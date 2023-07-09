Những lợi ích tuyệt vời từ quả đào mà không phải ai cũng biết!

Quả đào có chứa beta-carotene, chất dinh dưỡng thiết yếu trong việc giữ gìn sức khỏe mắt và ngăn ngừa tổn thương da, đồng thời duy trì vẻ ngoài trẻ trung bằng cách làm se khít lỗ chân lông.

Một quả đào cỡ vừa chứa một lượng vừa đủ chất xơ hòa tan và không hòa tan giúp thức ăn qua ruột của bạn, qua đó làm giảm nguy cơ táo bón. Hoa đào cũng cung cấp một số hợp chất giúp tăng cường sức khỏe ruột.

Tốt cho tim

Ăn trái cây thường xuyên, đặc biệt là đào, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách kiểm soát cholesterol. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quả đào có thể làm giảm cholesterol "xấu" (LDL).

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Chống ung thư

Theo TS.Lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam, quả đào được xếp vào một trong những loại thực phẩm chống ung thư tốt nhất hiện nay. Polyphenol trong đào không chỉ làm chậm sự phát triển của ung thư vú mà còn tiêu diệt chính những tế bào ung thư đó mà không gây hại tới bất kỳ tế bào khỏe mạnh nào.

Axit caffeic, chất chống oxy hóa có rất nhiều trong quả đào, có thể ức chế ung thư biểu mô sợi. Đào cũng giúp làm chậm sự phát triển của bệnh ung thư đại trực tràng.

Trong y học cổ truyền, hạt đào (đào nhân) đã được sử dụng trong hàng nghìn năm để điều trị nhiều bệnh. Năm 2003, các nhà khoa học phát hiện ra các hợp chất trong hạt đào làm giảm sự phát triển của u nhú trên da và làm chậm quá trình các khối u lành tính phát triển thành ung thư.

Duy trì cân nặng hợp lý

Ăn một quả đào bạn chỉ cần tiêu thụ ít hơn 60 calo, chúng cũng không có chất béo bão hòa, cholesterol hoặc natri.

Thêm vào đó, thực phẩm giàu chất xơ này còn đem đến cảm giác no lâu, bạn cần mất nhiều thời gian mới cảm thấy đói trở lại.

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Bổ sung vitamin E

Không chỉ có quả hạch, đào cũng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin E cho cơ thể bạn. Chất chống ôxy hóa này rất quan trọng đối với nhiều tế bào của cơ thể bạn.

Chúng cũng giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn khỏe mạnh, giúp mở rộng các mạch máu để hạn chế hình thành các cục máu đông.

Ngăn ngừa độc tố

Trong một nghiên cứu, chiết xuất từ quả đào được cung cấp cho người hút thuốc đã làm tăng việc loại bỏ nicotine qua nước tiểu.

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Điều chỉnh đường huyết

Các nghiên cứu cho thấy những hợp chất hiện diện trong quả đào có thể giúp điều chỉnh mức đường huyết và ngăn ngừa tình trạng kháng insulin ở chuột bị béo phì, theo Health Line.