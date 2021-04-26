Chia sẻ cách làm các món hành tây xào thơm ngon tại nhà

Dưới đây là công thức thực hiện các món hành tây xào với đa dạng nguyên liệu quen thuộc khác thơm ngon hấp dẫn mà bạn có thể tham khảo. Cùng theo dõi ngay nhé!
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Nội dung bài viết
- Hành tây xào thịt bò
- Hành tây xào trứng
- Hành tây xào chay
- Hành tây xào cà chua thịt bò
- Thịt bò xào hành tây cà rốt
Hành tây là một trong những loại củ hành quen thuộc và thường được chế biến trong nhiều món ăn với hương thơm nồng nhẹ hấp dẫn. Hành tây xào thịt bò, trứng, cà chua...là những cách chế biến với hành tây thơm ngon được nhiều người yêu thích. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá các công thức chế biến món hành tây xào thơm ngon ngay tại nhà.
Hành tây xào thịt bò
Nguyên liệu chuẩn bị
- 200g thịt bò mềm
- 1 củ hành tây
- 100g tỏi, gừng
- Vài cọng hành lá
- Gia vị: Hạt nêm, dầu ăn, tiêu xay, muối, rượu trắng.
Cách làm
- Thịt bò mua về đem rửa với nước muối pha loãng, để trên rổ cho ráo nước rồi cắt thành lát mỏng vừa ăn.
- Cho thịt bò vào bát lớn, thêm 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng dầu ăn, ½ muỗng cà phê muối trộn đều lên và ướp khoảng 15-20 phút.
- Hành tây bóc vỏ rồi rửa sạch, cắt múi cau vừa ăn. Gừng gọt vỏ và đập dập. Hành lá nhặt bỏ lá úa vàng, rửa sạch với nước rồi cắt thành khúc ngắn.
- Bắc chảo dầu lên bếp đun nóng rồi cho hành, tỏi vào phi thơm. Tiếp tục cho gừng, hành tây vào xào cùng và đảo liên tục đều tay.
- Cuối cùng cho thịt bò vào xào cùng và nêm thêm 1-2 muỗng canh rượu trắng đảo đều lên. Thịt bò chín mềm thì cho hành lá đã cắt khúc vào, rắc thêm ít tiêu xay rồi tắt bếp.
Hành tây xào trứng
Nguyên liệu chuẩn bị
- Hành tây: 1 củ
- Trứng: 3 - 4 quả tùy số lượng người ăn
- Dầu ăn và một số loại gia vị: muối, đường, tiêu xay …
Cách làm
- Hành tây mua về cắt bỏ đầu và rể, sau đó bóc vỏ đem rửa sạch với nước rồi thái thành các miếng vừa ăn. Khi thái hành hay bị cay mắt, nên trước khi thái bạn nên nhúng dao vào nước lạnh vài phút rồi mới làm sẽ không bị cay mắt nữa.
- Trứng đập ra tô rồi dùng đũa hoặc cây đánh trứng đánh tan.
- Cho dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi cho trứng vào, đợi trứng nóng và se lại thì dùng đũa đảo đều thành các miếng. Sau đó múc trứng ra đĩa riêng.
- Tiếp tục cho một ít dầu ăn vào chảo rồi thả hành tây vào xào trên lửa nhỏ cho đến khi thấy hành có màu trong. Tiếp tục thêm gia vị vào và đảo đều tay.
- Tiếp theo, bạn cho trứng đã chuẩn bị ở trên vào và đảo nhanh tay khoảng 1 - 2 phút thì tắt bếp. Như vậy là bạn đã có ngay món hành tây xào trứng hấp dẫn, ăn kèm với cơm nóng là tuyệt vời đấy nhé.
- Đối với món hành tây xào trứng, bạn xào trứng trước rồi mới đến hành tây. Sau đó thì mới xào cả hai nguyên liệu chung với nhau. Như vậy thì trứng sẽ mềm và thơm hơn, không bị bám dính vào hành. Hành tây được xào sau sẽ giữ được độ giòn và không bị mềm.
Hành tây xào chay
Nguyên liệu chuẩn bị
- Hành tây 400g
- Xì dầu, rượu, gia vị, đường trắng, dầu đậu nành mỗi loại một lượng vừa
Cách làm
- Hành tây lột vỏ và rửa sạch, sau đó cắt sợi nhỏ vừa ăn.
- Cho dầu vào chảo đun nóng rồi thả hành tây vào, nêm thêm ít rượu, xì dầu, muối tinh, đường trắng vào, tiếp tục xào khoảng 1-2 phút nữa là xong.
Hành tây xào chay có tác dụng giải nhiệt, thanh đàm, lợi tiểu, giải độc, giảm huyết áp, giảm mỡ. Món ăn tốt cho người bị cao huyết áp, bệnh tim, xơ cứng động mạch, cholesterol cao, béo phì.
Hành tây xào cà chua thịt bò
Nguyên liệu chuẩn bị
- 300g thịt bò
- 1 củ hành tây
- 2 quả cà chua
- 1 nhánh gừng
- 5 tép tỏi
- 3 nhánh hành lá
- Gia vị: Tiêu xay, dầu ăn, nước mắm, muối, bột ngọt.
Cách làm
- Thịt bò mua về rửa với nước muối pha loãng rồi cắt thành miếng nhỏ.
- Hành tây bóc vỏ, rửa sạch rồi bổ múi cau vừa ăn. Rửa sạch cà chua với nước muối pha loãng rồi bổ múi nhỏ.
- Gừng gọt vỏ, rửa sạch rồi đập dập. Tỏi bóc vỏ và đập dập.
- Hành lá rửa sạch rồi cắt khúc.
- Cho thịt bò vào bát, nêm thêm gừng, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê nước mắm, ít tiêu xay vào trộn đều rồi để ướp trong khoảng 20 phút.
- Bắc chảo dầu lên bếp đun nóng rồi cho tỏi vào phi thơm, tiếp tục cho thịt bò vào xào đến khi săn lại.
- Cho hành tây, cà chua vào xào cùng rồi nêm gia vị lại cho vừa ăn. Tiếp tục xào thêm vài phút rồi cho hành lá cắt khúc vào, đảo đều và múc ra đĩa thưởng thức.
Thịt bò xào hành tây cà rốt
Nguyên liệu chuẩn bị
- 600g thịt bò thăn
- 1 củ hành tây
- 1/3 củ cà rốt
- Gia vị: Tiêu xay, muối, nước tương, dầu mè, đường trắng, tỏi băm, rượu vang, nước ép hành tây.
Cách làm
- Rửa thịt bò với nước muối pha loãng rồi cắt thành lát mỏng vừa ăn. Sau đó cho vào trong bát ướp cùng 4 muỗng canh nước ép hành tây và 3 muỗng canh rượu vang trong khoảng 20 phút.
- Cà rốt cạo vỏ rồi cắt thành sợi nhỏ vừa ăn.
- Hành tây bóc vỏ, rửa sạch rồi cắt múi cau. Hành lá rửa sạch rồi cắt khúc nhỏ.
- Cho hành tây vào trong bát thịt bò, thêm 1 muỗng tỏi băm, 1 muỗng dầu mè, ¼ muỗng cà phê muối, 5 muỗng nước tương, 2 muỗng đường, ¼ muỗng cà phê tiêu xay.
- Bắc chảo dầu lên bếp đun nóng rồi cho thịt bò và cà rốt vào xào khoảng 10 phút rồi thêm hành lá, tắt bếp.
Trên đây là công thức làm các món hành tây xào thơm ngon mà bạn có thể tham khảo làm tại nhà. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn biết thêm nhiều món ăn để bổ sung vào thực đơn gia đình hàng ngày.