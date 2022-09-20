4 lý do khiến Vitamin K trở thành "nhân tố" tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua

Cơ thể của chúng ta sẽ khỏe mạnh chỉ khi được bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Bây giờ là lúc để nắm bắt tình hình sức khỏe của bạn và bổ sung các vitamin cần thiết vào thực phẩm của bạn.

Ảnh minh họa: Internet Vitamin K là một loại vitamin tan trong chất béo bao gồm nhiều hợp chất, trong đó quan trọng nhất là vitamin K1 và K2. Vitamin K2 được cho là thích hợp hơn vitamin K1 vì nó lưu lại trong máu lâu hơn. Một số loại vitamin K2 có thể tồn tại trong máu nhiều ngày, trong khi vitamin K1 có thể tồn tại trong máu vài giờ. Chức năng chính của vitamin K là kích hoạt các protein liên quan đến quá trình đông máu, sức khỏe của xương và sức khỏe tim mạch. Vitamin K có thể được tìm thấy trong các loại rau xanh như rau bina và cải xoăn cũng như các loại thịt như thịt gà và thịt lợn, nó đóng một vai trò trong việc làm giảm sự phát triển và tiến triển của bệnh Covid-19 nghiêm trọng.

Ảnh minh họa: Internet Thực vật có chứa phylloquinone, còn được gọi là vitamin K1. Khi mọi người tiêu thụ nó, các vi sinh vật trong ruột già sẽ chuyển nó thành vitamin K2, được lưu trữ trong cơ thể. Nó được hấp thụ trong ruột non và được lưu trữ trong gan và các mô mỡ. Nếu không có vitamin K, cơ thể không thể sản xuất prothrombin, một chất đông máu cần thiết cho quá trình đông máu và chuyển hóa xương. Sự thiếu hụt này đặc biệt phổ biến ở trẻ sơ sinh và những người có tình trạng kém hấp thu, chẳng hạn như hội chứng ruột ngắn, xơ nang, bệnh celiac hoặc viêm loét đại tràng. Vitamin K cũng được tiêm cho trẻ sơ sinh để bảo vệ chúng khỏi xuất huyết hộp sọ có thể gây tử vong. Mức tiêu thụ vitamin K được khuyến nghị thay đổi tùy theo độ tuổi và giới tính. Phụ nữ trên 19 tuổi nên tiêu thụ 90 microgam (mcg) mỗi ngày, trong khi nam giới nên nạp 120 mcg.

Sức khỏe xương Ảnh minh họa: Internet Dường như có mối liên hệ giữa thiếu hụt vitamin K và loãng xương. Theo một số nghiên cứu, vitamin K giúp duy trì xương chắc khỏe, tăng cường mật độ xương và giảm tỷ lệ gãy xương. Sức khỏe nhận thức Ảnh minh họa: Internet Nồng độ vitamin K trong máu tăng lên có liên quan đến trí nhớ theo từng giai đoạn tốt hơn ở người lớn tuổi. Những người khỏe mạnh trên 70 tuổi với nồng độ vitamin K1 trong máu cao nhất có khả năng ghi nhớ theo từng giai đoạn bằng lời nói tốt nhất. Máu đông Huyết khối, hoặc hình thành cục máu đông trong động mạch máu là một triệu chứng COVID-19 phổ biến dẫn đến kết quả sức khỏe kém. Tuy nhiên, "vũ trụ" vitamin có thể nắm giữ chìa khóa để tìm ra giải pháp. Vitamin K có một số chức năng có thể giúp tránh hình thành huyết khối và sự thoái hóa của các sợi đàn hồi trong tim và phổi. Vitamin K cũng rất quan trọng để ngăn ngừa các rối loạn đi kèm được biết là một yếu tố nguy cơ làm trầm trọng thêm COVID. Sức khỏe tim mạch Ảnh minh họa: Internet Vitamin K có thể làm giảm huyết áp bằng cách ức chế quá trình khoáng hóa hoặc sự tích tụ khoáng chất trong động mạch. Điều này cho phép tim tự do bơm máu khắp cơ thể. Quá trình khoáng hóa là một yếu tố nguy cơ chính đối với bệnh tim, nó sẽ phát triển tự nhiên khi chúng ta già đi. Bổ sung vitamin K cũng đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ đột quỵ. Nguồn thực phẩm cung cấp vitamin K Ảnh minh họa: Internet Có những loại thực phẩm sẽ cung cấp cho bạn vitamin K: Các loại rau lá xanh như cải thìa và củ cải xanh, cải xoăn, rau bina, bông cải xanh, cải Brussels, bắp cải và rau diếp

Dầu từ đậu nành và cải dầu

Nước xốt salad làm từ đậu nành hoặc dầu hạt cải

Sinh tố thay thế bữa ăn để bổ sung chất dinh dưỡng

Natto (đậu nành lên men Nhật Bản) Đảm bảo rằng bạn hấp thụ đủ các loại thực phẩm này để duy trì mức vitamin K trong cơ thể. Thịt, pho mát và trứng cũng có lượng Vitamin K nhỏ hơn. Theo Femina

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-ly-do-khien-vitamin-k-tro-thanh-nhan-to-tuyet-voi-ma-ban-khong-nen-bo-qua-499589.html