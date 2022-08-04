Nạp ngay các loại thực phẩm này nếu bạn muốn chữa lành cơ thể sau chấn thương?

Dinh dưỡng 04/08/2022 07:28

Muốn hồi phục sau chấn thương bạn cần nạp ngay năng lượng này vào cơ thể.

Cá nhiều dầu

Cá mòi, cá thu, cá cơm, cá hồi và cá trích… (loại cá nhiều dầu) được ghi nhận là có lượng thủy ngân thấp và các chất độc hại khác, trong khi lại chứa nhiều axit béo omega-3. Chúng ta cần cung cấp năng lượng cho não bằng những chất béo omega-3 này để cải thiện tâm trạng và sự tập trung vì 60% não là chất béo. Các loại cá này cũng có khả năng chống viêm nhiễm. Ngoài ra bạn có thể ăn cá ngừ, cá da trơn, cá minh thái và động vật có vỏ. Bạn không nên chiên những loại cá này, nếu không sẽ có nguy cơ không nhận được chất dinh dưỡng tối đa. Thay vào đó hãy hấp hoặc nướng chúng.

Mỗi tuần, nên tiêu thụ ít nhất hai khẩu phần cá trong chế độ ăn uống của bạn, trong đó có ít nhất một khẩu phần là cá nhiều dầu. Khoảng 140 gram (5 ounce) tạo thành một khẩu phần ăn. Một số người không nên ăn nhiều hơn một đĩa cá nhiều dầu mỗi tuần vì nó chứa một lượng nhỏ chất gây ô nhiễm có thể tích tụ trong cơ thể. 

Các loại quả mọng nước

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Các loại quả này giàu vitamin C - chất chống ôxy hóa có thể giúp tăng tốc độ chữa lành vết thương bằng cách kích thích sản xuất collagen. 

 Ngoài ra, còn có khả năng chống viêm, kháng virus và tăng cường miễn dịch.

Rau họ cải

Các loại rau như súp lơ, bông cải xanh, cải Brussels,... là những thực phẩm tuyệt vời cho quá trình phục hồi và chữa bệnh, do chúng chứa một số vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa hữu ích. Ngoài ra, khi bổ sung những loại rau này cho cơ thể, chúng sẽ cung cấp một lượng vitamin C và B cần thiết cho quá trình phục hồi sức khỏe.

Các loại đậu và hạt

Đậu và hạt như hạnh nhân, hồ đào, quả óc chó, hạt hướng dương, và hạt cây gai là những lựa chọn tuyệt vời để tiếp nhiên liệu cho cơ thể bạn trong suốt quá trình hồi phục. Những thực phẩm này cung cấp protein gốc thực vật, chất béo lành mạnh, và vitamins, khoáng chất hỗ trợ việc chữa lành.

Ví dụ như các loại đậu và hạt là một nguồn rất tốt cung cấp kẽm, vitamin E, mangan và magne. Vitamin E hoặc động như một chất chống oxy hóa trong cơ thể, bảo vệ khỏi các tổn thương ở cấp độ tế bào. Nó cũng cấp thiết cho sức khỏe miễn dịch.

Vài nghiên cứu cho thấy rằng mức độ vitamin E thích hợp có thể cải thiện chức năng bảo vệ của tế bào miễn dịch, chẳng hạn như tế bào NK - một loại tế bào sát thủ tự nhiên giúp chống lại viêm nhiễm và bệnh tật.

Hành và tỏi

Cho dù bạn đang bị nhiễm virus, vi khuẩn hoặc nấm, hành và tỏi là một trong những thực phẩm tốt nhất bạn có thể ăn để tăng cường hệ thống miễn dịch của mình. Nó có thể không có mùi hấp dẫn nhất (mặc dù một số người trong chúng ta thích nó), nhưng nó là một trong những thực phẩm mạnh mẽ nhất có thể làm nên điều kỳ diệu cho hệ thống miễn dịch của bạn như giúp giảm huyết áp, duy trì sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa ung thư.

Nạp ngay các loại thực phẩm này nếu bạn muốn chữa lành cơ thể sau chấn thương? - Ảnh 2
Hành và tỏi có nhiều vitamin C, mangan, selen và chất xơ, làm cho nó trở thành một thực phẩm ngon và lành mạnh. Đây là một trong những loại thực phẩm được tiêu thụ rộng rãi nhất để hỗ trợ hệ thống miễn dịch.

Tốt hơn hết bạn không nên đun hoặc làm khô hành, tỏi trước khi ăn để tránh làm mất giá trị dinh dưỡng của chúng.

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