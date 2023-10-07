Nước dừa mát lành, thanh ngọt nhưng tuyệt đối không được uống vào thời điểm này: Vừa gây hại lại tích độc khiến cơ thể 'kêu cứu'

Dinh dưỡng 07/10/2023 15:42

Nước dừa rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải uống lúc nào cũng được, vậy không nên uống nước dừa khi nào?

Nước dừa là loại đồ uống cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe nhưng không phải thời điểm nào cũng có thể uống nước dừa. Không nên uống nước dừa khi nào là băn khoăn của rất nhiều người, mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.

Không nên uống nước dừa khi nào?

Theo các chuyên gia, mặc dù nước dừa là thức uống rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải thời điểm nào và bất kỳ ai uống nước dừa cũng phát huy được tác dụng của nó, thậm chí uống sai còn gây ra một số tình trạng như đầy bụng, khó tiêu. Dưới đây là một số thời điểm cũng như trường hợp không nên uống nước dừa.

Nước dừa mát lành, thanh ngọt nhưng tuyệt đối không được uống vào thời điểm này: Vừa gây hại lại tích độc khiến cơ thể 'kêu cứu' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi đi nắng về

Ngay khi vừa đi ngoài trời nắng nóng về, bạn không nên uống nước dừa vì dễ gây trúng gió. Các triệu chứng thường gặp trong trường hợp này là ớn lạnh, đầy bụng, hâm hấp sốt, thậm chí sốt cao.

Ngay sau khi luyện tập thể thao

Sau khi bạn vừa luyện tập thể thao hoặc lao động nặng nhọc, cơ thể vẫn còn đang mệt mỏi, bạn không nên uống nước dừa ngay lập tức. Nếu uống nước dừa vào lúc này sẽ khiến chân tay buồn rũ, giảm sự dẻo dai, nhanh nhạy.

Buổi tối

Uống nước dừa buổi tối dễ khiến bạn bị khó tiêu, đầy bụng. Nếu muốn uống nước dừa buổi tối, tốt nhất nên uống ít, uống từng ngụm nhỏ từ từ.

Người thể trạng yếu hoặc đang bị tiêu chảy

Nếu bạn đang bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, thể trạng yếu cũng không nên uống nước dừa. Nước dừa có tính mát sẽ khiến tình trạng của bạn tồi tệ hơn.

Bà bầu 3 tháng đầu

Nước dừa vốn là thức uống tốt cho bà bầu vì chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên bà bầu trong 3 tháng đầu không nên uống nước dừa bởi dễ khiến tử cung co bóp dẫn đến sảy thai.

Người dễ bị dị ứng

Những người có cơ địa dị ứng với hạt cũng có thể bị dị ứng với nước dừa. Vì vậy, những người dễ bị dị ứng nên tránh xa nước dừa.

Phẫu thuật

Nước dừa có thể can thiệp vào việc kiểm soát huyết áp và lượng đường trong máu trong và sau khi phẫu thuật. Ngừng sử dụng nước dừa ít nhất 2 tuần trước khi phẫu thuật theo lịch trình.

Nước dừa mát lành, thanh ngọt nhưng tuyệt đối không được uống vào thời điểm này: Vừa gây hại lại tích độc khiến cơ thể 'kêu cứu' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi uống nước dừa giảm cân

‏Nước dừa tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ giảm cân. Bạn nên lưu ý những điều sau đây khi uống nước dừa giảm cân để nhận được lợi ích tốt nhất:‏

‏Có thể uống nước dừa ở nhiều thời điểm khác nhau trong ngày. Tuy nhiên, uống vào sáng sớm khi bụng đói có thể mang đến nhiều lợi ích.‏

‏Khi uống nước dừa, bạn nên uống dừa tươi nguyên chất, tránh uống các loại nước dừa đóng hộp thêm đường, hương liệu hoặc các chất phụ gia có thể khiến bạn tăng cân.

Không uống nước dừa đã bảo quản hơn 1 ngày.‏

‏Mặc dù nước dừa là thức uống tốt cho sức khỏe nhưng không nên lạm dụng, mỗi ngày chỉ nên uống 1 quả dừa là tốt nhất. Uống quá nhiều có thể làm tăng lượng đường, gây tăng cân.

Trên đây là những thông tin giải đáp về băn khoăn "Không nên uống nước dừa khi nào?". Hãy uống nước dừa đúng thời điểm để phát huy tác dụng tốt nhất nhé.

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