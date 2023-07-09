Đừng nên ăn chuối quá nhiều sức khỏe của bạn sẽ 'xuống cấp' trầm trọng vì những tác hại mà bạn không lường trước đấy!

Chuối là một trong những loại trái cây được yêu thích và thông dụng nhất. Tuy nhiên, ăn quá nhiều một thứ gì đó cũng đều không tốt và chuối cũng vậy. Điều gì sẽ xảy ra cho cơ thể nếu bạn ăn quá nhiều chuối?

Bệnh nhân đau nửa đầu phải chịu đựng những cơn đau đầu theo từng đợt tái đi tái lại. Nhiều loại thực phẩm chứa các chất kích hoạt chứng đau nửa đầu. Chuối chứa Tyramine – chất đóng vai trò là tác nhân gây ra chứng đau nửa đầu. Đặc biệt, nồng độ chất này trong vỏ chuối khá cao. Do đó, nếu bạn mắc chứng đau nửa đầu, nên suy nghĩ kỹ trước khi thêm chuối vào chế độ ăn. Nên chú ý bóc vỏ kỹ.

Mặc dù chuối không làm tăng cân nhiều như các thực phẩm giàu calo thông thường nhưng nếu ăn thường xuyên và nhiều thì chuối sẽ khiến bạn tăng cân. Chuối cung cấp nhiều calo hơn so với khẩu phần tương đương của nhiều loại trái cây khác.

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Sâu răng

Việc ăn chuối quá thường xuyên có thể gây hại sức khỏe và vệ sinh răng miệng. Chuối chứa nhiều tinh bột và tinh bột này bám vào răng miệng lâu hơn so với glucose hoặc các loại đường khác. Do đó, loại tinh bột này tiết ra nhiều axit hơn, thu hút nhiều vi khuẩn hơn.

Gây buồn ngủ

Có thể bạn từng được nhắc rằng đừng bao giờ ăn chuối vào bữa sáng. Chuối chứa chất Tryptophan có thể khiến người ta cảm thấy buồn ngủ, đồng thời cũng làm giảm hiệu suất làm việc. Chuối còn có nồng độ cao ion magiê - chất làm thư giãn cơ bắp và làm tăng cảm giác… lờ đờ.

Tăng kali máu

Nồng độ kali trong máu tăng cao gây ra sự mất cân bằng điện giải, xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, mạch đập không đều và nếu trầm trọng hơn sẽ dẫn đến đau tim. Và việc ăn quá nhiều chuối có thể dẫn đến tình trạng này.

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Tổn thương dây thần kinh

Chuối chứa Vitamin B6 và loại vitamin này nếu được cơ thể hấp thụ quá nhiều sẽ dẫn đến tổn thương thần kinh. Mặc dù tổn thương thần kinh do chuối là rất hiếm, nhưng nó đã được phát hiện ở những người tập thể hình và những người thường xuyên ăn chuối.

Vấn đề về hô hấp

Một số người bị dị ứng với vài hợp chất hóa học có trong chuối. Do đó, việc ăn chuối khiến họ gặp các vấn đề nghiêm trọng về hô hấp. Những vấn đề này chủ yếu là phản ứng dị ứng như co thắt đường thở, ngứa trên da. Nếu nhận thấy những triệu chứng đó, bạn nên ngừng ăn chuối ngay.

Những người sau đây không nên ăn chuối

Người bị bệnh thận nên tránh chuối

Chuối không tốt cho người có nồng độ kali cao hoặc bị bệnh thận.

Tiến sĩ Melendez-Klinger cho biết: Những người có nồng độ kali cao cũng có thể mắc bệnh thận hoặc các vấn đề về thận.

Người bệnh thận nặng không thể loại bỏ kali khỏi máu. Nồng độ kali cao có thể dẫn đến đau tim hoặc tử vong. Vì vậy, họ cần theo dõi chặt chẽ việc tiêu thụ kali.

Tiến sĩ Spees khuyến nghị bất kỳ ai có bệnh hoặc lo lắng hãy đến bác sĩ kiểm tra để xem có thể ăn chuối được hay không.

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Người đang dùng một số loại thuốc nên tránh ăn chuối

Tiến sĩ Spees cho biết, thực phẩm giàu kali cũng có thể ảnh hưởng đến một số loại thuốc điều trị huyết áp cao và suy tim.

Tiến sĩ Melendez-Klinger lưu ý: Khi uống 2 loại thuốc sau nên tránh ăn chuối, vì sẽ làm tăng nồng độ kali trong máu, theo Trường Y Harvard,

Thuốc ức chế ACE trị huyết áp cao: Bao gồm các loại thuốc như Lisinopril, Enalapril hoặc Ramipril

Thuốc trị suy tim: Spironolactone.

Cô khuyên hãy hỏi bác sĩ liệu loại thuốc đang dùng có tương tác với thực phẩm hay không.

Người tiểu đường nên ăn hạn chế chuối

Một quả chuối trung bình có khoảng 26 gram carbohydrate (carbs), trong khi người tiểu đường chỉ nên ăn 15 gram carbs trong mỗi bữa, vì vậy chỉ nên ăn tối đa nửa quả chuối.

Đặc biệt, những người ăn kiêng nghiêm ngặt ít carb, không nên ăn chuối vì có thể làm tăng lượng carb.

Ảnh minh họa: Internet

Người có hệ tiêu hóa yếu nên cắt giảm chuối

Đối với một số người, chuối có thể gây đầy hơi và chướng bụng do lượng chất xơ hòa tan và đường tự nhiên có trong chuối. Mặc dù chất xơ hòa tan là cần thiết trong chế độ ăn uống, nhưng những người có hệ tiêu hóa yếu nên cắt giảm chuối.

Nên ăn bao nhiêu chuối mỗi ngày?

Theo các chuyên gia, tạo thói quen ăn chuối là cách tuyệt vời để tăng cường lượng trái cây và tăng sức khỏe tổng thể. Phần lớn lượng calo trong chuối đến từ carbs, lượng protein và chất béo là không đáng kể. Hai hợp chất này chiếm ít hơn 8% tổng lượng calo trong một quả chuối.

Protein là một thành phần cấu trúc chính của cơ thể, cần thiết đối với hệ thống miễn dịch, có nhiệm vụ chữa lành các mô, xây cơ bắp và tăng cường sức khỏe xương. Trong khi đó, chất béo cung cấp năng lượng, hỗ trợ quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng hòa tan và đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất hormone, sức khỏe não bộ.