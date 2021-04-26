Chia sẻ cách làm các món hành tây xào thơm ngon tại nhà

Tiếp tục cho một ít dầu ăn vào chảo rồi thả hành tây vào xào trên lửa nhỏ cho đến khi thấy hành có màu trong. Tiếp tục thêm gia vị vào và đảo đều tay.

Đối với món hành tây xào trứng, bạn xào trứng trước rồi mới đến hành tây. Sau đó thì mới xào cả hai nguyên liệu chung với nhau. Như vậy thì trứng sẽ mềm và thơm hơn, không bị bám dính vào hành. Hành tây được xào sau sẽ giữ được độ giòn và không bị mềm.