Chẳng cần 'ăn vội ăn vàng', mách bạn cách bảo quản bánh trung thu đúng cách, để lâu không lo bị mốc

Tham khảo bài viết dưới đây để biết bí quyết bảo quản bánh trung thu, giúp bánh giữ hương vị thơm ngon trong thời gian dài nhé!

Bánh Trung thu để được bao lâu? Thông thường bánh trung thu tự làm có thể để được tối đa trong vòng 7 ngày, tùy theo loại bánh. Hạn sử dụng của bánh dẻo tự làm là 4 ngày kể từ ngày đóng bao, còn bánh nướng thì là 1 tuần. Vì bánh trung thu có độ ngọt cao, có chất béo, sau đó nướng nên có thể chống ẩm hơn. Còn đối với bánh trung thu được sản xuất bởi các thương hiệu thường sẽ có chứa một lượng nhỏ chất bảo quản với hàm lượng cho phép. Bởi vậy mà loại bánh này có thời gian sử dụng lâu hơn, thông thường là 3 tháng.

Khi bạn đã bóc bánh ra, nên sử dụng hết hoặc lâu nhất là 1 ngày sau, để đảm bảo được hương vị cũng như đảm bảo sức khỏe cho gia đình bạn. Ăn bánh trung thu bị hỏng có thể gây rối loạn tiêu hóa hoặc thậm chí là ngộ độc đấy. Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân khiến bánh trung thu bị hư hỏng Vậy tại sao bánh trung thu bị hư hỏng dù vẫn còn trong thời hạn sử dụng? Hãy cùng điểm qua một vài nguyên nhân dưới đây để giúp bạn tìm được câu trả lời cho vấn đề này:

Nguồn nguyên liệu (bột mì, trứng, thịt, các loại hạt…) không được chọn lựa kỹ càng. Bảo quản nhân bánh trung thu không đúng cách. Các dụng cụ chế biến không sạch sẽ, sau đó qua quá trình chế biến dễ làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm mốc. Hàm lượng đường ít khiến bánh không đủ độ ngọt. Sử dụng quá nhiều dầu ăn trong phần bánh, khiến dầu ngấm ra ngoài vỏ bánh, gây ẩm mốc. Khâu đóng gói không cẩn thận khiến bao bì bị rách nát, gây ẩm mốc cho phần bánh bên trong. Điều kiện nơi chế biến bánh trung thu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bảo quản bánh trung thu không đúng cách. Cách bảo quản 1 số loại bánh trung thu thường gặp Bảo quản bánh Trung thu nướng Bánh sau khi nướng, cần phải được để nguội hoàn toàn trước khi đóng vào bao bì, để tránh ẩm mốc cần sử dụng thêm gói hút ẩm. Có thể bảo quản bánh nướng trong ngăn đá tủ lạnh thời hạn có thể kéo dài đến 1 tháng, khi dùng chỉ cần cho vào lò vi sóng hoặc lò nướng để rã đông; tuy nhiên hương vị bánh sẽ không còn ngon như ban đầu. Ảnh minh họa: Internet Bảo quản bánh Trung thu dẻo Bánh trung thu dẻo sau khi làm xong cũng được bảo quản tương tự với bánh nướng. Thời gian sử dụng bánh dẻo ít hơn bánh nướng dưới 4 ngày và có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh tối đa 7 ngày. Ảnh minh họa: Internet Bảo quản bánh Trung thu rau câu Ảnh minh họa: Internet Bánh trung thu rau câu luôn phải được giữ ở nhiệt độ từ 2 - 4 độ C ở ngăn mát tủ lạnh (phần ngăn càng cao càng tốt). Bên cạnh đó, bạn cũng không nên để bánh quá 4 tiếng vì sẽ khiến bánh bị mềm. Để khắc phục tình trạng này, bạn hãy hấp lạnh lại bánh bằng cách cho lên ngăn đông 1 tiếng rồi mang xuống ngăn mát bảo quản.

'Đổi gió' với công thức làm bánh Trung thu ngàn lớp bằng nồi chiên không dầu siêu dễ tại nhà Thay vì làm bánh Trung thu theo công thức truyền thống, bạn có thể thử làm bánh Trung thu "ngàn lớp" với màu sắc bắt mắt, chất lượng tuyệt vời, mà lại vô cùng đơn giản.

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