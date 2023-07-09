Những lợi ích tuyệt vời đến từ rau húng quế mà chắc chắn bạn chưa biết!

Thành phần hóa học gồm có tinh dầu 0,02 - 0,06%, màu vàng nhạt mùi thơm dễ chịu như mùi sả chanh. Trong tinh dầu chứa linalool 60%, cineol 25%, estragol methyl 60%, chavicol 70%, tinh dầu húng quế chứa chất ô-xy hóa nên có thể ngăn ngừa lão hóa và chăm sóc da , tóc.

Húng quế còn gọi là rau quế, é quế, rau húng giổi, húng chó, hương thái, tên khoa học là Ocimum basilicum L. var basilicum, thuộc họ hoa môi Lamiaceae. Có nguồn gốc từ Ấn Độ, Trung Quốc, ngày nay rau húng quế được trồng phổ biến ở nước ta và các nước khí hậu nhiệt đới thu hoạch làm gia vị cho các món ăn, ở các tỉnh phía Nam còn lấy hạt làm nước giải khát, chè...

Lá húng quế chứa nhiều chất chống oxy hóa và các tinh dầu giúp sản xuất ra các chất như eugenol, methy eugenol và caryphyllene. Đây đều là những chất có tác dụng hỗ trợ cho các tế bào beta của tụy tạng (những tế bào có chức năng dự trữ và phóng thích insulin) hoạt động bình thường. Điều này giúp làm tăng khả năng nhạy cảm với insulin, làm giảm mức đường huyết nên có thể điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả.

2. Bảo vệ tim

Hợp chất chống oxy hóa có tên gọi là eugenol vốn rất dồi dào trong húng quế giúp bảo vệ tim bằng cách giữ cho mức huyết áp luôn nằm trong tầm kiểm soát đồng thời còn làm giảm mức cholesterol trong cơ thể. Chỉ cần nhai vài lá húng quế khi bụng còn đói mỗi ngày, bạn đã có thể bảo vệ sức khỏe cho tim, giúp phòng tránh những căn bệnh về tim.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng chống ung thư

Giàu chất chống oxy hóa, lá húng quế được cho là có thể giúp làm ngừng quá trình phát triển của bệnh ung thư vú và ung thư miệng (do nhai thuốc lá). Những hợp chất có trong loại rau này sẽ ngăn máu chảy về các khối u bằng cách tấn công vào những mạch máu nuôi sống chúng.

4. Chữa sốt

Húng quế có khả năng sát trùng, diệt nấm mốc, kháng khuẩn hiệu quả nên có thể dùng để chữa bệnh sốt. Loại rau này có thể làm dịu nhiều kiểu sốt khác nhau, từ các cơn sốt có liên quan đến những căn bệnh nhiễm khuẩn thông thường đến bệnh sốt rét. Theo y học cổ truyền của người Ấn Độ, để cắt cơn sốt, người bệnh cần uống nước sắc từ lá húng quế.

5. Ngăn ngừa stress

Lá húng quế có công dụng chống căng thẳng. Một kết quả nghiên cứu được thực hiện tại Ấn Độ cho thấy húng quế giúp duy trì mức bình thường của cortisol - hormon gây stress trong cơ thể. Chúng làm dịu thần kinh, điều chỉnh khả năng tuần hoàn máu và đánh bại các gốc tự do vốn là một yếu tố quan trọng gây stress.

Những người làm các công việc có khả năng gây căng thẳng thần kinh cao có thể nhai khoảng 12 lá húng quế hai lần mỗi ngày để ngăn ngừa stress một cách tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Những bài thuốc Đông Y tuyệt vời từ rau húng quế

Mỡ trong máu: Dùng 5-10g hạt của cây húng chó đem hãm với nước sôi cùng đường và mật ong rồi uống. Có thể bỏ qua đường và dùng mật ong để giảm thiểu lượng đường trong máu.



Chữa các bệnh ngoài da: Lấy 1 nắm lá húng chó đem rửa sạch và ngâm bằng nước muối pha loãng 15 phút. Sau đó dùng lá này giã nát thoa lên các vùng mầy đay, mẩn ngứa. Ngày làm 2 lần vài ngày sẽ giảm hẳn.

Trị ho ở trẻ sơ sinh: Dùng 1 bó húng chó chỉ lấy hoa và lá non, 2 quả khế chua cùng 50g đường phèn. Đem khế vắt lấy nước còn húng quế cũng giã nát để vắt lấy nước cốt. Trộn đều 2 loại nước cốt với nhau rồi thêm đường phèn và hấp cách thủy trong 1 giờ. Khi nước cô lại thì tiến hành gạn ra bình thủy tinh để bảo quản dùng dần. Mỗi lần dùng thìa nhỏ chấm 1 ít nước thuốc lên miệng để trẻ tự mút, thực hiện đều đặn 3 lần/ngày.

Viêm họng do mãn tính hay bị sốt, cảm gây ho: Sử dụng húng chó 20g, củ rẻ quạt 6g, gừng tươi 5 lát. Đem tất cả đun với khoảng 1 lít nước sắc còn 1 nửa nấu lấy nước chia làm 3 lần uống. Nếu không tiện, có thể hãm lá húng quế bằng cách hấp cách thủy sau đó dùng nước đó uống.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ tim: Hợp chất chống oxy hóa có tên gọi là eugenol vốn rất dồi dào trong húng chó giúp bảo vệ tim bằng cách giữ cho mức huyết áp luôn nằm trong tầm kiểm soát đồng thời còn làm giảm mức cholesterol trong cơ thể. Chỉ cần nhai vài lá húng quế khi bụng còn đói mỗi ngày.

Chữa sốt: Dùng lá húng chó tươi, đem sắc lấy nước để uống.

Lợi sữa: Sử dụng một nắm lá húng quế sắc chung với 1 lít nước. Mỗi ngày uống 2 ly sau bữa ăn.

Giảm đau đầu, chống trầm cảm: Sử dụng một nắm lá húng chó để chiết xuất được tinh dầu. Thả vào trong nồi cùng 1 ít xả chanh và xông hơi mặt và thư giãn, vừa đẹp da mặt lại se khít lỗ chân lông, giảm thiểu quá trình lão hóa da.

Giảm đau, chống viêm, ngăn chặn sự lão hóa: Sử dụng húng chó thường xuyên trong bữa ăn. Nên nhai sống để hoạt chất và tinh dầu được phát huy hiệu quả.