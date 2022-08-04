Những thực phẩm vừa ngon vừa rẻ là 'thuốc đại bổ' cho đôi mắt mà nhiều người vẫn hay bỏ lỡ

Ăn nhiều hơn các loại thực phẩm này để tối đa hóa sức khỏe đôi mắt của bạn nhé.

Cà rốt, hay cụ thể hơn là các vitamin bên trong chúng, rất quan trọng đối với sức khỏe đôi mắt của bạn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng 5 loại thực phẩm có thể giúp ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể, sự đóng cục của thủy tinh thể trong mắt, khô mắt và bệnh tăng nhãn áp. Chúng cũng có thể bảo vệ chống lại bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, nguyên nhân phổ biến nhất gây mất thị lực không hồi phục ở người cao tuổi.

Cà rốt có chứa beta-carotene mà cơ thể sử dụng để tạo ra vitamin A. Vitamin A rất quan trọng đối với sức khỏe của đôi mắt của bạn. Nếu không có nó hoặc với số lượng không đủ, lượng vitamin A thấp có thể dẫn đến khô mắt, ảnh hưởng tiêu cực giác mạc, quáng gà và giảm thị lực.

2. Cải xoăn

Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau lá xanh đậm như cải xoăn, rau bina và bông cải xanh rất giàu chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin có nồng độ cao trong võng mạc. Những chất chống oxy hóa này hoạt động như một bộ lọc và bảo vệ võng mạc khỏi ánh sáng xanh gây hại.

3. Ớt đỏ

Ảnh minh họa: Internet

Trái cây và rau có màu cam và đỏ như ớt đỏ, cam, dâu tây, bông cải xanh và kiwi chứa vitamin C, một chất chống oxy hóa khác, có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của bệnh đục thủy tinh thể.

4. Cá hồi

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Cá, đặc biệt là cá hồi, chứa nhiều axit béo omega-3. Axit béo omega-3 giúp thúc đẩy sức khỏe thị giác của võng mạc và có thể giúp ngăn ngừa khô mắt. Cá hồi, cá mòi và cá trích có nhiều omega-3 nhất, nhưng cá bơn và cá ngừ cũng là những nguồn tốt của omega-3.

5. Hàu

Ảnh minh họa: Internet

Hàu chứa nhiều kẽm, có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Kẽm cũng được tìm thấy trong gà tây, trứng, đậu phộng và ngũ cốc nguyên hạt.

Những điều khác bạn có thể làm để bảo vệ đôi mắt của mình

Bỏ thuốc lá

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể và khô mắt. Nó cũng làm cho việc điều trị và kiểm soát các vấn đề như rối loạn viêm mắt trở nên khó khăn hơn.

Đeo kính râm

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ mắt của bạn khỏi ánh nắng mặt trời bằng cách đeo kính râm có khả năng chống bức xạ cả tia UVA và UVB.

Đeo kính bảo vệ

Đeo kính bảo hộ hoặc kính bảo vệ khi thực hiện các công việc như cắt và tỉa, công việc xây dựng, gia công kim loại, cưa, v.v., những nơi có thể có vật tác động tốc độ cao và có thể làm tổn thương mắt nghiêm trọng.

Thực hành thói quen đeo kính áp tròng an toàn

Không đeo kính áp tròng quá thời gian khuyến nghị hoặc ngủ với kính áp tròng vào ban đêm trừ khi được thiết kế cho điều đó. Rửa tay trước khi tiếp xúc với kính áp tròng của bạn, khử trùng và thay chúng thường xuyên. Sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến nhiễm trùng giác mạc, có thể dẫn đến đau mắt nghiêm trọng và giảm thị lực, trong trường hợp nghiêm trọng, bạn sẽ mất hoàn toàn mắt.

Lên lịch khám mắt thường xuyên

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Nên khám mắt định kỳ từ hai đến ba năm một lần cho đến khi 40 tuổi, hai năm một lần trong độ tuổi từ 40 đến 60 và hàng năm sau 60 tuổi để có đôi mắt khỏe mạnh.

Khi nói đến sức khỏe của chúng ta, nhiều người trong chúng ta có xu hướng coi thường đôi mắt của mình. Thực hành sức khỏe mắt tốt và khám mắt thường xuyên là điều cần thiết để giữ cho đôi mắt của chúng ta khỏe mạnh và ngăn ngừa các vấn đề về thị lực. Việc xác định các vấn đề càng sớm càng tốt có thể giúp ngăn ngừa hoặc giảm mất thị lực.

Theo Nebraska Medicine