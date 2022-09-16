Tiêu thụ đường quá mức sẽ dẫn đến hàng loạt nguy hại này mà cơ thể phải âm thầm gánh chịu

Dinh dưỡng 16/09/2022 12:26

Thực phẩm bạn ăn thuộc ba loại chính: protein, carbohydrate, chất béo hoặc hỗn hợp của những loại này. Vào cuối bữa ăn, bất cứ thứ gì là carbohydrate cuối cùng sẽ được tiêu hóa hoặc phân hủy thành đường đơn.

Tiêu thụ đường quá mức sẽ dẫn đến hàng loạt nguy hại này mà cơ thể phải âm thầm gánh chịu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bất cứ khi nào bạn đọc từ "đường", hãy hiểu rằng nó không chỉ đến từ thức ăn ngọt mà còn từ nhiều nguồn, bao gồm:

  • Đồ ăn nhẹ mặn, chẳng hạn như bánh quy, khoai tây chiên và bánh quy giòn
  • Các loại ngũ cốc, chẳng hạn như gạo, yến mạch, lúa mì và thậm chí cả hạt quinoa
  • Bất kỳ loại trái cây nào, cho dù đó là quả chín hay quả xanh
  • Các loại rau giàu tinh bột, chẳng hạn như khoai tây, ngô
  • Bất kỳ loại hạt hoặc đậu nào
  • Nhiều thực phẩm chế biến sẵn, chẳng hạn như ngũ cốc, bánh mì và mì ống

Tác hại của việc hấp thụ quá nhiều đường

Khi cơ thể hấp thụ nhiều đường hơn mức có thể xử lý, rất nhiều thiệt hại có thể dẫn đến. Nó tác động lên tuyến tụy, làm tăng lượng insulin tiết ra và gây căng thẳng cho hệ tim mạch.

Tiêu thụ đường quá mức sẽ dẫn đến hàng loạt nguy hại này mà cơ thể phải âm thầm gánh chịu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ lượng đường dư thừa cuối cùng có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe sau:

  • Bệnh tật thường xuyên do khả năng miễn dịch thấp
  • Bệnh tim mạch
  • Mụn trứng cá và các vấn đề về da khác
  • Tăng cân quá mức
  • Mệt mỏi hoặc mức năng lượng thấp
  • Bệnh tiểu đường loại 2
  • Các vấn đề về bộ nhớ
  • Suy giảm chức năng gan
  • Bệnh gan nhiễm mỡ
  • Huyết áp cao
  • Chất béo trung tính cao
  • Sức khỏe răng miệng kém
  • Thay đổi tâm trạng 

Lượng đường trong máu không được kiểm soát về lâu dài có thể cực kỳ nguy hiểm. Nó có thể làm hỏng các dây thần kinh và mạch máu theo thời gian, có thể dẫn đến mất cảm giác ở bàn chân và thị lực bị ảnh hưởng.

Dấu hiệu cho thấy bạn đang ăn quá nhiều đường

Có thể rất khó để biết khi nào bạn đang tiêu thụ lượng đường dư thừa. Cơ thể là một cỗ máy tuyệt vời cố gắng hết sức để giữ cho bạn cân bằng cho đến khi nó không thể trụ lâu hơn được nữa.

Tuyến tụy sẽ tiếp tục sản xuất đủ insulin trong thời gian có thể để bạn không có lượng đường cao trong máu. Đó là lý do mà hầu hết mọi người sẽ không biết họ đang ăn quá nhiều đường.

Tiêu thụ đường quá mức sẽ dẫn đến hàng loạt nguy hại này mà cơ thể phải âm thầm gánh chịu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, dưới đây là một vài dấu hiệu có thể cảnh báo bạn về vấn đề này:

  • Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng lượng đường dư thừa có thể biểu hiện trên cơ thể dưới dạng các vết sần trên da và một vùng da sẫm màu nhỏ gọi là acanthosis nigricans, có thể thấy ở các nếp gấp của cánh tay, nách, cổ, bẹn hoặc trán. 
  • Một dấu hiệu tinh tế cho thấy bữa ăn có quá nhiều carbohydrate (hoặc đường) là nếu bạn muốn chợp mắt ngay sau khi ăn.
  • Trọng lượng cơ thể tăng nhanh có thể là do tiêu thụ quá nhiều đường.
  • Hơn nữa, nếu lượng đường trong máu liên tục tăng cao sẽ gây ra hiện tượng khát nước và tăng tiểu tiện.

Vai trò của lượng đường trong việc tăng cân

Tiêu thụ đường quá mức sẽ dẫn đến hàng loạt nguy hại này mà cơ thể phải âm thầm gánh chịu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi, nhưng không phải luôn luôn! Tăng cân có thể là kết quả của nhiều nguyên nhân khác nhau, vì vậy sẽ không chính xác nếu nói rằng nó chỉ xuất phát từ chế độ ăn nhiều đường. 

Chế độ ăn nhiều carbohydrate có thể dẫn đến tăng cân nếu ai đó gặp khó khăn trong việc chuyển hóa lượng đường đó (được định nghĩa là kháng insulin) và đang tăng cân mặc dù đã hạn chế lượng calo của họ.

Cơ chế hoạt động rất phức tạp, nhưng cơ thể muốn đào thải lượng đường dư thừa ra khỏi máu, và khi không thể làm như vậy, nó sẽ lưu trữ dưới dạng chất béo. 

Sâu răng có phải chỉ do thức ăn có đường gây ra không?

Vệ sinh răng miệng thường xuyên là cực kỳ quan trọng trong việc ngăn ngừa sâu răng, nhưng đường là nguyên nhân gây ra những tổn thương cho răng.

Thực phẩm giòn như bánh quy, khoai tây chiên, bánh quy giòn có thể bám trên bề mặt răng rất lâu sau khi bạn ăn đồ ăn nhẹ. Chúng có khả năng gây ra nhiều tổn thương hơn nếu chúng được phép cư ngụ trên răng của bạn lâu hơn.

Một người nào đó tiêu thụ nhiều nước ngọt hoặc nước trái cây, nó sẽ "tắm" răng trong đường, cũng có thể làm tăng tốc độ sâu răng. Do đó, sâu răng không phải là một triệu chứng của lượng đường dư thừa trong cơ thể, mà là do thói quen ăn uống, di truyền và thời điểm hấp thụ thức ăn khi chải răng.

Tập thể dục có thể khắc phục thiệt hại do lượng đường dư thừa gây ra không?

Tiêu thụ đường quá mức sẽ dẫn đến hàng loạt nguy hại này mà cơ thể phải âm thầm gánh chịu - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục sẽ giúp giảm thiểu hậu quả sức khỏe của chế độ ăn nhiều đường, nhưng sẽ không hiệu quả nếu bạn không đồng thời hạn chế lượng đường nạp vào cơ thể. 

Trong thực tế, 80% những thay đổi muốn tốt cho sức khỏe là dựa trên những gì bạn ăn và chỉ 20% đến từ việc tập thể dục. 

Điều này đúng với việc kiểm soát lượng đường trong máu hoặc giảm cân. Một vài miếng tráng miệng phong phú chỉ mất một chút thời gian để thưởng thức, trong khi phải mất một khoảng thời gian đáng kể để đốt cháy nó.

Cách tốt nhất để thải lượng đường dư thừa ra khỏi cơ thể

Tiêu thụ đường quá mức sẽ dẫn đến hàng loạt nguy hại này mà cơ thể phải âm thầm gánh chịu - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không có cách nào để "thả" lượng đường dư thừa ra ngoài, nhưng việc đi bộ hoặc tập thể dục sau khi ăn nhiều carbohydrate sẽ cho phép cơ thể sử dụng lượng nhiên liệu dư thừa đó thay vì lưu trữ dưới dạng chất béo hoặc để nó tồn đọng trong máu.

Người bị huyết áp cao có nên tránh thực phẩm nhiều đường không?

Việc hạn chế các sản phẩm có đường sẽ rất hữu ích cho mọi người. Những người bị huyết áp cao không cần phải tránh chúng, nhưng giống như hầu hết mọi thứ trong cuộc sống, tuân theo một chế độ điều độ sẽ giúp ích rất nhiều. Đó là tất cả về sự cân bằng, kích thước khẩu phần và ăn ít thực phẩm chế biến sẵn sẽ có ích cho tất cả mọi người.

Theo Emedihealth

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