Bên cạnh việc lo lắng khi mua phải thực phẩm bẩn thì một số thói quen sai cách cũng có thể khiến sức khỏe của bạn và gia đình gặp phải những căn bệnh trầm trọng.

Dùng lại dầu ăn thừa Các món chiên xào thường tạo ra một lượng dầu mỡ dư thừa. Đôi khi vì tiếc rẻ, các chị em vẫn mang ra sử dụng lại. Điều này rất tai hại. Dầu nấu chín có thể đạt đến nhiệt độ trên 150 độ C và bắt đầu có hiện tượng phân hủy, tạo ra các hợp chất peroxide độc hại. Tốt hơn hết, chị em nên ước lượng một lượng dầu vừa phải. Tránh để dư thừa, gây lãng phí, mất vệ sinh mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đậy nắp lại khi xào đồ ăn Thông thường, khi xào một món ăn nào đó, chúng ta sẽ cho dầu mỡ vào đun nóng, cho nguyên liệu vào xào. Không ít người sẽ đổ thêm chút nước và đại đa số thì đậy nắp lại khi xào món ăn, giúp món xào nhanh chín, mềm ngon hơn. Kiểu xào nấu này đáng tiếc lại có thể là một trong những nguyên nhân gây ung thư phổi. Nhất là ở chị em phụ nữ - những người nội trợ, thường xuyên có mặt trong nhà bếp. Trong quá trình nấu nướng việc đun nấu dầu và thức ăn sẽ sản sinh ra lượng khói lớn. Và đã có nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh khói dầu sản sinh chất độc ngang khói thuốc lá. Nếu hít nhiều sẽ gây ra các triệu chứng như buồn nôn, tức ngực, đau đầu. Về lâu dài có nguy cơ cao bị ung thư phổi. Do vậy, để hạn chế điều này bạn nên mở nắp vung nồi khi đun nấu, phòng bếp cũng cần được lắp đặt hệ thống hút mùi đầy đủ.

Nấu xong không rửa chảo đã tiếp tục nấu món mới Thói quen không rửa sạch chảo và tiếp tục nấu món mới ngay sau đó cực kỳ gây hại cho sức khỏe, thậm chí có thể làm tăng khả năng ung thư. Mặc dù chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường thì thấy chảo sạch không dính thức ăn nhưng vẫn dính dầu mỡ. Nếu tiếp tục xào nấu thức ăn thêm một lần nữa với nhiệt độ cao có thể gây ra chất benzopyrene gây ung thư. Ảnh minh họa: Internet

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-thoi-quen-sai-tram-trong-khi-xao-mon-an-co-the-gay-ung-thu-nhung-khong-ai-hay-biet-445289.html