Thêm 5 loại trái cây này vào menu nhà bạn để ngăn ngừa và chống lại cảm lạnh

Dinh dưỡng 19/09/2022 11:54

Cảm lạnh có thể khiến cuộc sống của bạn bị đảo lộn với những cơn ho, sổ mũi và đau đầu liên hồi. Một số loại trái cây bổ dưỡng sau đây có thể là đồng minh tuyệt vời giúp bạn chống lại các đợt tấn công của bệnh cảm lạnh thông thường.

Thêm 5 loại trái cây này vào menu nhà bạn để ngăn ngừa và chống lại cảm lạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Táo

Thêm 5 loại trái cây này vào menu nhà bạn để ngăn ngừa và chống lại cảm lạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một quả táo được cho là chứa nhiều chất chống oxy hóa tới 1.500 mg vitamin C. Loại trái cây thơm ngon này cũng chứa nhiều chất flavonoid giúp bảo vệ hệ miễn dịch, vì vậy ăn một quả táo mỗi ngày chắc chắn khiến những cuộc hẹn gặp bác sĩ là không còn cần thiết.

Nam việt quất

Thêm 5 loại trái cây này vào menu nhà bạn để ngăn ngừa và chống lại cảm lạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nam việt quất cũng chứa nhiều vitamin C, chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn các loại trái cây và rau quả khác. Trên thực tế, một khẩu phần quả nam việt quất được cho là chứa lượng chất chống oxy hóa cao gấp 5 lần so với bông cải xanh.

Bưởi

Bưởi chứa nhiều vitamin C, là chất bảo vệ tuyệt vời chống lại bệnh cúm và cảm lạnh thông thường. Các loại bưởi đỏ là một nguồn giàu lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh.

Quả kiwi

Kiwi là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng và được cho là chứa gần gấp đôi lượng vitamin C so với chanh và cam. Tiêu thụ những loại trái cây này cũng giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

Đu đủ

Thêm 5 loại trái cây này vào menu nhà bạn để ngăn ngừa và chống lại cảm lạnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ có nhiều beta-carotene và vitamin C, E, tất cả đều giúp cơ thể chống lại cảm lạnh thông thường. Trên thực tế, chúng chứa 250% RDA của vitamin C, khiến chúng trở thành một nguồn dưỡng chất chống lạnh mạnh mẽ.

Theo Femina

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Từ khóa:   thực phẩm ngăn ngừa cảm lạnh phòng cảm cúm Những loại trái cây tốt cho sức khỏe

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