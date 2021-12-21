Tuyệt chiêu làm gà kho gừng của mẹ ấm nồng ngày mưa, kích thích vị giác

Gà kho gừng là món ngon quen thuộc được nhiều gia đình mê mẩn. Không chỉ thơm ngon, đưa cơm mà món kho này còn tốt cho sức khỏe . Vị cay tê của gừng hòa quyện cùng mùi thơm của thịt gà khiến cho nồi cơm của bạn "hết veo". Dưới đây là tuyệt chiêu giúp các tín đồ yêu bếp trổ tài nấu nướng!

Tỏi

Gia vị: Nước mắm, hạt nêm, đường, bột ngọt, muối...

1.2. Các bước thực hiện

Bước 1:

Gà sau khi mua về bạn làm sạch rồi chặt thành các miếng vừa ăn. Ướp gia vị muối, đường, hạt nêm, mì chính cho vừa ăn với khẩu vị của gia đình.

Bước 2:

Làm nóng chảo, cho dầu ăn vào chảo rồi phi hành tỏi cho thơm. Trút thịt gà vào chảo đảo đều cho thịt săn lại. Khi thịt gà săn lại bạn cho gừng cùng nghệ đã cắt nhỏ vào chảo thịt cùng nửa chén nước và hạ nhỏ lửa. Kho đến khi thịt mềm, nước kho sệt là được.

Bước 3:

Sau đó, thả thịt gà vào xào với lửa lớn, nêm nếm gia vị sao cho vừa với khẩu vị. Đến khi thịt gà săn lại thì cho tiếp 1/2 bát nước và chuyển sang lửa liu riu, cho phần bột nghệ vào chảo, đậy nắp và đun đến khi thịt mềm, nước kho còn xâm xấm là được.

Bước 4:

Bạn cho món ăn ra đĩa, rắc lên chút tiêu là có thể thưởng thức món ăn rồi.

2. Gà kho gừng sả ớt

2.1. Chuẩn bị nguyên liệu

500gram thịt gà ta

3 cây sả

3 quả ớt

1 củ gừng

3 củ hành tím

Gia vị: Hạt nêm, đường, muối, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn...

2.2. Các bước thực hiện

Bước 1:

Gà sau khi mua về thì sơ chế sạch sẽ, cắt thành miếng vừa ăn rồi ướp với sả băm, 1/2 số gừng, tỏi băm và chút tiêu, đường, bột nêm, nước mắm trong khoảng 30 phút.

Bước 2:

Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun sôi, cho tỏi và gừng vào phi lên cho thơm, sau đó cho thịt gà vào xào với lửa lớn.

Bước 3:

Đến khi thịt gà săn lại thì cho tiếp 1/2 bát nước, chuyển sang lửa vừa và đậy nắp đun đến khi nước kho còn xâm xấp. Đến khi thịt chuyển sang màu vàng đẹp mắt thì nêm nếm lại cho vừa vị, đảo đều trong 1 – 2 phút là có thể tắt bếp.

Bước 4:

Cho ra dĩa và rắc chút tiêu xay là hoàn tất món ăn.

3. Gà kho gừng hành tây

3.1. Chuẩn bị nguyên liệu

400gram thịt gà

Gừng, hành tây, tỏi

Gừng

Hành lá

Gia vị: Hạt nêm, đường, muối, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn...

3.2. Các bước thực hiện

Bước 1:

Rửa sạch ra như các cách phía trên đã hướng dẫn. Gừng, hành tây cắt thành các sợi. Hành lá cắt khúc nhỏ. Tỏi băm nhỏ.

Bước 2:

Bắc chảo lên cho vào ít dầu ăn phi thơm tỏi. Cho một ít hành tây vào gừng vào xào dậy mùi, cho thịt gà vào vào săn trên lửa lớn. Nêm nếm vào 2 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê bột ngọt, 2 thìa cà phê nước màu, 2 thìa canh nước mắm, 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê đường, 1 ít nước màu.

Bước 3

Đổ ít nước sôi vào nồi thịt gà kho, khi nước rút dần nêm nếm lại cho vừa ăn. Cho gừng và hành tây còn lại rắc lên trên để vào phút rồi tắt bếp.

Nên ăn món canh gì kèm với gà kho gừng?

Món gà kho gừng sẽ ngon hơn khi ăn cùng cơm nóng và một chén canh. Vậy món canh nào hợp ăn cùng món gà kho gừng nghệ siêu ngon này?

- Món gà kho gừng sẽ hơi nóng và đậm vị nên bạn có thể chọn những món canh rau nấu đơn giản và thanh mát một chút để trung hòa lại hương vị món ăn.

- Một số loại canh bạn có thể tham khảo như: Canh rau muống, canh rau cải, canh cua rau đay, canh chua dọc mùng…

- Bên cạnh đó bạn có thể chuẩn bị thêm một đĩa rau củ luộc ăn cùng món gà kho gừng sẽ rất ngon.

Cách chọn mua gừng tươi ngon

- Bạn nên chọn những củ gừng già, bề mặt có nhiều đường vân vì chúng chứa nhiều tinh chất, tăng mùi thơm cho món ăn

- Bên cạnh đó, bạn có thể lựa chọn bằng cách ngửi thử, gừng thường sẽ có mùi thơm đặc trưng khá nồng và thơm, bạn không nên mua những củ gừng khi ngửi không có mùi thơm.

- Đồng thời, bạn nên ưu tiên chọn những quả có lớp vỏ ngoài còn dính bùn đất và lớp vỏ căng bóng, không bị đen hoặc vị hư nhé.

Mách nhỏ cách sơ chế giúp thịt gà thơm ngon hơn

Để sơ chế thịt gà sạch và khử mùi hôi bạn có thể áp dụng những cách sau:

- Hòa tan giấm và muối theo tỉ lệ 2:1 rồi thoa khắp thịt gà, chà sát nhiều lần sau đó rửa lại với nước sạch.

- Chà xát vài lát chanh lên thịt gà cùng với 1 ít muối, sau đó rửa lại thật sạch bằng nước lạnh.

- Đập dập 1 củ gừng rồi pha với 1 ít rượu trắng, sau đó thoa đều lên thịt gà và để yên trong khoảng 30 phút rồi rửa lại với nước sạch.

Những ai không nên ăn nhiều gừng?

Gừng là loại gia vị được sử dụng phổ biến, không những giúp gia tăng hương vị cho món ăn mà còn là vị thuốc chữa nhiều bệnh. Gừng có vị cay, tính ấm, cực phù hợp để làm ấm cơ thể trong những ngày mưa lạnh.

Tuy nhiên không phải ai cũng thích hợp ăn gừng. Những người bị bệnh đau dạ dày, bị trĩ và bệnh xuất huyết nên ăn ít gừng vì gừng có tính nóng sẽ khiến cho bệnh trở nặng hơn.