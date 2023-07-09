Những công dụng thần kì của trái xoài quen thuộc mà chắc chắn bạn chưa bao giờ để ý tới!

Xoài là loại trái cây được nhiều người yêu thích. Vậy, xoài chín có tác dụng gì với sức khỏe ?

Xoài rất giàu chất xơ hòa tan được gọi là pectin có thể giúp giảm cholesterol. Pectin được biết đến với đặc tính chống ung thư đã cho kết quả tích cực trong việc ngăn ngừa sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt.

Quả xoài chứa hơn 10 loại polyphenol. Các hợp chất thực vật này có đặc tính chống oxy hóa giúp bảo vệ các tế bào khỏi sự phá hủy ADN có thể dẫn đến các bệnh thoái hóa, bao gồm đái tháo đường type 2 và ung thư.

Một thí nghiệm tại Viện Nghiên cứu Thực phẩm Hoa Kỳ cho thấy, pectin kết hợp với galectin 3, là một loại protein đóng vai trò quan trọng trong tất cả các giai đoạn của bệnh ung thư. Một nghiên cứu từ Cuộc điều tra Triển vọng về Ung thư của châu Âu cũng chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa loại trái cây nhiệt đới này và việc giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Ảnh minh họa: Internet

Xoài hỗ trợ sức khỏe của mắt

Các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin có trong xoài giúp ích cho sức khỏe đôi mắt của bạn. Hai hợp chất tự nhiên này giúp bảo vệ võng mạc và thủy tinh thể, đã được chứng minh là làm tăng chức năng thị giác, giảm khó chịu do chói, tăng cường độ tương phản thị giác và giảm thời gian mắt phục hồi sau áp lực của ánh sáng chói. Bộ đôi này cũng bảo vệ mắt khỏi tia cực tím có hại và chống lại hoặc làm chậm sự tiến triển của bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Tốt cho làn da

Các chất trong xoài có khả năng làm se khít lỗ chân lông trên da một cách hiệu quả. Điều này nghĩa là xoài có ích trong việc ngăn ngừa mụn. Bạn chỉ cần dùng thịt trái xoài chà xát lên da mặt khoảng 10 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Ăn xoài thường xuyên sẽ làm cho da bạn luôn mềm mại và mịn màng.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt hơn trong vấn đề sinh lý

Lượng vitamin E dồi dào trong xoài sẽ giúp điều hòa lượng hormone tình dục trong cơ thể và nâng cao khả năng sinh sản.

Có lợi cho người thiếu máu

Trái xoài có lợi với phụ nữ mang thai và những người thiếu máu vì nó chứa nhiều chất sắt. Đồng thời lượng vitamin C có trong xoài sẽ làm cân bằng sự hấp thụ chất sắt từ các loại thực phẩm khác chẳng hạn như gạo. Nhìn chung, những phụ nữ sau khi mãn kinh sẽ trở nên yếu ớt, hay mệt mỏi, vì thế mà họ nên ăn xoài cũng như các loại trái cây khác chứa nhiều chất sắt để bổ máu.