Ông lớn ngành sữa thử nghiệm cách thức quảng cáo mới

Dinh dưỡng 04/12/2023 17:16

Sau gần 4 tháng tái định vị thương hiệu, Vinamilk tiếp tục khiến người tiêu dùng bất ngờ với cách tiếp cận táo bạo trong chiến dịch mới nhất.

Tháng 07/2023, Vinamilk đã thực hiện một cuộc “cải tổ” quy mô lớn, thay đổi hoàn toàn nhận diện thương hiệu sang hình ảnh được đánh giá là trẻ trung, bắt mắt hơn. Người tiêu dùng ban đầu tỏ ra hoài nghi về sự lột xác này, bởi không còn nhìn thấy hình ảnh một thương hiệu quen thuộc vốn đã “lớn" cùng mình.

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Giới trẻ hưởng ứng với sự đổi mới của Vinamilk

Nước đi này được xem là một bước ngoặt, bởi đi kèm nhiều rủi ro, người tiêu dùng có thể cảm thấy xa lạ và mất kết nối với thương hiệu mà mình yêu thích. Nhưng theo dõi từng nước đi tái định vị của Vinamilk, cụ thể trong Lễ hội âm nhạc dành cho giới trẻ gần đây, sự hưởng ứng của 35.000 khán giả có thể là bước đầu khẳng định của tinh thần thương hiệu: “táo bạo, quyết tâm, luôn là chính mình” và làm đến cùng những mục tiêu đặt ra.

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Người tiêu dùng bắt đầu quen với hình ảnh mới của thương hiệu sữa kỳ cựu

Mới đây, Vinamilk lại đưa ra một video quảng cáo với cách tiếp cận rất khác biệt. Theo nhận định của giới chuyên môn, đây là một hướng đi chiến lược của ông lớn, sẵn sàng thể nghiệm những điều mới.

Nếu như các thông điệp trước đây thường xoay quanh những từ khóa như “ngon, mới, lạ" với tiết tấu dồn dập, vui nhộn thì trong đoạn phim lần này, toàn bộ thời lượng là những khoảng trống, để thương hiệu chia sẻ về cách tạo ra dòng sản phẩm sữa tươi Green Farm.

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“Hai từ thôi: đẹp và lạ!" – người tiêu dùng Đức Tùng nhận xét.

“Không vội vã, không nhồi nhét, mình thích cách Vinamilk đang là chính mình" - một độc giả nhận định. Hướng đi tiên phong này gợi cho chúng ta một câu hỏi, liệu đã đến lúc các thương hiệu nên xây dựng hướng tiếp cận người tiêu dùng một cách bài bản và tâm huyết, hơn là chỉ hô hào và kêu gọi? Khi thế hệ tiêu dùng đang ngày càng quan tâm sâu sắc tới câu chuyện và giá trị, họ muốn đồng hành cùng thương hiệu hơn là những lời kêu gọi mua hàng. Đây cũng là cách các thương hiệu lớn trên thế giới đang làm, để thực sự chạm tới được trái tim của người tiêu dùng, hiểu và lắng nghe theo cách của họ.

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Kết nối cảm xúc, kết nối với giá trị và phong cách sống của người tiêu dùng đòi hỏi một chiến lược dài hạn, bài bản. Xem thêm TẠI ĐÂY.

Video mở ra một không gian mênh mông thông qua lời tự sự của một cô gái trẻ trên hành trình đầy cảm xúc của mình. Cô gái bước đi trên cánh đồng, gợi mở suy tư bằng câu thoại: “Đôi khi, ta bắt đầu tất cả bằng việc không làm gì cả, trong suốt 3 năm…” và bắt đầu khám phá vùng đất Green Farm. Điểm thú vị nằm ở chỗ thay vì đóng khung, định hướng cảm nhận của người xem, đoạn phim này mang tính kể chuyện, gợi mở nhiều hơn. Điều này đòi hỏi trình độ tinh xảo của người làm thông điệp để từng khung hình, từng giai điệu, đến câu chuyện phải chạm tới người xem.

Sự táo bạo này phải chăng là cách Vinamilk thể hiện tham vọng chinh phục mọi phân khúc tiêu dùng, với đối tượng đầu tiên là giới trẻ?

Trong TVC, Vinamilk giới thiệu dòng sữa tươi Vinamilk Green Farm. Đây là sản phẩm sữa đầu tiên trên thế giới đạt 3 giải thưởng quốc tế danh giá, trong đó có giải Superior Taste Award được mệnh danh là “Michelin của ngành thực phẩm đồ uống”. Lần xuất hiện này của Green Farm đi kèm công nghệ kép hút chân không đột phá - sáng tạo tiên phong của ngành công nghiệp sữa - để cho ra đời sản phẩm sóng sánh mịn màng, thoảng hương cỏ hoa, vỗ về vị giác. Khám phá thêm về Green Farm hoặc nhận ngay Green Farm miễn phí để trải nghiệm tại Sữa Tươi Hút Chân Không - Green Farm (vinamilk.com.vn)

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Từ khóa:   dinh dưỡng

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