Những loại rau quả giàu vitamin C hơn cả cam, chanh mà bạn nên biết

Chọn thực phẩm 11/08/2022 16:37

Ngoài cam, chanh thì những loại rau quả này cũng rất giàu hàm lượng Vitamin C giúp tăng cười miễn dịch cho cơ thể.

Ớt chuông

Một cốc ớt chuông đỏ thái hạt lựu có thể cung cấp 190mg vitamin C, gấp 3 lần lượng vitamin C có trong một quả cam cỡ trung bình. Ngoài ra, nó còn cung cấp lượng vitamin A dồi dào, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là giúp cải thiện thị lực.

Ớt chuông xanh có lượng vitamin C thấp hơn ớt chuông đỏ. Một cốc ớt chuông xanh cung cấp chưa tới 120mg vitamin C.

Ngoài ra, ớt chuông còn chứa ít calo nhưng giàu chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa và không làm tăng cân.

Súp lơ

Hoa cải hay súp lơ tùy thuộc vào họ, nó cũng giống như bông cải xanh và cải Brussels. Nó chứa lượng vitamin C khoảng 46mg cho mỗi 100g. Súp lơ cũng chứa một vài hoạt chất chống ung thư, vitamin B (bao gồm cả folat) và vitamin K. Cũng giống như bông cải xanh và cải Brussels, cách tốt nhất để chế biến là luộc và hấp, nấu kỹ quá có thể làm mất đi chất dinh dưỡng.

Những loại rau quả giàu vitamin C hơn cả cam, chanh mà bạn nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả ổi

Trái cây màu vàng và đỏ thường được cho là có hàm lượng vitamin cao, nhưng ổi là một ngoại lệ. Một quả ổi nặng 100 gam có hơn 200mg vitamin C (theo Bộ nông nghiệp Mỹ - USDA), cao gần gấp đôi so với một quả cam.

Không có màu cam, đỏ nhưng ổi lại rất giàu viamin C. 

Không chỉ giàu vitamin C, ổi còn có nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như chất xơ, vitamin A, kẽm, kali, mangan và chứa ít chất béo bão hòa, cholesterol, natri...

Ăn ổi thường xuyên là một cách hỗ trợ hệ miễn dịch, giảm cân, làm đẹp và chữa trị một số loại bệnh.

Cải xoăn

Cải xoăn là loại rau có hàm lượng vitamin C dồi dào. Trung bình 100 gram cải xoăn có thể cung cấp 63mg vitamin C. Ngoài ra, cải xoăn còn chứa các thành phần chống oxy hóa khác như beta-carotene, flavonoid giúp chống lại sự tấn công của các gốc tự do, ngừa lão hóa và bệnh tật.

Những loại rau quả giàu vitamin C hơn cả cam, chanh mà bạn nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải xoăn còn chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu như vitamin A, chất xơ, kali, mangan, canxi...

Quả lí đen

Blackcurrants được các chuyên gia dịch ra tiếng Việt là quả lí đen, còn gọi là lí chua đen. Cây có nguồn gốc châu Âu, phổ biến từ thế kỷ thứ XV. Trong danh sách trái cây giàu vitamin C thì lí đen đứng hàng thức hai chỉ sau quả ổi. Quả có vị chua ngọt rất giàu vitamin C, ngày xưa dân gian thường dùng chữa viêm họng, ngày nay dùng pha xirô và chế rượu mùi. Nó cũng chứa gần 200mg vitamin C cho mỗi 100g tức gấp 4 lần lượng vitamin C trong quả cam. Quả lí đen cũng giàu chất chống oxy hóa và các flavonoid giúp giảm hiện tượng viêm, nhất là trong nhiễm trùng đường tiết niệu. Đây cũng là loại quả giàu chất kali.

Những loại rau quả giàu vitamin C hơn cả cam, chanh mà bạn nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kiwi 

Nếu bạn đang tìm kiếm một lựa chọn đồ ăn nhẹ lành mạnh hoặc một cách để thêm “màu xanh” vào chế độ ăn của mình, thì trái kiwi là lựa chọn phù hợp. Chỉ một quả kiwi đã chứa tới 84mg vitamin C, cùng với các vitamin quan trọng khác như vitamin K và E.

Đu đủ

Những loại rau quả giàu vitamin C hơn cả cam, chanh mà bạn nên biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Quả đu đủ được mọi người quen thuộc, nó chứa lượng vitamin C khoảng 62mg cho 100g. Nó cũng là một loại trái cây chứa nhiều chất chống oxy hóa như carotene và flavonoid, vitamin A và folat. Đu đủ được cho là giảm nguy cơ ung thư đại tràng và ung thư cổ tử cung. Trái cây vùng nhiệt đới này cũng chứa men papain, một loại men rất tốt cho đường tiêu hóa và hỗ trợ cho hệ thống men khác hấp thu tối đa thực phẩm ăn vào cơ thể

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Từ khóa:   dinh dưỡng thực phẩm rau quả nhiều vitaminC

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