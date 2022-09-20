Kham khảo 5 loại thực phẩm có tác dụng trong việc hỗ trợ bệnh thiếu máu, giúp tuần hoàn máu ổn định hơn.
- Ultraviewer là gì? Những lợi ích tuyệt vời của Ultraviewer mà bạn nên biết!
- Cách làm cháo gà ác hạt sen bổ dưỡng, thơm ngon, bồi bổ cho bữa ăn gia đình!
Nước
Nước là thành phần quan trọng đối với sức khỏe. Con người không thể hoạt động bình thường nếu thiếu nước. Khi thời tiết nóng bức, bạn cảm thấy đau đầu, chóng mặt thì nhiều khả năng nguyên nhân là do thiếu nước, mất nước. Mỗi ngày, chúng ta nên bổ sung 2-2,5 lít nước (khoảng 8 lý nước) để cơ thể hoạt động hiệu quả.
Những người vận động mạnh, tập luyện thể thao, lao động nặng nhọc càng cần phải bổ sung nhiều nước, đặc biệt là những khi đuối sức, mệt mỏi.
Nước còn giúp cơ thể đào thải các độc tố (nguyên nhân gây đau đầu, chóng mặt) ra ngoài một cách dễ dàng hơn.
Khoai tây
Khoai tây chứa hàm lượng vitamin A, C dồi dào có lợi cho người bị rối loạn tiền đình, giảm stress, làm giãn mạch máu. Qua đó, não bộ sẽ làm việc tốt hơn, cung cấp lượng máu đầy đủ cho cơ thể.
Ngoài ra, chất kukoamine trong khoai tây còn giúp giảm tình trạng hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng. Dù vậy, bạn nên tránh khoai tây mọc mầm vì chứa nhiều solanine và chaconine gây hại cho hệ thống thần kinh.\
Bí ngô
Bí ngô không những có hàm lượng sắt cao mà còn chứa rất nhiều chất dưỡng chất tốt cho máu như protein thực vật, vitamin, canxi, kẽm, phốt pho. Bí ngô không những có hàm lượng sắt cao mà còn chứa rất nhiều chất dưỡng chất tốt cho máu như protein thực vật, vitamin, canxi, kẽm, phốt pho… Ước tính 100g bí ngô có chứa đến 15mg sắt. Nên dùng bí ngô thường xuyên cho người gầy yếu, xanh xao để phòng tránh tình trạng thiếu máu.
Thực phẩm giàu vitamin C
Theo các nhà khoa học thuộc trường Đại học Y khoa Hiroshima (Nhật Bản), tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu vitamin C có thể điều trị bệnh Meniere - một căn bệnh liên quan đến chóng mặt.
Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm với 22 bệnh nhân tình nguyện. Họ được dùng 600mg vitamin và 300mg glutathione (một chất chống oxy hóa mạnh) mỗi ngày, liên tục trong 8 tuần.
Kết quả cho thấy, 21/22 bệnh nhân có cải thiện đáng kể về chứng chóng mặt.
Một số thực phẩm chứa nhiều vitamin C mà bạn có thể bổ sung vào bữa ăn hàng ngày gồm: Trái cây họ cam quýt, dâu tây, cherry, ớt chuông, cà chua, bông cải xanh, khoai lang, củ cải trắng, xoài, đu đủ, dứa, bắp cải, rau có lá màu xanh đậm...
Bông cải xanh
Bông cải xanh ngoài việc bổ sung chất xơ, vitamin A, vitamin C thì bông cải xanh còn rất giàu sắt, giúp cải thiện chất lượng máu trong cơ thể. Với 100g bông cải xanh sẽ chứa trung bình 2,7mg sắt. Bên cạnh đó, các loại rau có lá màu xanh đậm như rau ngót, rau bí, rau cải xanh,... đều là những thực phẩm giàu sắt cũng như vitamin B1 cần thiết cho quá trình hấp thụ sắt.