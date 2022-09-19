Thêm 5 loại trái cây này vào menu nhà bạn để ngăn ngừa và chống lại cảm lạnh

Cảm lạnh có thể khiến cuộc sống của bạn bị đảo lộn với những cơn ho, sổ mũi và đau đầu liên hồi. Một số loại trái cây bổ dưỡng sau đây có thể là đồng minh tuyệt vời giúp bạn chống lại các đợt tấn công của bệnh cảm lạnh thông thường.

Ảnh minh họa: Internet

Táo

Ảnh minh họa: Internet

Một quả táo được cho là chứa nhiều chất chống oxy hóa tới 1.500 mg vitamin C. Loại trái cây thơm ngon này cũng chứa nhiều chất flavonoid giúp bảo vệ hệ miễn dịch, vì vậy ăn một quả táo mỗi ngày chắc chắn khiến những cuộc hẹn gặp bác sĩ là không còn cần thiết.

Nam việt quất

Ảnh minh họa: Internet

Nam việt quất cũng chứa nhiều vitamin C, chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn các loại trái cây và rau quả khác. Trên thực tế, một khẩu phần quả nam việt quất được cho là chứa lượng chất chống oxy hóa cao gấp 5 lần so với bông cải xanh.

Bưởi

Bưởi chứa nhiều vitamin C, là chất bảo vệ tuyệt vời chống lại bệnh cúm và cảm lạnh thông thường. Các loại bưởi đỏ là một nguồn giàu lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh.

Quả kiwi

Kiwi là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng và được cho là chứa gần gấp đôi lượng vitamin C so với chanh và cam. Tiêu thụ những loại trái cây này cũng giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

Đu đủ

Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ có nhiều beta-carotene và vitamin C, E, tất cả đều giúp cơ thể chống lại cảm lạnh thông thường. Trên thực tế, chúng chứa 250% RDA của vitamin C, khiến chúng trở thành một nguồn dưỡng chất chống lạnh mạnh mẽ.

Theo Femina

Bạn có tin hay không, loại trà bạn uống có "dấu vết" của DNA lỗi trong đó? Theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Biology Letters, nhóm nghiên cứu do một nhà Di truyền học sinh thái người Đức tại Đại học Trier, ông Henrik Krehenwinkel đứng đầu đã tìm thấy dấu vết của hơn 1200 loài động vật chân đốt khác nhau từ việc phân tích chỉ bốn loài thực vật: hoa cúc, bạc hà, trà và mùi tây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/them-5-loai-trai-cay-nay-vao-menu-nha-ban-de-ngan-ngua-va-chong-lai-cam-lanh-499286.html