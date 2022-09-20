Khoai tây

Khoai tây chứa hàm lượng vitamin A, C dồi dào có lợi cho người bị rối loạn tiền đình, giảm stress, làm giãn mạch máu. Qua đó, não bộ sẽ làm việc tốt hơn, cung cấp lượng máu đầy đủ cho cơ thể.

Ngoài ra, chất kukoamine trong khoai tây còn giúp giảm tình trạng hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng. Dù vậy, bạn nên tránh khoai tây mọc mầm vì chứa nhiều solanine và chaconine gây hại cho hệ thống thần kinh.\

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Bí ngô

Bí ngô không những có hàm lượng sắt cao mà còn chứa rất nhiều chất dưỡng chất tốt cho máu như protein thực vật, vitamin, canxi, kẽm, phốt pho. Bí ngô không những có hàm lượng sắt cao mà còn chứa rất nhiều chất dưỡng chất tốt cho máu như protein thực vật, vitamin, canxi, kẽm, phốt pho… Ước tính 100g bí ngô có chứa đến 15mg sắt. Nên dùng bí ngô thường xuyên cho người gầy yếu, xanh xao để phòng tránh tình trạng thiếu máu.

Thực phẩm giàu vitamin C

Theo các nhà khoa học thuộc trường Đại học Y khoa Hiroshima (Nhật Bản), tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu vitamin C có thể điều trị bệnh Meniere - một căn bệnh liên quan đến chóng mặt.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm với 22 bệnh nhân tình nguyện. Họ được dùng 600mg vitamin và 300mg glutathione (một chất chống oxy hóa mạnh) mỗi ngày, liên tục trong 8 tuần.

Kết quả cho thấy, 21/22 bệnh nhân có cải thiện đáng kể về chứng chóng mặt.

Một số thực phẩm chứa nhiều vitamin C mà bạn có thể bổ sung vào bữa ăn hàng ngày gồm: Trái cây họ cam quýt, dâu tây, cherry, ớt chuông, cà chua, bông cải xanh, khoai lang, củ cải trắng, xoài, đu đủ, dứa, bắp cải, rau có lá màu xanh đậm...

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Bông cải xanh

Bông cải xanh ngoài việc bổ sung chất xơ, vitamin A, vitamin C thì bông cải xanh còn rất giàu sắt, giúp cải thiện chất lượng máu trong cơ thể. Với 100g bông cải xanh sẽ chứa trung bình 2,7mg sắt. Bên cạnh đó, các loại rau có lá màu xanh đậm như rau ngót, rau bí, rau cải xanh,... đều là những thực phẩm giàu sắt cũng như vitamin B1 cần thiết cho quá trình hấp thụ sắt.