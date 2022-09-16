Quả việt quất có tác động thuận lợi đến việc quản lý lượng đường trong máu, khiến chúng trở thành một lựa chọn tốt nếu bạn mắc bệnh tiểu đường. Đây là những gì diễn ra trong cơ thể sau khi bạn ăn chúng.

Chất xơ của chúng làm chậm quá trình tiêu hóa

Quả việt quất có điểm 53 trên chỉ số đường huyết. Chỉ số đường huyết là một công cụ mà nhiều người mắc bệnh tiểu đường sử dụng để dự đoán cách một loại thực phẩm cụ thể sẽ ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của họ. Chỉ số đường huyết đo lường mức độ nhanh chóng của một loại thực phẩm nhất định sẽ khiến lượng đường trong máu tăng lên, xếp hạng các loại thực phẩm trên thang điểm từ 0 đến 100, với 100 là các loại thực phẩm sẽ khiến lượng đường trong máu tăng đột biến nhanh chóng. Vì quả việt quất có số điểm là 53, chúng được coi là một loại thực phẩm có GI thấp. Nếu bạn bị tiểu đường và ăn quả việt quất, glucose của chúng sẽ được giải phóng vào máu từ từ trong quá trình tiêu hóa, đó là một điều tốt.

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Những quả mọng này là một loại thực phẩm thân thiện với lượng đường trong máu, một phần là do chất xơ của chúng. Một nửa cốc quả việt quất có 2 gam chất xơ. Chất xơ có lẽ là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường vì nó đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và điều chỉnh lượng đường trong máu. Ăn thực phẩm giàu chất xơ sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa do cơ thể không có khả năng hấp thụ và phân hủy chất xơ. Thực phẩm giàu chất xơ không làm tăng lượng đường trong máu giống như cách mà carbohydrate đơn giản được tiêu hóa nhanh chóng.

Hàm lượng polyphenol của chúng có thể cải thiện lượng đường trong máu

Quả việt quất chứa đầy chất phytochemical, một từ ưa thích để chỉ các hợp chất hóa học được tìm thấy trong thực vật. Các chất phytochemical phong phú nhất trong quả việt quất được gọi là polyphenol. Polyphenol thực hiện các hoạt động chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ trong cơ thể. Việc hấp thụ polyphenol liên tục, lâu dài về cơ bản giống như trang bị hệ thống miễn dịch của bạn với một số binh lính khỏe nhất, mạnh nhất, được trang bị tốt nhất hiện có.

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Khi nói đến trái cây, quả việt quất là một trong những nguồn tốt nhất của chất anthocyanins. Chính hợp chất này đã tạo cho quả việt quất có màu xanh đậm.

Khi được tiêu thụ trong các loại thực phẩm như quả việt quất, anthocyanins mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy anthocyanins có đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn. Những hợp chất này có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch và cải thiện sức khỏe thị giác và thần kinh.

Hơn nữa, nghiên cứu sơ bộ cho thấy anthocyanins có thể làm tăng độ nhạy insulin, có thể cải thiện quá trình hấp thụ glucose trong cơ và mô mỡ. Khi bạn mắc bệnh tiểu đường loại 2, các tế bào kháng insulin, nghĩa là chúng bị suy giảm khả năng sử dụng insulin để lấy glucose từ máu và sử dụng nó làm năng lượng. Khi đó, tăng độ nhạy insulin cho phép các tế bào hấp thụ đường trong máu tốt hơn, do đó tuyến tụy của bạn không phải tiết ra nhiều insulin.

Cách kết hợp quả việt quất vào chế độ ăn uống của bạn

Dưới đây là một số cách thú vị để thêm chúng vào bữa ăn hàng ngày của bạn.

Thêm bên trên sữa chua

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Bắt đầu với sữa chua Hy Lạp nguyên chất, không béo cho vào bát. Thêm 1/4 cốc quả việt quất, 2 thìa ngũ cốc giàu chất xơ, quả óc chó và rắc hạt chia. Sữa chua Hy Lạp cung cấp protein, ngũ cốc và quả việt quất cung cấp carbohydrate phức hợp, chất xơ và chất chống oxy hóa, quả óc chó và hạt chia bổ sung chất béo lành mạnh.

Làm sinh tố

Đối với công thức này, bạn sẽ muốn lấy quả việt quất đông lạnh, có nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Kết hợp 1/4 cốc quả việt quất đông lạnh, 1/2 quả chuối đông lạnh, 1/2 cốc súp lơ trắng đông lạnh, 1 cốc rau bina, 1/4 cốc sữa chua Hy Lạp không béo, 1 thìa bơ đậu phộng, một ít quế và 1 cốc sữa hạnh nhân vào máy xay sinh tố, xay cho đến khi mịn.

Thêm vào món salad

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Thêm trái cây vào món salad của bạn sẽ mang lại cảm giác ngọt ngào hoàn hảo để cân bằng một bát rau. Trộn đều rau bina, dưa chuột, hồ đào, quả việt quất và pho mát dderetaoj ra món salad thơm ngon. Ăn kèm với dầu giấm balsamic sẽ rất hấp dẫn.

Quết cùng bánh mì nướng

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Thay vì bơ đậu phộng và nhân trên bánh mì nướng, hãy thử bơ đậu phộng và quả việt quất tươi. Quả mọng sẽ tăng thêm vị ngọt mà bạn mong muốn mà không cần thêm đường từ thạch hoặc mứt.

Điểm mấu chốt: Quả việt quất có tốt cho bệnh tiểu đường không?

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Có, chất xơ và chất chống oxy hóa trong quả việt quất thúc đẩy phản ứng đường huyết ổn định hơn. Cho dù bạn có bị tiểu đường hay không, quả việt quất vẫn là một chất bổ sung ngọt ngào, giàu chất xơ, thân thiện với đường huyết cho bất kỳ chế độ ăn kiêng nào.

Theo Eatingwell