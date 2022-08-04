Những loại thực phẩm để càng gần nhau càng nhanh hư mà bạn cần chú ý

Dinh dưỡng 04/08/2022 07:32

Mặc dù một số sản phẩm có thể kết hợp rất tốt với nhau, nhưng chúng thực sự không thể cùng tồn tại khi được cất trữ. 

Một số thực phẩm thải ra ethylene, một loại khí có thể làm chín các thực phẩm khác. Ngoài ra còn có những sản phẩm nhạy cảm với khí và có thể hư nhanh hơn nếu tiếp xúc với nó. Đó là lý do tại sao một số loại thực phẩm nên tránh để cùng nhau bằng mọi giá (trừ khi bạn muốn chúng chín nhanh hơn).

1. Táo và cà rốt

Những loại thực phẩm để càng gần nhau càng nhanh hư mà bạn cần chú ý - Ảnh 1

Táo tạo ra rất nhiều ethylene , đó là lý do tại sao bạn phải cẩn thận khi bảo quản chung với các loại thực phẩm khác. Đặc biệt đừng đặt táo bên cạnh cà rốt. Nếu không, cà rốt sẽ có vị đắng chỉ sau 2 tuần.

2. Dưa chuột và cà chua 

Những loại thực phẩm để càng gần nhau càng nhanh hư mà bạn cần chú ý - Ảnh 2

Dưa chuột rất nhạy cảm với ethylene. Tốt hơn là không nên bảo quản chúng với cà chua mặc dù chúng tạo thành một cặp hoàn hảo trong món salad. Dưa chuột sẽ bắt đầu úa vàng sớm hơn bình thường nếu để gần cà chua. Tốt hơn hết bạn nên cất chúng trong tủ lạnh còn cà chua để trên quầy.

3. Hành tây và khoai tây

Những loại thực phẩm để càng gần nhau càng nhanh hư mà bạn cần chú ý - Ảnh 3

Hành tây hấp thụ độ ẩm nhanh chóng nhưng vẫn khô còn khoai tây tỏa ra quá nhiều độ ẩm, vì vậy chúng không thể cùng bảo quản một chỗ với nhau. Cùng với thời gian, khoai tây sẽ mọc rễ từ mắt và củ hành ra chồi xanh.

4. Chuối và bơ

Những loại thực phẩm để càng gần nhau càng nhanh hư mà bạn cần chú ý - Ảnh 4

Đó là một sự khó khăn và nó phụ thuộc vào mục tiêu của bạn. Nếu quả bơ của bạn đã quá chín, hãy để tránh xa chuối. Tuy nhiên, nếu muốn quả bơ chín nhanh hơn, bạn có thể yên tâm cho một quả bơ chưa chín vào túi giấy và cất bên cạnh chuối.

5. Đào và chuối

Những loại thực phẩm để càng gần nhau càng nhanh hư mà bạn cần chú ý - Ảnh 5

Đào chín nên tránh xa chuối vì tất cả ethylene do chuối thải ra sẽ khiến đào chín nhanh hơn bình thường. Chuối càng chín thì lượng khí thoát ra càng nhiều.

6. Cà tím và quả dưa

Những loại thực phẩm để càng gần nhau càng nhanh hư mà bạn cần chú ý - Ảnh 6

Các loại quả dưa có thể làm cho cà tím nhanh hỏng hơn. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn không cất chúng trong tủ cùng với dưa. Tuy nhiên, nếu bạn muốn bảo quản cà tím trong tủ lạnh, tốt hơn hết bạn nên để chúng tránh xa bất kỳ loại trái cây nào.

7. Nho và xoài 

Những loại thực phẩm để càng gần nhau càng nhanh hư mà bạn cần chú ý - Ảnh 7

Nho rất "mỏng manh" khi được cất giữ. Chúng không chịu đựng bất kỳ loại trái cây hoặc rau quả nào khác gần đó. Xoài thải ra quá nhiều khí ethylene và quá trình chín và thối rữa diễn ra nhanh hơn. Bên cạnh đó, các loại rau có mùi mạnh chỉ sẽ là "bạn đồng hành" khủng khiếp đối với nho vì nho dễ hấp thụ mùi.

8. Quả việt quất và dâu tây

Những loại thực phẩm để càng gần nhau càng nhanh hư mà bạn cần chú ý - Ảnh 8

Quả việt quất thường phát ra ethylene. Nếu bạn bảo quản chúng cùng nhau, dâu tây có thể chín quá và hỏng sớm hơn bình thường. Bạn có thể bảo quản dâu tây chưa chín với quả việt quất cùng nhau, tuy nhiên, nếu cả hai loại quả đều chín quá, hãy ăn chúng trong vòng vài ngày.

9. Quả xuân đào và bắp cải

Những loại thực phẩm để càng gần nhau càng nhanh hư mà bạn cần chú ý - Ảnh 9

Quả xuân đào tiết ra nhiều ethylene, vì vậy nếu bạn bảo quản chúng cùng nhau, bắp cải sẽ nhanh hỏng. Tốt hơn hết bạn nên bảo quản bắp cải trong túi nhựa trong tủ lạnh đến 2 tuần, trong khi quả xuân đào có thể được bảo quản trong bát hoặc túi nhựa.

Theo Brightside

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