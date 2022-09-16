Bệnh nhân tiểu đường nên kết hợp loại quả ngon ngọt này trong chế độ dinh dưỡng để tăng khả năng hồi phục nhanh chóng

Dinh dưỡng 16/09/2022 05:24

Việt quất thường được gọi là "kẹo của thiên nhiên". Chúng nhỏ, ngọt và ngon. Quả việt quất tạo thành một món ăn nhẹ hoàn hảo, một lớp phủ đầy hương vị cho bột yến mạch hoặc sữa chua, và một loại trái cây tuyệt vời bổ sung cho bánh kếp, bánh mì và bánh nướng xốp. Dẫu rằng chúng rất ngọt, nhưng bạn có tự hỏi liệu quả việt quất có tốt cho bệnh tiểu đường hay không?

 

Bệnh nhân tiểu đường nên kết hợp loại quả ngon ngọt này trong chế độ dinh dưỡng để tăng khả năng hồi phục nhanh chóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dinh dưỡng quả việt quất

Bệnh nhân tiểu đường nên kết hợp loại quả ngon ngọt này trong chế độ dinh dưỡng để tăng khả năng hồi phục nhanh chóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một khẩu phần 1/2 cốc quả việt quất chứa:

  • 42 calo
  • 11 g carbohydrate
  • 2 g chất xơ
  • 1 g protein
  • 7 g đường
  • 4 mg canxi
  • 57 mg kali
  • 7 mg vitamin C

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn quả việt quất?

Quả việt quất có tác động thuận lợi đến việc quản lý lượng đường trong máu, khiến chúng trở thành một lựa chọn tốt nếu bạn mắc bệnh tiểu đường. Đây là những gì diễn ra trong cơ thể sau khi bạn ăn chúng.

Chất xơ của chúng làm chậm quá trình tiêu hóa

Quả việt quất có điểm 53 trên chỉ số đường huyết. Chỉ số đường huyết là một công cụ mà nhiều người mắc bệnh tiểu đường sử dụng để dự đoán cách một loại thực phẩm cụ thể sẽ ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của họ. Chỉ số đường huyết đo lường mức độ nhanh chóng của một loại thực phẩm nhất định sẽ khiến lượng đường trong máu tăng lên, xếp hạng các loại thực phẩm trên thang điểm từ 0 đến 100, với 100 là các loại thực phẩm sẽ khiến lượng đường trong máu tăng đột biến nhanh chóng. Vì quả việt quất có số điểm là 53, chúng được coi là một loại thực phẩm có GI thấp. Nếu bạn bị tiểu đường và ăn quả việt quất, glucose của chúng sẽ được giải phóng vào máu từ từ trong quá trình tiêu hóa, đó là một điều tốt.

Bệnh nhân tiểu đường nên kết hợp loại quả ngon ngọt này trong chế độ dinh dưỡng để tăng khả năng hồi phục nhanh chóng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những quả mọng này là một loại thực phẩm thân thiện với lượng đường trong máu, một phần là do chất xơ của chúng. Một nửa cốc quả việt quất có 2 gam chất xơ. Chất xơ có lẽ là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường vì nó đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và điều chỉnh lượng đường trong máu. Ăn thực phẩm giàu chất xơ sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa do cơ thể không có khả năng hấp thụ và phân hủy chất xơ. Thực phẩm giàu chất xơ không làm tăng lượng đường trong máu giống như cách mà carbohydrate đơn giản được tiêu hóa nhanh chóng.

Hàm lượng polyphenol của chúng có thể cải thiện lượng đường trong máu

Quả việt quất chứa đầy chất phytochemical, một từ ưa thích để chỉ các hợp chất hóa học được tìm thấy trong thực vật. Các chất phytochemical phong phú nhất trong quả việt quất được gọi là polyphenol. Polyphenol thực hiện các hoạt động chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ trong cơ thể. Việc hấp thụ polyphenol liên tục, lâu dài về cơ bản giống như trang bị hệ thống miễn dịch của bạn với một số binh lính khỏe nhất, mạnh nhất, được trang bị tốt nhất hiện có.

Bệnh nhân tiểu đường nên kết hợp loại quả ngon ngọt này trong chế độ dinh dưỡng để tăng khả năng hồi phục nhanh chóng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi nói đến trái cây, quả việt quất là một trong những nguồn tốt nhất của chất anthocyanins. Chính hợp chất này đã tạo cho quả việt quất có màu xanh đậm.

Khi được tiêu thụ trong các loại thực phẩm như quả việt quất, anthocyanins mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy anthocyanins có đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn. Những hợp chất này có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch và cải thiện sức khỏe thị giác và thần kinh.

Hơn nữa, nghiên cứu sơ bộ cho thấy anthocyanins có thể làm tăng độ nhạy insulin, có thể cải thiện quá trình hấp thụ glucose trong cơ và mô mỡ. Khi bạn mắc bệnh tiểu đường loại 2, các tế bào kháng insulin, nghĩa là chúng bị suy giảm khả năng sử dụng insulin để lấy glucose từ máu và sử dụng nó làm năng lượng. Khi đó, tăng độ nhạy insulin cho phép các tế bào hấp thụ đường trong máu tốt hơn, do đó tuyến tụy của bạn không phải tiết ra nhiều insulin.

Cách kết hợp quả việt quất vào chế độ ăn uống của bạn

Dưới đây là một số cách thú vị để thêm chúng vào bữa ăn hàng ngày của bạn.

Thêm bên trên sữa chua

Bệnh nhân tiểu đường nên kết hợp loại quả ngon ngọt này trong chế độ dinh dưỡng để tăng khả năng hồi phục nhanh chóng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu với sữa chua Hy Lạp nguyên chất, không béo cho vào bát. Thêm 1/4 cốc quả việt quất, 2 thìa ngũ cốc giàu chất xơ, quả óc chó và rắc hạt chia. Sữa chua Hy Lạp cung cấp protein, ngũ cốc và quả việt quất cung cấp carbohydrate phức hợp, chất xơ và chất chống oxy hóa, quả óc chó và hạt chia bổ sung chất béo lành mạnh. 

Làm sinh tố

Đối với công thức này, bạn sẽ muốn lấy quả việt quất đông lạnh, có nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Kết hợp 1/4 cốc quả việt quất đông lạnh, 1/2 quả chuối đông lạnh, 1/2 cốc súp lơ trắng đông lạnh, 1 cốc rau bina, 1/4 cốc sữa chua Hy Lạp không béo, 1 thìa bơ đậu phộng, một ít quế và 1 cốc sữa hạnh nhân vào máy xay sinh tố, xay cho đến khi mịn.

Thêm vào món salad

Bệnh nhân tiểu đường nên kết hợp loại quả ngon ngọt này trong chế độ dinh dưỡng để tăng khả năng hồi phục nhanh chóng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Thêm trái cây vào món salad của bạn sẽ mang lại cảm giác ngọt ngào hoàn hảo để cân bằng một bát rau. Trộn đều rau bina, dưa chuột, hồ đào, quả việt quất và pho mát dderetaoj ra món salad thơm ngon. Ăn kèm với dầu giấm balsamic sẽ rất hấp dẫn.

Quết cùng bánh mì nướng

Bệnh nhân tiểu đường nên kết hợp loại quả ngon ngọt này trong chế độ dinh dưỡng để tăng khả năng hồi phục nhanh chóng - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Thay vì bơ đậu phộng và nhân trên bánh mì nướng, hãy thử bơ đậu phộng và quả việt quất tươi. Quả mọng sẽ tăng thêm vị ngọt mà bạn mong muốn mà không cần thêm đường từ thạch hoặc mứt.

Điểm mấu chốt: Quả việt quất có tốt cho bệnh tiểu đường không?

Bệnh nhân tiểu đường nên kết hợp loại quả ngon ngọt này trong chế độ dinh dưỡng để tăng khả năng hồi phục nhanh chóng - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Có, chất xơ và chất chống oxy hóa trong quả việt quất thúc đẩy phản ứng đường huyết ổn định hơn. Cho dù bạn có bị tiểu đường hay không, quả việt quất vẫn là một chất bổ sung ngọt ngào, giàu chất xơ, thân thiện với đường huyết cho bất kỳ chế độ ăn kiêng nào.

Theo Eatingwell

Lẩu cá chép măng chua ngon "nhức nách" cho những ngày chán cơm, chị em nội trợ đừng bỏ qua món ngon, bổ, rẻ

Lẩu cá chép măng chua ngon "nhức nách" cho những ngày chán cơm, chị em nội trợ đừng bỏ qua món ngon, bổ, rẻ

Lẩu luôn là món ăn "cứu cánh" cho những ngày chán cơm và cực kỳ bắt vị. Thêm vào đó, cá chép cực bổ cho máu và tăng cường sức khỏe. Vì thế chị em nên thử ngay công thức món lẩu cá chép măng chua này để vừa đổi món, vừa nâng cao dinh dưỡng cho gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm cho bệnh nhân tiểu đường công dụng của việt quất món ăn cho người bị bệnh tiểu đường

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 40 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 40 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 36 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe