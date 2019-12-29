Cách nấu ếch xào măng ngon mê ly mà không tanh

Ếch xào măng có lẽ là một món ăn quá quen thuộc đối với cuộc sống thường ngày của chúng ta. Đây là một món ăn dân giã nhưng lại mang một hương vị vô cùng thơm ngon với hàm lượng chất dinh dưỡng cực kỳ cao. Vậy có cách nấu ếch xào măng nào ngon, tròn vị và không có mùi? Hãy cùng tham khảo những bí quyết dưới đây.

Ếch xào măng là món ăn hấp dẫn và bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý trước khi nấu ếch xào măng

Thịt ếch được biết đến là một loại thực phẩm rất giàu giá trị dinh dưỡng, có vị ngọt, tính hàn. Sổ sách ngày xưa có ghi lại thịt ếch có tác dụng bổ thận tráng dương và lợi tiểu, đặc biệt tốt cho trẻ em suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, các bà nội trợ nên ghi nhớ một số lưu ý dưới đây trước khi nấu món ếch xào măng: