Quả mận quen thuộc được tôn là 'nhà máy dinh dưỡng' giúp giảm cân, bổ thận cực kì hiệu quả mà chắc chắn bạn chưa biết!

Dinh dưỡng 09/07/2023 01:10

Những quả mận căng bóng đang vào mùa chín rộ, trở thành món ăn không thể thiếu của nhiều người, nhưng ăn mận hàng ngày có tốt không?

Mận được coi là ‘nhà máy dinh dưỡng’

Những quả mận chứa nguồn dinh dưỡng cực phong phú. Mận ít calo, nhiều các loại vitamin, như vitamin A, C, K. Đây là những vitamin cần thiết giúp cơ thể chống lại bệnh tật, tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do có hại. 

Quả mận quen thuộc được tôn là 'nhà máy dinh dưỡng' giúp giảm cân, bổ thận cực kì hiệu quả mà chắc chắn bạn chưa biết! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mận giúp trái tim khỏe mạnh

Ăn mận có thể làm giảm mức cholesterol cũng như nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm về tim. Do có hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao, mận là loại quả có lợi cho sức khỏe tim mạch, giúp phòng ngừa các loại bệnh tim.

Không chỉ giúp giảm cholesterol, mận còn giúp giảm huyết áp. Thêm mận vào chế độ ăn hàng ngày là cách giúp cho trái tim mạnh khỏe hơn.

Mận giàu chất xơ

Mận nhiều chất xơ, có lợi cho hệ tiêu hóa. Tăng cường bổ sung chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả hơn.

Ăn đủ chất xơ cũng giúp phòng chống táo bón, khó tiêu. Chất xơ hoạt động như loại thuốc nhuận tràng tự nhiên, tuy nhiên ăn quá nhiều thực phẩm có chất xơ có thể dẫn tới tiêu chảy. Do đó, mọi người chỉ nên ăn ở mức độ vừa phải. 

Quả mận quen thuộc được tôn là 'nhà máy dinh dưỡng' giúp giảm cân, bổ thận cực kì hiệu quả mà chắc chắn bạn chưa biết! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân, giảm huyết áp

Tuy mận có chứa nhiều dưỡng chất cần thiết nhưng chúng lại chứa rất ít lượng calo (16kcal/100g), cùng hàm lượng nước cao đến 84,80g. Chất xơ, các khoáng chất và vitamin cần thiết sẽ giúp những ai muốn giảm cân có thể giữ được vóc dáng thon gọn mà vẫn duy trì được sức khỏe ổn định, giảm tránh các bệnh tật không mong muốn.

Đặc biệt, quả mận không hề chứa chất béo bão hòa, do đó rất thích hợp cho những người cao huyết áp. Thành phần nước trong mận nhiều giúp tiêu khát, giải nhiệt trong mùa hè, hỗ trợ tình trạng say nắng, đặc biệt là người lao động nặng vất vả.

Giúp chống lại tiểu đường

Trong loại quả này có chứa chỉ số đường thấp, do vậy muốn giảm lượng đường trong máu thì việc tiêu thụ mận là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Trong mận chứa alkaloid – chất có khả năng kìm hãm quá trình chuyển hóa của tinh bột thành đường bên trong cơ thể. Chất xơ hòa tan bên trong mận sẽ giúp duy trì lượng đường máu luôn ở mức trung bình. Vì vậy đây được coi là thần dược tự nhiên giúp chống lại bệnh tiểu đường cực kỳ hiệu quả.

Quả mận quen thuộc được tôn là 'nhà máy dinh dưỡng' giúp giảm cân, bổ thận cực kì hiệu quả mà chắc chắn bạn chưa biết! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giúp lợi tiểu

Thời tiết mùa hè oi ả nóng nực dễ dàng dẫn tới tình trạng nóng trong người, nổi mụn, bệnh táo bón. Với thành phần chất xơ dồi dào trong quả mận cùng hàm lượng vitamin C cao sẽ giúp mọi người giải tỏa được điều này. Theo đó, bạn có thể ăn trực tiếp trái mận hay ép lấy nước uống đều mang lại tác dụng hiệu quả tuyệt vời. Thêm vào đó lượng pectin cao còn giúp cầm máu đường ruột, rất tốt cho người bệnh bị kiết lỵ.

Những người 'đại kỵ' với mận, không nên ăn tránh rước họa vào thân!

Người đang đói

Mận là loại trái cây phổ biến vào mùa hè nhưng bạn nên tránh ăn mận khi đói. Bởi thói quen ăn mận khi đói có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận. Bởi chất oxalate trong mận có thể cản trở quá trình hấp thu canxi trong cơ thể và kết quả là dẫn đến kết tủa canxi trong thận, ảnh hưởng tới thận và bàng quang. Do đó bạn không nên ăn nhiều mận. Ngoài ra, ăn mận vào lúc đói vì mận có tính axit cao có thể gây ảnh hưởng đến dạ dày.

Phụ nữ có thai

Bà bầu có thân nhiệt nóng hơn bình thường không nên ăn nhiều mận vì có thể sinh phát ban, gây hại cho sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Quả mận quen thuộc được tôn là 'nhà máy dinh dưỡng' giúp giảm cân, bổ thận cực kì hiệu quả mà chắc chắn bạn chưa biết! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh thận

Trong mận có chứa nhiều chất oxalate. Khi ăn nhiều mận, chất này có thể gây cản trở hấp thụ calci trong cơ thể dẫn đến hiện tượng kết tủa trong thận. Đây chính là nguyên nhân gây sỏi thận và sỏi bàng quang.

Bởi thế, ngay cả khi sức khỏe bình thường bạn cũng không nên ăn nhiều mận để tránh nguy cơ tạo sỏi trong cơ thể. Đặc biệt, người bị bệnh thận hoặc có tiền sử gia đình bị bệnh thận thì không nên ăn loại quả này.

Cơ địa nhiệt, nóng

Người có cơ địa nhiệt, nóng thì chỉ cần ăn vài quả mận là có thể ra các hiện tượng nóng trong, nhiệt miệng, mụn nhọt, nổi mụn, phát ban...

Quả mận quen thuộc được tôn là 'nhà máy dinh dưỡng' giúp giảm cân, bổ thận cực kì hiệu quả mà chắc chắn bạn chưa biết! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Người đang dùng thuốc

Trong quả mận nhiều chất dinh dưỡng, mận có thể ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc khi ăn nhiều. Những người vừa trải qua phẫu thuật càng không nên ăn mận.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chúng ta chỉ nên ăn từ 5 - 10 quả/ngày để tránh những hậu quả không tốt cho sức khỏe. Do vậy không nên ăn quá 50 quả trong 1 tuần vì hàm lượng đường cao trong quả sẽ làm tăng lượng đường trong máu, vốn là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, nhất là tụ cầu, nguyên nhân gây nên tình trạng mụn nhọt.

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