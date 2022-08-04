Giấc ngủ ngon không còn là bài toán khó nếu bạn biết đến những thực phẩm trứ danh 'vàng mười' cho sức khỏe này

Dinh dưỡng 04/08/2022 07:51

Nếu bạn nghĩ rằng bạn là một trong những người cảm thấy buồn ngủ sau mỗi bữa ăn, bạn có thể đã bị lừa. Hóa ra, đây là một trong những huyền thoại thực phẩm mà chúng ta hay lầm tưởng. Có những loại thực phẩm thông thường, chẳng hạn như một số loại hạt, thực sự có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Không những vậy, chúng còn có thể điều trị chứng mất ngủ và giúp bạn có một giấc ngủ êm đềm mà không bị thức giấc giữa đêm.

 

Đây là 8 loại thực phẩm được chứng minh là có thể giúp cải thiện các vấn đề về giấc ngủ, cùng với đó là những điều bạn nên tránh.

1. Cá hồi 

Giấc ngủ ngon không còn là bài toán khó nếu bạn biết đến những thực phẩm trứ danh 'vàng mười' cho sức khỏe này - Ảnh 1

Cá béo, đặc biệt là cá hồi, rất giàu axit béo omega 3 và vitamin D. Sự kết hợp độc đáo này được cho là rất có lợi cho việc điều trị chứng mất ngủ. Lý do là 2 thứ này giúp sản sinh ra nhiều serotonin, một chất đã được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy giấc ngủ dễ dàng hơn.

Cụ thể hơn, những người bị thiếu vitamin D thường dễ bị khó ngủ hơn. Cá hồi tự nhiên là một trong những nguồn giàu vitamin D nhất, trong khi cá hồi nuôi ít có lợi hơn.

2. Hạnh nhân và quả óc chó

Giấc ngủ ngon không còn là bài toán khó nếu bạn biết đến những thực phẩm trứ danh 'vàng mười' cho sức khỏe này - Ảnh 2

Hạnh nhân rất giàu một chất gọi là melatonin. Chúng cũng rất giàu magiê và canxi, 2 khoáng chất giúp thư giãn cơ bắp của bạn. Cách thức hoạt động của magiê là giảm viêm có thể gây ra nhiều lo lắng và đau đớn cho người mắc phải.

Quả óc chó cung cấp các đặc tính rất giống nhau và chúng cũng chứa tryptophan, một axit amin gây ngủ. Axit này đã được phát hiện để cung cấp sự giúp đỡ cho những bệnh nhân bị mất ngủ nhẹ. Ngoài ra, quả óc chó rất giàu axit béo, giúp nâng cao mức serotonin cao hơn, giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh.

3. Trà thảo mộc 

Giấc ngủ ngon không còn là bài toán khó nếu bạn biết đến những thực phẩm trứ danh 'vàng mười' cho sức khỏe này - Ảnh 3

Đặc biệt, trà hoa cúc có chứa  flavon và apigenin liều cao. Mặt khác, flavon làm giảm chứng viêm, tạo ra một giấc ngủ thoải mái hơn. Chất apigenin là một chất chống oxy hóa tuyệt vời có khả năng thúc đẩy cơn buồn ngủ và giảm tác động của chứng mất ngủ.

Hoa lạc tiên cũng là một loại thực phẩm nổi tiếng giúp mọi người đối phó với chứng mất ngủ, lo lắng. Nó là một loại thuốc không kê đơn, trong nhiều trường hợp đã giúp mọi người giảm hoạt động căng thẳng của não. Điều này là lý tưởng vì nhiều người thấy não của họ bị "kích hoạt" hoàn toàn ngay cả khi họ đã nằm sấp trên giường để chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon hằng mơ ước.

4. Kiwi

Trong một  nghiên cứu diễn ra vào năm 2011, 24 người tham gia được cho ăn 2 quả kiwi một giờ trước khi ngủ trong 4 tuần. Vào cuối giai đoạn này, tất cả những người tham gia nhận thấy mô hình giấc ngủ được cải thiện. Họ quan sát thấy họ ngủ ngon hơn, ngủ nhanh hơn và không bị thức giấc giữa đêm. Người ta tin rằng hàm lượng serotonin cao của kiwi là lý do chính khiến chúng có thể rất có lợi khi trị chứng mất ngủ.

5. Cơm trắng 

Giấc ngủ ngon không còn là bài toán khó nếu bạn biết đến những thực phẩm trứ danh 'vàng mười' cho sức khỏe này - Ảnh 4

Gạo đã được tin rằng có thể thúc đẩy giấc ngủ chất lượng. Trong một nghiên cứu với 1.848 người tham gia, kết luận rằng những người ăn nhiều cơm hơn có thời gian ngủ tốt hơn nhiều. Ngoài ra, một nghiên cứu trước đây cho thấy rằng trẻ em dưới 2 tuổi có giấc ngủ ngon hơn nhiều sau khi tiêu thụ các món có chỉ số đường huyết cao cho bữa ăn tối của chúng.

Nghiên cứu tương tự cho thấy gạo thúc đẩy sản xuất melatonin và tryptophan. Điều hấp dẫn nữa nữa là người Nhật tiêu thụ rất nhiều gạo hàng ngày để có được sức khỏe dẻo dai hơn. Vì vậy, người ta mong đợi rằng các đặc tính của thực phẩm sẽ đóng một phần rất lớn trong việc ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ một cách tích cực.

6. Quả cherry chua, tươi và nước ép quả cherry chua

Giấc ngủ ngon không còn là bài toán khó nếu bạn biết đến những thực phẩm trứ danh 'vàng mười' cho sức khỏe này - Ảnh 5

Quả cherry chua rất giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Nhờ tất cả những đặc tính này, một nghiên cứu đã gợi ý rằng chúng có thể giúp chữa chứng mất ngủ. Chúng làm giảm viêm, đồng thời làm tăng mức melatonin.

Melatonin được cơ thể chúng ta sản xuất một cách tự nhiên, nhưng nó có thể không đủ đối với những người bị chứng mất ngủ. Đó là lý do tại sao tranh thủ thêm một số trợ giúp, như tiêu thụ quả cherry, có thể làm tăng mức độ của melatonin. Cần lưu ý rằng melatonin sẽ không đưa bạn vào giấc ngủ ngay lập tức mà chỉ giúp bạn thư giãn nhanh hơn.

 

7. Hương nhu tía

Giấc ngủ ngon không còn là bài toán khó nếu bạn biết đến những thực phẩm trứ danh 'vàng mười' cho sức khỏe này - Ảnh 6

 

 

Đừng nhầm lẫn với húng quế vì vẻ ngoài của loại cây này, hương nhu tía là một loại thảo mộc được sinh ra ở châu Á. Nó là một loại  thuốc giảm căng thẳng đã được kiểm chứng đã giúp nhiều người cải thiện giấc ngủ của họ.

Cách hoạt động của hương nhu tía  là làm giảm cortisol, một nguyên nhân làm tăng mức độ căng thẳng của chúng ta và do đó tạo ra chứng khó ngủ và mất ngủ. Vì vậy, bạn có thể thêm loại thảo mộc này vào mì ống của mình hoặc phổ biến hơn là ngâm nó vào một ít nước nóng và uống như trà.

8. Bột yến mạch 

Giấc ngủ ngon không còn là bài toán khó nếu bạn biết đến những thực phẩm trứ danh 'vàng mười' cho sức khỏe này - Ảnh 7

Giống như nhiều loại thực phẩm được đề cập ở trên, yến mạch cũng chứa tryptophan. Không chỉ vậy, chúng còn rất giàu vitamin B3 , giúp sản xuất serotonin. Vitamin này là một lá chắn tuyệt vời chống lại cholesterol và nó cũng là một chất chống oxy hóa tuyệt vời.

Người ta nhận thấy rằng thiếu hụt vitamin B3 có thể gây ra lo lắng, mệt mỏi và giảm trí nhớ. Trong nhiều trường hợp, mọi người đã bị trầm cảm vì sự thiếu hụt chất này. Điều này có nghĩa là ăn yến mạch không chỉ làm tăng serotonin giúp bạn ngủ ngon hơn mà còn giúp bạn tránh khỏi chứng trầm cảm đáng sợ.

Theo Brightside

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