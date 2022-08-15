Đừng cản trở cơn đói ban đêm nếu bạn biết đến những thực phẩm không làm gia tăng cân nặng này

Tất nhiên dù là sản phẩm nào thì chìa khóa ở đây là điều độ, vì vậy đừng quên điều đó. Có các loại thực phẩm giàu protein, ít đường bạn có thể thưởng thức vào ban đêm.

Một lần nữa, bạn cần nhớ rằng phải điều độ, điều độ, điều độ! Khi ăn pho mát như một món ăn nhẹ vào đêm khuya, chỉ nên là một lát pho mát, chứ không phải nửa kg của nó. Phô mai là thực phẩm giàu protein nên nó sẽ giúp bạn no cho đến ngày hôm sau. Bạn có thể dùng pho mát ít béo để ăn vặt đêm khuya để kiểm soát cân nặng.

2. Phô mai tươi

Phô mai tươi Cottage có protein casein. Casein có tốc độ tiêu hóa rất chậm, là loại protein tốt nhất cho việc ăn vặt đêm khuya vì nó làm tăng cảm giác no.

3. Sốt Hummus

Hummus là một nguồn protein tuyệt vời, đặc biệt nếu nó được tự làm. Nếu bạn đang đói, cà rốt hoặc que cần tây nhúng hummus là một lựa chọn tuyệt vời.

4. Sữa chua

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng sữa chua Hy Lạp rất thích hợp để ăn khuya. Nó chứa nhiều protein, ít chất béo và rất ít đường. Thêm một số trái cây hoặc quả mọng vào nó để làm cho nó ngon hơn bạn nhé.

5. Bánh quy giòn

Khi nói bánh quy giòn, bạn cần để ý đây nói đến bánh quy giòn làm từ ngũ cốc nguyên hạt với các loại tinh bột phức hợp có hàm lượng calo thấp. Thêm một ít hummus, một lát phô mai hoặc một ít phô mai tươi sẽ làm cho món ăn này trở thành một món ăn nhẹ từ ngũ cốc nguyên hạt ngon tuyệt.

6. Bắp rang bơ

Nghe có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng bỏng ngô là một món ăn nhẹ rất an toàn để ăn vào ban đêm. Ý ở đây sẽ không phải là bỏng ngô trong túi sẵn để nướng ở lò vi sóng chứa đầy bơ. Bạn nên chọn loại bắp rang bơ không béo vì nó sẽ giữ cho vòng eo của bạn được an toàn. Nêm nếm với muối tỏi, ớt hoặc một số loại rau thơm và gia vị cho thêm đậm đà.

7. Trứng

Một quả trứng là một lựa chọn ăn vặt tốt khác. Một quả trứng chỉ có 75 calo nhưng lại rất giàu protein và sẽ khiến bạn no lâu.

8. Rau

Đồ ăn nhẹ có rau là tốt nhất và bạn sẽ không cảm thấy đói cho đến ngày hôm sau. Chuẩn bị trước cho mình một ít cần tây hoặc cà rốt, hoặc salad rau trộn.

9. Chuối

Mặc dù chuối có hàm lượng calo khá cao nhưng nó cũng chứa một lượng lớn kali và magiê, đó là lý do tại sao chuối là thực phẩm tuyệt vời. Theo một số nghiên cứu, nó cũng có melatonin khiến chúng ta buồn ngủ.

Thức ăn cần tránh tiêu thụ vào ban đêm

Carbs ăn nhanh : Đi vào một số giải thích khoa học, carbs nhanh là carbs có GI và GL cao (GI chính là thước đo chất lượng của carbonhydrat, còn GL chính là thang đo số lượng carbonhydrat có mặt trong loại thực phẩm đó). Danh sách này rất dài, nhưng nói chung, hãy tránh đồ ngọt, bánh ngọt, kẹo, bánh rán - tất cả chúng đều ảnh hưởng đến vòng eo của bạn.

Đi vào một số giải thích khoa học, carbs nhanh là carbs có GI và GL cao (GI chính là thước đo chất lượng của carbonhydrat, còn GL chính là thang đo số lượng carbonhydrat có mặt trong loại thực phẩm đó). Danh sách này rất dài, nhưng nói chung, hãy tránh đồ ngọt, bánh ngọt, kẹo, bánh rán - tất cả chúng đều ảnh hưởng đến vòng eo của bạn. Táo : Mặc dù táo có hàm lượng calo thấp và chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhưng tốt hơn hết bạn nên ăn một quả vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Lý do là vì táo rất giàu chất xơ và pectin, có trong vỏ của chúng, cần một thời gian để tiêu hóa và nó có thể làm phiền giấc ngủ của bạn.

Mặc dù táo có hàm lượng calo thấp và chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhưng tốt hơn hết bạn nên ăn một quả vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Lý do là vì táo rất giàu chất xơ và pectin, có trong vỏ của chúng, cần một thời gian để tiêu hóa và nó có thể làm phiền giấc ngủ của bạn. Thức ăn cay : Thức ăn cay và mặn khiến bạn mất nước. Khi bạn thức dậy vào nửa đêm, rất có thể bạn sẽ muốn ăn thêm đồ khác.

Theo Brightside