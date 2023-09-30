Điểm danh những loại rau củ ăn sống là 'thần dược' cho cơ thể, nhưng hễ nấu chín lại 'bay sạch' dinh dưỡng

Khi nấu chín những thực phẩm này sẽ bị phá hủy hầu hết các dưỡng chất bên trong, đáng tiếc là nhiều người không biết thường làm ngược lại.

Ớt chuông Một trái ớt chuông đỏ cỡ vừa cực kỳ giàu vitamin C, đáp ứng 150% nhu cầu bạn cần trong một ngày nhưng chỉ chứa 31 calo, rất phù hợp khi ăn kiêng. Tuy nhiên, nếu nấu ớt chuông đỏ với nhiệt độ cao thì sẽ phá hỏng lượng vitamin C dồi dào này. Bên cạnh đó, ớt chuông đỏ cũng chứa nhiều chất oxy hóa và ngăn tế bào ung thư phát triển. Bạn nên ăn sống loại ớt này vì chúng không hề cay như ớt thường, chăm ăn còn giúp phòng ngừa xơ vữa động mạch, bệnh tiểu đường lẫn bệnh mất trí nhớ Alzheimer.

Ảnh minh họa: Internet Dưa chuột Loại thực phẩm này có chứa vitamin C, B và các chất khoáng rất cần thiết cho cơ thể. Vỏ dưa cũng giàu chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Khi nấu chín thì dưa chuột sẽ giảm đáng kể các chất dinh dưỡng nói trên. Bạn nên ăn dưa chuột tươi thay vì nấu chín nhé. Thêm nữa, nhớ ngâm dưa với nước có pha muối trong một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ảnh minh họa: Internet Tỏi Tỏi có vị hăng, cay và dễ bám mùi trong miệng nên rất nhiều người ghét nó, hoặc nếu ăn thì cũng phải nấu thật chín. Tuy nhiên ít ai biết rằng, trong tỏi chứa đặc tính chống tiểu cầu và ngừa bệnh tim mạch có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt. Nếu bị nấu quá lâu sẽ làm tác dụng này biến mất và không còn tốt cho sức khỏe. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cũng chứng minh, luộc tỏi trong 20 phút sẽ làm ức chế hoàn toàn hoạt động kháng khuẩn và nấu 1 phút trong lò vi sóng sẽ phá hủy 100% khả năng chống ung thư. Chính vì vậy hãy cố gắng ăn tỏi sống nhiều hơn để nâng cao thể trạng. Ảnh minh họa: Internet Hành tây Hành tây có mùi hăng, khó chịu tuy nhiên trong y học, loại củ gia vị này có tác dụng chống lại bệnh ung thư phổi và tuyến tiền liệt. Đặc biệt, hành tây khi trộn nộm là món khoái khẩu với cả người già và các bạn trẻ. Ảnh minh họa: Internet Khi nấu chín hành tây, những chất này sẽ giảm dần hoặc mất đi và không có tác dụng gì nữa khi chúng ta ăn vào. Tốt nhất chỉ nên làm hành tây với những món không cần chế biến ở nhiệt độ cao.

Thịt lợn bảo quản trong tủ lạnh được bao lâu? Nhiều gia đình luôn mua nhiều thịt lợn một lúc ở siêu thị hay chợ rồi để trong tủ lạnh. Tuy thời hạn sử dụng của các sản phẩm thịt tương đối dài nhưng không có nghĩa là có thể bảo quản trong tủ lạnh mãi mãi, nếu để quá lâu sẽ nguy hại đến sức khỏe.

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