kỳ cao. Vậy có cách nấu ếch xào măng nào ngon, tròn vị và không có mùi? Hãy cùng tham khảo những bí quyết dưới đây.
Những lưu ý trước khi nấu ếch xào măng
Thịt ếch được biết đến là một loại thực phẩm rất giàu giá trị dinh dưỡng, có vị ngọt, tính hàn. Sổ sách ngày xưa có ghi lại thịt ếch có tác dụng bổ thận tráng dương và lợi tiểu, đặc biệt tốt cho trẻ em suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, các bà nội trợ nên ghi nhớ một số lưu ý dưới đây trước khi nấu món ếch xào măng:
- Trẻ em đang quá nhỏ tuổi và sức đề kháng kém thì không nên cho ăn thịt ếch vì ếch sống ở môi trường đồng ruộng, ấu trùng và ký sinh trùng nhiều. Nếu sức đề kháng quá kém thì ký sinh trùng dễ dàng xâm nhập và gây ảnh hưởng cho sức khỏe của trẻ.
- Phụ nữ đang có bầu cũng không nên ăn thịt ếch vì ảnh hưởng tới thai nhi.
- Khi làm thịt ếch thì hãy làm dưới dòng nước chảy để loại bỏ toàn bộ các chất độc hại ở trong ếch.
- Khi chọn mua thịt ếch cũng nên chú ý nguồn gốc rõ ràng, ếch đang sống, tránh tình trạng mua phải ếch bị chết do sống dưới đồng ruộng nhiễm thuốc trừ sâu.
Cách nấu ếch xào măng ngon mê ly tròn vị
Bước chuẩn bị nguyên liệu
Để có một đĩa ếch xào măng củ tươi hoặc măng chua đủ cho 4 người ăn, các bạn cần chuẩn bị nguyên liệu như sau:
- Thịt ếch tươi: 700gr;
- Măng ở đây các bạn có thể chọn măng tươi hoặc măng chua tùy theo sở thích. Tuy nhiên xào măng chua sẽ tăng sự hấp dẫn và mùi vị cho món ăn hơn và đặc biệt ếch không bị tanh;
- Nghệ và gừng: 2 nguyên liệu này vừa tạo nên màu sắc, vừa làm dậy mùi lại khử tanh rất tốt;
- Hành, tỏi ớt băm, hành lá và ngò;
- Mắm, muối, mì chính, dầu ăn, dầu hào và các gia vị khác.
Bước sơ chế nguyên liệu
- Ngò, mùi gai, hành lá đem nhặt và rửa sạch rồi thái nhỏ.
- Hành, tỏi, ớt đem rửa sạch rồi băm nhuyễn.
- Nghệ tươi đem cạo vỏ và rửa sạch. Một phần băm nhỏ, một phần giã lấy nước.
- Thịt ếch tươi: lưu ý nên làm thịt ngay dưới dòng nước chảy để có thể cuốn trôi hết được các chất độc hại dưới da ếch. Tách riêng phần thịt và phần da để riêng ra. Hòa nước muối và đập dập một tí gừng, bỏ thịt ếch vào rửa sạch rồi để ráo.
- Cắt thịt thành miếng nhỏ vừa ăn và ướp gia vị theo công thức: 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng muối, 1 muỗng đường, 1 muỗng nghệ băm và 1 muỗng hành tỏi ớt băm. Trộn đều tất cả nguyên liệu, và ướp từ 30 phút đến 1 tiếng. Ướp càng lâu thì gia vị càng ngấm đều và thơm ngon.
- Măng rửa sạch với nước muối loãng rồi thái thành những miếng nhỏ vừa ăn. Bạn có thể dùng măng tươi hay măng chua tùy sở thích và khẩu vị của các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, dù dùng măng nào thì bạn cũng nên luộc qua để hạn chế tối đa vị đắng hoặc vị chua có trong măng.
Bước chế biến
- Chiên vàng giòn thịt ếch
- Đun dầu sôi già trên chảo rồi cho hành tỏi, nghệ băm vào phi thơm lên, đảo đều tay để không bị cháy. Khi hỗn hợp đã dậy mùi thì cho măng vào đảo đều và bắt đầu nêm gia vị theo tỉ lệ: 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng cafe muối, 1 muỗng đường và 2 muỗng nước cốt nghệ.
- Đến khi măng chín mềm, cho ếch đã chiên vàng vào chảo đảo thêm 5 phút nữa cho ngấm gia vị. Sau đó thêm một chút hành ngò đã thái nhỏ cho món ăn thêm thơm. Vậy là bạn đã có một món ếch xào măng chua ngon tuyệt đỉnh rồi.
Với nguyên liệu và công thức trên, các bạn hoàn toàn có thể biến tấu thành các món khác như ếch xào măng tía tô hoặc ếch xào măng chuối. Với ếch xào măng tía tô, bạn chỉ cần chuẩn bị 1 nắm lá tía tô tươi và thả vào nồi ngay khi tắt bếp là được. Còn với ếch xào măng chuối thì hãy thêm một bước chiên vàng chuối nữa, sau đó bỏ ếch, măng và chuối vào nấu chung thế là xong.
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Trên đây là những cách nấu ếch xào măng thơm ngon đậm vị nhất mà bạn nên thử. Khi nấu ếch, quan trọng là việc bạn phối hợp các loại gia vị để đánh tan mùi tanh của thịt ếch. Chúc các bà nội trợ chế biến được những bữa cơm ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng cho các thành viên trong gia đình.