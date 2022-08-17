Lẩu cá chép măng chua ngon "nhức nách" cho những ngày chán cơm, chị em nội trợ đừng bỏ qua món ngon, bổ, rẻ

Dinh dưỡng 17/08/2022 07:43

Lẩu luôn là món ăn "cứu cánh" cho những ngày chán cơm và cực kỳ bắt vị. Thêm vào đó, cá chép cực bổ cho máu và tăng cường sức khỏe. Vì thế chị em nên thử ngay công thức món lẩu cá chép măng chua này để vừa đổi món, vừa nâng cao dinh dưỡng cho gia đình.

Nguyên liệu:

1 con cá chép 2kg

1 lít nước dừa

1kg bún

6 quả cà chua

1 quả khóm(dứa)

300gram măng chua

1 bịch nấm kim châm

3 cây sả

Ớt

Ngò gai

2 muỗng cà phê tỏi băm

1 muỗng cà phê sả băm

1 muỗng cà phê hành tím băm

4 muỗng cà phê nước sốt lẩu Thái(Cholimex)

Các gia vị tiêu chuẩn như hạt nêm, nước mắm, v.v.

Rau ăn kèm: tuỳ thích, có thể là các loại rau dễ ăn như rau muống, bắp chuối, rau cần đước (nước), bông súng.

 

 

Cách làm:

- Cá làm sạch, chà muối hột cho sạch nhớt, rửa sạch để ráo.

- Phần đầu cắt ra chẻ đôi, lọc phi lê phần thân, thái mỏng, xếp ra đĩa.

- Phần xương cá để riêng lát cho vào nồi nước dùng.

- Ép 4 quả cà chua và nửa quả khóm, thu được 500ml nước, 2 quả cà chua còn lại bổ múi cau, nửa quả khóm thái khoanh tròn.

- Phi thơm 1 muỗng cà phê dầu ăn - 1 muỗng cà phê sả băm - 1 muỗng cà phê tỏi băm - 1 muỗng cà phê hành tím băm - 3 trái ớt đập dập, vớt ra chén, cho sả cắt khúc đập dập vài xào sơ, thêm 1 lít nước dừa, 500ml nước ép, 1 lít nước lọc, xương cá.

- Sau đó đun sôi hạ bớt lửa, ninh tầm 30 phút rồi vớt bỏ xương, cho cà chua, khóm vào.

- Nêm 4 muỗng cà phê nước lẩu Thái, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1/2 muỗng cà phê bột canh, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường, cuối cùng nếm lại vừa khẩu vị là được.

- Măng chua rửa sạch, chẻ làm 4, sau đó phi 1 muỗng cà phê dầu ăn và 1 muỗng cà phê tỏi băm, cho măng vào xào, nêm 1/2 muỗng cà phê hạt nêm rồi xào tầm 5phút tắt bếp cho măng ra đĩa.

- Các loại rau sơ chế, rửa sạch để ráo, cắt khúc vừa ăn rồi bày ra đĩa.

- Cho nước lẩu ra nồi, cá ăn tới đâu nhúng vào nồi tới đó để giữ được độ tươi ngon, dùng kèm măng chua - rau - bún - nước mắm mặn thêm ớt xắt.

 

Lẩu cá chép măng chua ngon 'nhức nách' cho những ngày chán cơm, chị em nội trợ đừng bỏ qua món ngon, bổ, rẻ - Ảnh 1

 

Chúc các bạn nấu thành công và ăn ngon miệng nhé!

*Nguồn: Facebook Diễm Hiền

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