Theo nghiên cứu của khoa học hiện đại, trong 100 gam xà lách có khoảng 2,2 gam carbohydrate, 1,2 gam chất xơ, 90 gam nước, 166 microgram vitamin A, 73 microgram folate.

Trong Đông y, rau xà lách được biết đến là một loại rau có vị ngọt đắng, tính mát, tác dụng giải nhiệt, lọc máu, kích thích tiêu hóa, giảm đau , gây ngủ, chống ho…

Ngoài ra, xà lách còn chứa rất nhiều muối khoáng với những nguyên tố kiềm cùng một lượng khá cao magie, nhờ đó nó có thể giúp cho cơ thể tỉnh táo, giảm stress (do có chất lactuarium, một chất giúp làm dịu sự kích thích thần kinh), tăng cường chức năng não và các mô cơ.

Ngoài ra đây còn là loại rau giàu chất sắt , canxi, kẽm, đồng, kali, carotene, vitamin C…

Ảnh minh họa: Internet

Xà lách cũng được cho là có dụng giúp những người mất ngủ có lại được giấc ngủ ngon vì nó có lượng chất gây ngủ letucarium.

Với các bà bầu, các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, xà lách cũng là một lựa chọn ưu tiên vì đây là loại rau giàu chất xơ, chất sắt và vitamin B9 (axit folic)-đều là những chất rất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi và trẻ nhỏ.

Beta-carotene có nhiều trong thành phần của rau xà lách nên loại rau này cũng nằm trong danh sách những thực phẩm có tác dụng ngăn ngừa bệnh ung thư, tim mạch, khớp.

Một nghiên cứu đã được thực hiện tại ĐH Y khoa Utah (Mỹ) cho thấy xà lách có thể làm giảm tần suất rủi ro bị ung thư ruột kết ở cả nam lẫn nữ, do trong cải xà lách có chứa một tác nhân kháng ung thư là lutein.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài tác dụng bảo vệ, cải thiện sức khỏe, xà lách được rất nhiều chị em phụ nữ chọn lựa trong làm đẹp. Những người ăn kiêng, muốn giảm cân cũng chọn xà lách.

Chị em muốn có làn da sạch, sáng mịn cũng chọn xà lách để xay nhuyễn, lấy nước cốt thoa mặt mỗi ngày. Cạnh đó, xà lách còn là vị thuốc hỗ trợ phái mạnh ngăn chặn bệnh xuất tinh sớm, cải thiện tình trạng hói sớm do rụng tóc.

Những người không nên ăn rau xà lách

Người bị rối loạn tiêu hóa

Chất xơ trong rau xà lách có tác dụng phụ gây khó chịu đường tiêu hóa như đầy hơi, chuột rút, co thắt dạ dày, tiêu chảy, giảm hấp thụ một số chất dinh dưỡng quan trọng. Do đó, với những người bị rối loạn tiêu hoá nên lưu ý khi sử dụng loại rau này.

Ảnh minh họa: Internet

Người đang dùng thuốc chống đông máu

Đối với những người đang dùng thuốc chống đông máu có hàm lượng vitamin K cao, nếu ăn nhiều rau xà lách sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc, nguy hiểm hơn có thể dẫn đến máu đông cục.

Phụ nữ mang thai

Thực phẩm sống luôn chứa một lượng lớn vi khuẩn và ký sinh trùng gây hại chưa bị tiêu diệt, đó là những nguy cơ cực kỳ nguy hiểm đối với mẹ bầu và thai nhi.

Người bị đau dạ dày

Người bị đau dạ dày không nên ăn loại thức ăn, nước uống kích thích niêm mạc dạ dày như các loại rau thơm, rau xà lách, rau quả có chứa nhiều xơ sợi,...

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân suy thận

Những người mắc bệnh thận nên tránh các loại rau chứa nhiều kali và photpho, vì thận không thể loại bỏ chúng theo đường tiểu. Trong khi đó, xà lách lại chứa lượng lớn 2 chất này, do đó người bị suy thận nên hạn chế sử dụng.

Cơ thể có mùi khó chịu

Ăn loại rau chứa nhiều lưu huỳnh thường khiến mồ hôi có mùi khó chịu. Những loại rau màu sậm có thể làm cho nước tiểu có màu.

Người dễ bị cảm cúm

Rau xà lách có chức năng kích thích ăn uống và thúc đẩy tiêu hóa. Đối với những người dễ bị cảm cúm tuyệt đối không nên ăn rau sống.

Tuy nhiên, ngược lại với những người thể trạng tốt, sức khỏe ổn định, ít bị cảm thì lại có thể dùng rau sống để điều trị cảm cúm.