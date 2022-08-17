Chân giò ngâm mắm đậm đà, cứ làm theo công thức cực kì đơn giản này mà lại ngon lắm nhé

Dinh dưỡng 17/08/2022 07:41

Lưu ngay công thức chân giò ngâm mắm với nguyen liệu và công thức dễ nấu dễ tìm.

 Nguyên liệu:

 

- 1kg thịt chân giò rút xương (có thể dùng bắp bò/ lõi rùa/ chân giò/ tai/ lưỡi/ ba chỉ...)

- 10 lá nguyệt quế.

- 2 củ gừng.

- 1 thìa cơm hoa tiêu/ xuyên tiêu hoặc hạt tiêu xanh.

- 5 hoa hồi.

- 1 ít nụ đinh hương.

- 2 thanh quế nhỏ.

- 5-6 quả ớt.

- Nước mắm đạm cao, giấm, đường, muối.

 

Chân giò ngâm mắm đậm đà, cứ làm theo công thức cực kì đơn giản này mà lại ngon lắm nhé - Ảnh 1

Chân giò bó tròn luộc chín

 

Chân giò ngâm mắm đậm đà, cứ làm theo công thức cực kì đơn giản này mà lại ngon lắm nhé - Ảnh 2

Phần nước mắm ngũ vị.

 

Chân giò ngâm mắm đậm đà, cứ làm theo công thức cực kì đơn giản này mà lại ngon lắm nhé - Ảnh 3

Chân giò ngâm mắm.

 

 

Cách làm:

 

- Quế, hồi, gừng rang thơm rồi đập dập.

- Cách để thịt hết mùi hôi, khi mua về bỏ thịt vào khay nước hoà chút giấm, bỏ vào tủ lạnh sau 2 giờ đem luộc cùng quế, hồi và gừng đã rang thơm. Luộc đến khi xiên tăm thấy thịt hết ra nước đỏ thì bỏ vào âu nước đá lạnh ngâm cho thịt trắng và giòn.

- Một cách luộc khác giúp khử mùi hôi của thịt thích hợp với làm thịt luộc là sau khi ngâm nước giấm rửa sạch lại, bỏ vào nồi nước luộc 1 nắm con gạo để luộc cùng thịt.

- Phần nước mắm ngâm: Tỷ lệ mắm, đường, nước lọc, giấm là 1 : 1 : 1/2 : 1/2.

- Đun hỗn hợp trên với lá nguyệt quế, gừng thái miếng, nụ đinh hương, hoa hồi, xuyên tiêu, ớt, để nguội còn âm ấm thì xếp thịt vào hộp, đổ ngập nước mắm để ngoài 2 hôm rồi cất ngăn mát tủ lạnh.

- Nếu trời lạnh để ngoài 2 ngày rồi cất tủ lạnh ăn dần. Nếu trời nóng để ngoài 1 ngày rồi cất tủ lạnh luôn. Khi ăn gắp ra thái miếng, ăn đến đâu thái đến đấy. Phần thịt còn lại luôn ngâm ngập mắm để tủ lạnh ăn trong 1 tuần.

 

Chúc các bạn thành công.

 

Nguồn: FB Hoa Quỳnh Nguyễn

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