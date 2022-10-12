Tại sao ức gà lại tốt cho chế độ ăn kiêng?

Dinh dưỡng 12/10/2022 05:45

Bất cứ ai đã từng ăn kiêng đều biết ức gà rất tốt nhưng bạn có biết vì sao không?

Một sự thật đáng sợ là chế độ ăn kiêng không thể nào kết thúc trong một thời gian ngắn được. Ngay cả sau khi giảm cân, bạn vẫn cần tiếp tục ăn kiêng để duy trì cân nặng của mình. Ức gà là nguồn protein được hoan nghênh nhất trong chế độ ăn kiêng vì vậy nó càng quan trọng hơn.

Tại sao ức gà lại tốt cho chế độ ăn kiêng? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi bạn ăn một bữa ăn ít calo chỉ tập trung vào rau củ, thì ức gà vẫn là nguồn dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe. Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao ức gà lại tốt cho chế độ ăn kiêng.

Ức gà làm no bụng

Tại sao ức gà lại tốt cho chế độ ăn kiêng? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì protein mang lại cho bạn cảm giác no nhanh chóng, kiểm soát cơn đói và thèm ăn quá mức do chế độ ăn kiêng gây ra. Ngoài ra, dù không nấu ức gà theo nhiều cách khác nhau, bạn vẫn sẽ ăn ngon kết cấu dai độc đáo của thịt gà.

Ức gà là một loại thực phẩm đơn giản giàu protein, vì vậy nó có một ưu điểm là nằm lâu trong dạ dày và giúp bạn cảm thấy no trong một thời gian dài.

Thực phẩm giàu protein 

Tại sao ức gà lại tốt cho chế độ ăn kiêng? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ức gà tự nó đã là một nguồn cung cấp protein tuyệt vời. Protein rất quan trọng trong việc xây dựng cơ bắp và duy trì khả năng miễn dịch, đồng thời cũng là thành phần dinh dưỡng cần thiết cho quá trình chuyển hóa năng lượng.

Đặc biệt, ức gà là một loại thực phẩm đại diện cho thực phẩm giàu protein. Thông thường, với mỗi 100g ức gà thì sẽ chứa 28g protein. So với 9,6 g protein trên 100g đậu phụ, hàm lượng protein của ức gà cao hơn nhiều

Hiệu quả giảm cân

Tại sao ức gà lại tốt cho chế độ ăn kiêng? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu protein không phải lúc nào cũng tốt cho việc giảm cân. Nếu loại thực phẩm có nhiều chất béo ngoài protein, bạn nên tránh nó trong chế độ ăn uống của mình.

Ví dụ, thịt thăn bò là một loại thực phẩm giàu protein, chứa 17g protein trên 100g, nhưng cũng chứa 28,7g chất béo. Cổ heo chứa 25,4g protein trong mỗi 100g, nhưng nó cũng chứa 18,6g chất béo, vì vậy bạn nên tránh chúng trong chế độ ăn uống của mình.

Tại sao ức gà lại tốt cho chế độ ăn kiêng? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, ức gà chỉ chứa 0,9g chất béo trên 100g. Ưu điểm của việc mua được ức gà giàu protein, ít chất béo là có thể mua được với giá cả rất rẻ.

Theo Kormedi

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