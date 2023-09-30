3 loại cá đích thị ‘hàng thải’ lúc chợ chiều, 'tắm đẫm' dư lượng kháng sinh, chớ dại ham rẻ mà mua về chế biến kẻo mang bệnh vào người

Dinh dưỡng 30/09/2023 17:01

Để tránh nguy cơ ngộ độc, bạn nên hạn chế ăn những loại cá này.

3 loại cá tắm đẫm hóa chất

Cá rô phi biển

Loại cá này chứa rất ít các axit béo omega-3, ngược lại có rất nhiều các axit béo omega-6 có thể gây viêm. Các nhà nghiên cứu nói rằng, một phần ăn cá rô phi có nguy cơ gây viêm cao hơn nhiều hơn so với một chiếc bánh rán hay bánh hamburger.

3 loại cá đích thị ‘hàng thải’ lúc chợ chiều, 'tắm đẫm' dư lượng kháng sinh, chớ dại ham rẻ mà mua về chế biến kẻo mang bệnh vào người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cá bơn Đại Tây Dương

Không giống như cá rô phi, cá bơn Đại Tây Dương lại khá tốt cho sức khỏe, nhất là những vấn đề tim mạch. Tuy nhiên, cá bơn hầu như đã tuyệt chủng. Loài cá này bị thu hẹp dần từ thế kỷ thứ 19 do được đánh bắt quá mức.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân dùng cá bơn Thái Bình Dương cần cẩn trọng xem chắc chắn loại cá mình lựa chọn có đúng cá bơn không. Nhiều loại cá gắn mác cá bơn có thể gây ngộ độc và ảnh hưởng đến sức khỏe của người ăn.  

3 loại cá đích thị ‘hàng thải’ lúc chợ chiều, 'tắm đẫm' dư lượng kháng sinh, chớ dại ham rẻ mà mua về chế biến kẻo mang bệnh vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cá tra

Cá tra nuôi cũng có thể không đảm bảo chất lượng nếu người nuôi sử dụng nhiều loại thuốc kháng sinh và hóa chất, bao gồm: asen, polychlorinated biphenyls (PCBs), kim loại, hexachlorobenzene (HCB). Nếu bạn muốn ăn cá tra hãy đảm bảo tìm được nguồn hàng chất lượng để đảm bảo an toàn thực phẩm.

3 loại cá đích thị ‘hàng thải’ lúc chợ chiều, 'tắm đẫm' dư lượng kháng sinh, chớ dại ham rẻ mà mua về chế biến kẻo mang bệnh vào người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách loại bỏ hóa chất trong thịt cá

Nhiều người có thói quen chần thịt qua nước sôi trước khi chế biến với hy vọng sẽ loại bỏ được độc tố. Tuy nhiên, khi thịt được trụng qua nước sôi sẽ bị co lại, khiến các hóa chất và độc tố bị hấp thụ ngược vào trong chứ không thoát ra được. 

Cách tốt nhất để loại bỏ độc tố trong thịt là sau khi mua về, bạn nên ngâm thịt trong nước muối pha loãng khoảng 10 phút. Nước muối có công dụng sát khuẩn, tẩy rửa sẽ giúp bạn loại bỏ chất bẩn độc tố và giúp thịt được ngon hơn khi chế biến.

3 loại cá đích thị ‘hàng thải’ lúc chợ chiều, 'tắm đẫm' dư lượng kháng sinh, chớ dại ham rẻ mà mua về chế biến kẻo mang bệnh vào người - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Để loại bỏ độc tố trong cá, bạn nên luộc qua nước sôi để loại bỏ bớt nitrite. Tương tự với cá là tôm, bạn cũng nên luộc sơ qua rồi mới đem chế biến thành món chính để loại bỏ hóa chất. 

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Từ khóa:   cá rô cá tra dinh dưỡng

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